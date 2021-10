Utkání 2. kola skupiny A fotbalové Evropské ligy: AC Sparta Praha - Glasgow Rangers, 30. září 2021 v Praze. Kvůli trestu za rasismus nesměli na Letnou dospělí fanoušci. Díky výjimce pro organizované dětské skupiny na stadion mohly přijít děti od šesti do 14 let s doprovodem.

Praha - Fotbalová Sparta se důrazně ohradila proti útokům na dětské fanoušky po čtvrtečním zápase 2. kola Evropské ligy s Rangers a odmítla obvinění z rasismu. Pražané se pozastavili i nad "zoufalými útoky" právníka Aamera Anwara, který zastupuje záložníka glasgowského celku Glena Kamaru. Letenský klub požádal zástupce Rangers, aby pomohli zastavit xenofobní atmosféru vůči dětem a Česku.

Sparta měla proti obhájci skotského titulu zavřený stadion kvůli rasistickému chování části příznivců směrem k záložníkovi Monaka Aurélienu Tchouaménimu v srpnovém utkání 3. předkola Ligy mistrů. Díky výjimce mohlo na stadion 10.879 dětí ve věku od šesti do 14 let s doprovodem. Každý Kamarův kontakt s míčem doprovázelo bučení. Hostující záložník nakonec zápas po druhé žluté kartě nedohrál. Sparta vyhrála 1:0.

Britská média i trenér Rangers Steven Gerrard chování diváků odsoudili. Kamara, jehož rodina pochází ze Sierry Leone, v jarním osmifinále Evropské ligy obvinil obránce Slavie Ondřeje Kúdelu z rasismu a UEFA českého reprezentanta potrestala zákazem startu v 10 zápasech včetně mistrovství Evropy. Kamarovi, který po utkání v Glasgow v útrobách stadionu Kúdelu fyzicky napadl, zastavila disciplinární komise činnost na tři utkání.

"Chtěli bychom poděkovat Rangers FC za čtvrteční férový sportovní souboj v utkání Evropské ligy. Bylo nám ctí přivítat v Praze a na našem stadionu slavný a úspěšný skotský klub, jeho hráče, realizační tým a manažery z vedení. Jsme přesvědčení, že se servisem ze strany klubu byli spokojení," uvedla Sparta v prohlášení.

"Přispěli jsme k tomu, aby se Rangers FC při pobytu v České republice cítili maximálně bezpečně. Podíleli jsme se na zajištění jejich ochrany společně s bezpečnostními složkami státu a udělali jsme kroky, které jsou daleko nad rámec standardních postupů při organizaci mezinárodních utkání," napsala Sparta.

Útoky na dětské fanoušky klub nechápe. "Je naprosto neuvěřitelné, že po zápase musíme sledovat útoky na nevinné děti a čelíme neopodstatněným obviněním z rasismu. Urážení dětí v on-line prostoru i v médiích je neakceptovatelné, zoufalé a směšné. Přestaňte útočit na naše děti! Náš klub bude děti, naši budoucnost a naši pýchu, hrdě bránit. Osočování dětí v on-line prostoru je mimořádně zbabělé," uvedl letenský klub.

"Sledujeme v prostředí sociálních sítí i v mediálním prostoru bezprecedentní xenofobní vyjádření proti České republice, jejím občanům a dokonce i jejím dětem. Popisujete chování dětí nesprávně, přivlastňujete si právo hodnotit vyjádření emocí šestiletých dětí, které nemají ponětí o tom, co je to rasismus. Je to drzost," napsala Sparta.

Pražané se pozastavili i nad výroky skotského právníka pákistánského původu Anwara, který odsoudil bučení dětí a prohlásil, že Praha má problémy s rasismem. "Bohužel musíme číst zoufalé útoky právníka Anwara, který se pohybuje za hranicí toho, co by si advokát měl dovolit. V českém prostředí už by se jeho jednáním zabývala advokátní komora. Jeho aktivistickým přístupem a on-line šikanou by se měla zabývat příslušná instituce ve Skotsku. Vyvolávání xenofobních tendencí a slovní útoky na bezbranné děti jsou za hranou morálky a slušného vychování," uvedla Sparta.

"Žádáme zástupce Rangers FC, aby se podíleli na zastavení xenofobní atmosféry směřující k našim dětem, naší překrásné zemi a jejím obyvatelům," dodali Pražané, kteří ocenili dětské diváky za "úžasnou a neopakovatelnou atmosféru".

"Poděkování a vyjádření respektu si zaslouží také rodiče, kteří umožnili návštěvu jejich synů a dcer, a také trenéři a učitelé, kteří přišli na Letnou jako doprovod a výrazně se podíleli na bezproblémové organizaci utkání. Tento zápas se v pozitivním smyslu zapíše do historie klubu," dodala Sparta.

Za Letenské se postavil i jejich úhlavní rival Slavia. "Podporujeme prohlášení Sparty a plně souhlasíme s jeho obsahem,“ uvedl na sociální síti twitter předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, jehož klub čeká v neděli ligové derby na Spartě.