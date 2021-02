Fotbalová Sparta odvolala trenéra Kotala, tým převzal Vrba

Praha - Fotbalová Sparta Praha odvolala od A-týmu kvůli zhoršeným výkonům a výsledkům mužstva trenéra Václava Kotala. Na lavičce ho nahradil bývalý kouč české reprezentace či Plzně Pavel Vrba, který ve čtvrtek povede nové svěřence na prvním tréninku. Letenští, jimž patří třetí místo v ligové tabulce, o tom informovali na svých webových stránkách. Délku smlouvy s Vrbou nezveřejnili.

"Jsem rád, že mě Sparta oslovila. Je to klub s nejvyššími ambicemi. Věřím, že tyto ambice, o kterých jsme se s vedením klubu bavili, naplníme. A budeme spokojení my všichni: tým, vedení i fanoušci," uvedl pro sparťanský web Vrba.

Kotal převzal A-tým Sparty před rokem v únoru poté, co Letenští v prvním kole jarní sezony podlehli doma Liberci 0:2. Osmašedesátiletý kouč následně Pražany pozvedl, posunul je na konečné třetí místo ligové tabulky a vyhrál s nimi domácí pohár MOL Cup.

Letenští si pod jeho vedením na podzim po čtyřech letech zahráli skupinu Evropské ligy a dvakrát porazili Celtic Glasgow. V poslední době se jim ale přestalo herně dařit. Ve čtyřech kolech jarní části získali sedm bodů, naposledy prohráli doma 0:1 s Bohemians 1905 a na vedoucí celek tabulky Slavii ztrácejí z třetího místa už 12 bodů.

"Rozhodnutí o odvolání trenéra se rodilo velmi těžce, jsme vděční za to, co trenér při práci s týmem dokázal. Ale dospěli jsme k názoru, že jsou ohroženy naše cíle do zbytku sezony. Zároveň jsme sledovali negativní vývoj v herním projevu, a proto jsme k tomuto kroku přistoupili," uvedl pro klubový web sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

"Přistoupili jsme k důležitému strategickému rozhodnutí. Jsme přesvědčení, že jsme z pohledu budoucího sportovního vývoje klubu udělali správný krok. Na spolupráci s trenérem Vrbou se těšíme a věříme, že bude velmi úspěšná," dodal generální ředitel Sparty František Čupr.

Vrba se vrací do české ligy po více než roce. Předloni v prosinci skončil v Plzni a naposledy působil v bulharském Ludogorci Razgrad, kde skončil v říjnu. Zkušený kouč je hlavním strůjcem úspěšné dekády sparťanského rivala Plzně, s níž získal tři ligové tituly a třikrát si s ní zahrál skupinu Ligy mistrů.

V sezoně 2003/04 coby asistent trenéra byl u titulu Baníku Ostrava, následně působil na Slovensku u týmů Púchova a Žiliny. Krátce trénoval také ruskou Machačkalu. U reprezentace byl od prosince 2013 do června 2016 a dovedl ji na mistrovství Evropy. V české lize odkoučoval 247 zápasů.

"Pavel Vrba je v první řadě velký fotbalový odborník. Jeho hra je založena na jasných principech, které se shodují s našimi klubovými. Týmy, které vedl, se vždy prezentovaly kvalitní výstavbou hry a vyváženou ofenzivou a defenzivou. A je to trenér, který je zvyklý vyhrávat," uvedl Rosický.

Kotal, který byl nejstarším aktivním ligovým trenérem, do týmu zařazoval více mladíků. Na druhou stranu zřejmě nenašel společnou řeč mimo jiné s kapitánem Bořkem Dočkalem, který v posledních dvou utkáních začal jen na lavičce.

"V první řadě bych chtěl trenérovi poděkovat. Pozici u A-týmu přijal v nelehké době a odvedl spoustu kvalitní práce, na kterou nyní budeme mít příležitost navázat," uvedl Čupr. "Trenér Kotal tým na jaře minulého roku stabilizoval a nakonec jsme s ním na střídačce získali po šesti letech trofej a vrátili se do evropských pohárů, což bylo pro vývoj mužstva mimořádně důležité," dodal Rosický.