Fotbalová Sparta nevzdává boj o titul, podle trenéra Priskeho není nic nemožné

Praha - Fotbalisté Sparty nevzdávají boj o titul. Dánský trenér Brian Priske si myslí, že nic není nemožné. Podle něj chtějí Pražané v jarní části první ligy získat více bodů než jejich největší konkurenti Plzeň a Slavia, na ně Letenští po podzimu ztrácejí sedm, respekive pět bodů.

"Ve Spartě jsou vždycky nejvyšší cíle. Před námi jsou dva týmy. Musíme vyhrát hodně zápasů v jarní části. Cílem v následujících měsících je získat více bodů než Plzeň a Slavia. Na konci pak uvidíme, jestli to bude stačit k naplnění našeho cíle, jímž je titul," řekl pětačtyřicetiletý Priske na tiskové konferenci.

Mužstvo je podle něj hladové a ambiciózní. "Nic není nemožné. Zkomplikovali jsme si to, ale budeme bojovat. Díky současné podobě kádru a tím, jak jsme se zlepšili za posledních pět měsíců, jsem hodně optimistický. Vyžaduje to ale spoustu tvrdé práce," uvedl někdejší kouč Midtjyllandu a Antverp.

Sparta vyhrála pouze devět z podzimních 16 kol, navíc zkraje sezony vypadla ve 2. předkole Evropské konferenční ligy s Vikingem Stavanger. Od říjnového debaklu 0:4 v derby na Slavii zvítězila ve zbývajících čtyřech soutěžních duelech podzimní části. Letenští mimo jiné poprvé od srpna 2011 vyhráli na hřišti obhájce titulu z Plzně (1:0) a po triumfu 3:2 v Ostravě postoupili do čtvrtfinále domácího poháru.

"Hráli jsme dobře, nastříleli hodně gólů, vytvořili si spoustu šancí a udrželi hodně nul. Je to znamení, že se tým zlepšoval. Bude přirozené pokračovat v započaté práci," konstatoval Priske.

Přiznal, že očekávané výsledky se dostavily později, než původně předpokládal. "Mohl za to Kuchtův pětizápasový disciplinární trest, zranění klíčových hráčů. V závěru podzimu jsme začali předvádět výkony, které jsem od začátku očekával. Není důležité, v jakém rozestavení hrajeme, ale to, jak tým působí. Snad se i díky novým posilám zlepšíme a budeme silnější v boji o naše cíle," prohlásil bývalý hráč Genku, Portsmouthu nebo dánské reprezentace.

Vedení klubu přivedlo v zimní přestávce čtyři hráče. Fina Kaana Kairinena získala Sparta z norského Lilleströmu, Albánec Qazim Laci přišel také na přestup z Ajaccia. Srbský obránce Dimitrije Kamenovič je na Letné na hostování z Lazia. Jako poslední přišel Australan Awer Mabil. Účastník podzimního mistrovství světa v Kataru je na na hostování s opcí ze španělského Cádizu.

"Po šesti měsících od začátku sezony jsme si udělali novou analýzu a zaměřili se na to, co potřebujeme, abychom splnili naše cíle. Proto jsme se rozhodli přivést tyto čtyři hráče. Mám z jejich příchodu velkou radost stejně jako z naší dosavadní práce. Oceňuju (sportovního ředitele) Rosu (Rosického) a jeho tým, že stihl přestupy před soustředěním," podotkl Priske.

Pražané v neděli odcestují na soustředění do Marbelly, kde se utkají se Stuttgartem a Salcburkem. Poté je 21. ledna na Letné čeká generálka proti druholigovému Norimberku. O týden později se Sparta představí v nejvyšší soutěži na hřišti Olomouce.

Rosický: Jsme spokojení, jak jsme posílili, ve Spartě je velká konkurence

Posílením o čtyři hráče splnila fotbalová Sparta podle sportovního ředitele Tomáše Rosického plán. Odchovanec klubu si pochvaluje, že v mužstvu nyní panuje velká konkurence na všech postech. Zároveň brání skutečnost, že Letenští přivedli pouze cizince. Bývalý reprezentant si myslí, že základ týmu musí nadále tvořit čeští hráči.

"S trenérem jsme spokojení, jak jsme tým posílili. Vyšel nám plán. Můj cíl byl, aby všichni hráči, které jsme chtěli, tady byli co nejdřív, to znamená před odjezdem na soustředění, což se splnilo. Z tohoto pohledu můžeme být spokojení. Vytvořili jsme velkou konkurenci v týmu ve všech řadách. Byl to další z našich cílů," řekl Rosický na tiskové konferenci. Třetí celek podzimní části první ligy odcestuje na soustředění do Marbelly v neděli.

Pražany posílili záložníci Kaan Kairinen a Qazim Laci, obránce Dimitrije Kamenovič a křídelník Awer Mabil. "Momentálně máme trenéra (Briana Priskeho), který je otevřený celému světu. Směr a strategie se nemění. Sparta musí zůstat českým klubem a základ musí být z českých hráčů. Chceme mít českou kostru mužstva, ale v žádném případě se nebudeme bránit hráčům ze zahraničí," uvedl dvaačtyřicetiletý Rosický.

"Vždycky se nejdřív díváme do svých řad, koho máme na hostování, jak se rozvíjí. Pak se díváme na český trh, je důležité být silný na domácím trhu. Potom jsou možnosti, které nabízí zahraniční trh. Pokud se dohodneme a uznáme za vhodné, že je v Česku dobrý hráč, který nás vylepší, budeme se prioritně dívat tady," prohlásil někdejší hráč Dortmundu a Arsenalu.

S příchodem nových tváří je spokojený i Priske. "Hráči ze zahraničí vždycky mohou přinést něco jiného. Nikdy ale nezměníme českou kulturu klubu. Budeme ji chránit. Je ale potřeba také pohled ze zahraničí. Zahraniční hráči vytváří konkurenci. Všichni čtyři mají zkušenosti s mezinárodním fotbalem," konstatoval pětačtyřicetiletý Dán.

Věří, že pro mužstvo budou představovat přínos. "Kamenoviče už klub nějakou dobu sledoval, je velmi dobrý na levé straně obrany. Rozvíjel se v Laziu. Bude asi potřebovat nějaký čas. Mabila také velmi dobře znám. Hrál na mistrovství světa, je to týmový hráč do ofenzivy i defenzivy. Laci je záložník, který má opravdu rád hru s balonem. Kaana také trochu znám z Dánska. Hodně se v předchozích letech zlepšil. Také může hrát na více postech," podotkl Priske.