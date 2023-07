Fotbalová Slavia si pojistila služby brankářské jedničky Koláře

Praha - Fotbalová Slavia si s předstihem pojistila služby brankářské jedničky Ondřeje Koláře. Osmadvacetiletý gólman prodloužil s pražským klubem smlouvu do roku 2027, původní kontrakt mu měl v Edenu vypršet po nadcházející sezoně. Vršovičtí o tom informovali na svém webu.

"Prodloužení smlouvy si strašně moc vážím. Vidím, že klub má zájem o to, abych tady pokračoval, z toho mám velkou radost. Byla to varianta číslo jedna, nic jiného jsem neřešil. Jsem tady strašně dlouho, nechci Slavii opouštět. Navíc poté, co jsme druhým rokem v řadě bez titulu," uvedl Kolář.

Člen širšího kádru české reprezentace zamířil do Slavie v lednu 2018 krátce po příchodu trenéra Jindřicha Trpišovského, který ho předtím vedl v Liberci. Kolář se rychle stal jedničkou červenobílých a postupně se vypracoval v oporu mužstva.

Po předloňském vážném zranění hlavy od protihráče v utkání Evropské ligy proti Rangers v Glasgow vypadl ze sestavy. Z branky ho vytlačil Aleš Mandous, později se ale Kolář na místo jedničky vrátil.

"Vím, že musím makat na 100 procent, aby mě někdo z brány nevystrčil. Konkurence mě posouvá, vidím, že mladí kluci mají potenciál. Snažím se jim i pomoci, nějaké zkušenosti snad mám. Co se týče Mandyho, nemůžu na něj říct špatné slovo. Super parťák, super kluk, lidsky mi sedl. Vážím si, jakého kolegu tady mám. Šlapeme si na paty v tréninku, chytat bude ten lepší," uvedl Kolář.

Se Slavií třikrát vyhrál ligu a čtyřikrát domácí pohár. V nejvyšší soutěži má na kontě 179 startů a povedlo se mu i vstřelit jeden gól. Za české reprezentační "áčko" dosud nastoupil jednou v roce 2019.

Kolář se brzy stane otcem, s manželkou a dcerou klubového šéfa Jaroslava Tvrdíka Janou čekají syna. "Strašně se na to těším, je to moje první dítě. Chlapeček bude mít jméno Sebastian. Termín máme v září, všechno je zatím v pořádku. Musím to zaklepat. Až se narodí, věřím, že ze mě všechno spadne, že mi to pomůže i fotbalově," doplnil Kolář.