Fotbalová Slavia pro zisk titulu neplánovala žádné oslavy

Praha - Pro případ, že fotbalisté Slavie dnes ve 30. kole první ligy získají mistrovský titul, neplánovalo vedení pražského klubu po domácím šlágru s Plzní žádnou společnou akci s fanoušky. Vzhledem k hygienickým opatřením proti šíření koronaviru nechystalo oslavy na stadionu ani před ním. Podle aktuální epidemiologické situace v zemi se případně oslavy uskuteční až 29. května po závěrečném 34. kole.

Ve víkendovém kole se poprvé od 4. října částečně vrátili na stadiony fanoušci. Ministerstvo zdravotnictví v rámci pilotního projektu povolilo zaplnit kapacitu do deseti procent. Na zápasy mohou dlouhodobí partneři klubu, mezi které se dají zařadit držitelé permanentních vstupenek. Nadále platí zákaz hromadných akcí, a proto se nemůže konat tradiční oslava s fanoušky, která se v posledních letech konala před slávistickým stadionem v Edenu. Několik desítek fanoušků Slavie se však dnes večer sešlo k oslavám neplánovaně před stadionem.

Fotbalisté Slavie dnes ve šlágru 30. kola první ligy doma deklasovali Plzeň 5:1. Pražané tím stylově oslavili zisk třetího mistrovského titulu za sebou, který měli jistý už před výkopem díky odpolední remíze Sparty 2:2 v Liberci.

"Červenobílí" nadále jako jediní drží neporazitelnost v ligové sezoně. Svou rekordní šňůru bez prohry v nejvyšší soutěži protáhli už na 42 utkání. Plzeň nebodovala poprvé po 10 kolech a zůstala na pátém místě neúplné tabulky, ale má k dobru dohrávku na Spartě.

"Samozřejmě jsme šťastní, že jsme definitivně získali titul a dotáhli tu šanci, kterou jsme měli. Získat tři tituly za sebou je unikát. Nebyla to jednoduchá situace, když 20 minut před zápasem všichni skákali. Ale dokázali jsme se koncentrovat. Z hráčů to spadlo, vzali to za správný konec," řekl při on-line tiskové konferenci trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Slávisté, kteří na rozcvičku v Edenu už vyběhli v mistrovských tričkách s nápisem hattrick, v šesté minutě otevřeli skóre. Bah nacentroval do šestnáctky, hostující Beauguel míč nechtěně posunul k Holešovi a ten tvrdou ranou překonal brankáře Staňka.

"Domácí hráli ve velké euforii a pohodě, to se přetavilo do výsledku. My jsme k tomu přispěli pasivní hrou, hlavně při vstupu do zápasu. Tím se domácí dostali do ještě větší euforie. Velmi brzký inkasovaný gól byl rozhodující," mínil plzeňský trenér Adrian Guľa.

"Věděli jsme, že přijdou diváci. Chtěli jsme jim udělat radost výhrou i předvedenou hrou. Jsem strašně šťastný, že jsme ukázali krásný fotbal a dali i spoustu gólů," pochvaloval si slávistický kapitán Jan Bořil návštěvu 1486 příznivců v Edenu.

Desítky slávistických fanoušků se sešly před Edenem k oslavě titulu Navzdory protikoronavirovým opatřením se několik desítek fanoušků fotbalistů Slavie sešlo neplánovaně před stadionem v Edenu k oslavě titulu. Policisté proti nim nemuseli zasahovat. Desítky příznivců se sešly před obchodem "Tribuna Sever", odkud sledovaly zápas v televizi a bouřlivě oslavovaly každý gól svého týmu. Po závěrečném hvizdu se u železniční zastávky Eden, ležící vedle stadionu, spustil několikavteřinový ohňostroj. Příznivci tam použili zakázanou pyrotechniku a až po třetí výzvě policie upustili od jejího používání. Poté se začali postupně rozcházet. Na klid dohlíželi i těžkooděnci se psy.

Slávističtí hráči a trenéři včetně šéfa Jaroslava Tvrdíka se po duelu s Viktorií sešli ve středovém kruhu a následně se rozběhli k tribuně Sever, kde sídlí "kotel". Příznivci i po závěrečném hvizdu zůstali spořádaně v ochozech s nasazenými respirátory. Domácí "kotel" vyvolával po zápase mimo jiné jméno stopera Ondřeje Kúdely, který minulý měsíc dostal od UEFA desetizápasový trest kvůli údajnému rasismu na adresu záložníka Glasgow Rangers Glena Kamary. Náhradní brankář Přemysl Kovář dovedl Kúdelu před fanoušky, kteří ho vyzvali k řízení děkovačky. Po jejím konci si Kúdela sundal dres a hodil ho mezi diváky.