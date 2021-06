Fotbalová Slavia přivedla ze Sparty srbského záložníka Plavšiče

Praha - Fotbalová Slavia potvrdila příchod záložníka Srdjana Plavšiče ze Sparty. Pětadvacetiletý Srb podepsal s mistrovským celkem tříletou smlouvu. Vršovičtí o tom informovali na svém webu.

Plavšič působil v dresu největšího rivala Slavie od léta 2017, kam přišel z Crvené Zvezdy Bělehrad na počátku éry italského trenéra Andrey Stramaccioniho. V 79 ligových utkáních za Letenské zaznamenal sedm gólů a 11 asistencí.

Počátkem května přišla média s tvrzením, že je po konci smlouvy na Letné domluvený na angažmá v Edenu. Rodák z Nového Sadu to popřel a uvedl, že vyjednává o novém kontraktu se Spartou. Po semifinále domácího poháru právě se Slavií ale trenér Pavel Vrba přestal Plavšiče nominovat na zápasy. Letenští následně uvedli, že hráč v klubu skončí, jelikož nepřijal nabídku na prodloužení smlouvy, která mu měla vypršet 30. června.

"Srdjan je stále mladý hráč s velkým potenciálem a věříme, že ho u nás naplno uplatní. Jedná se o hráče, který splňuje požadavky trenérů. Věřím, že dobře zapadne do našeho klubu a společně dosáhneme dalších úspěchů. Přeji mu, aby se mu podařila aklimatizace na hřišti i mimo něj,“ uvedl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

"Přišel jsem do Slavie, abych byl úspěšný a abych vyhrával co nejvíc trofejí. Snem je účast v Lize mistrů. Do každého tréninku a zápasu dám svoje maximum, budu všechno dělat na sto procent," prohlásil Plavšič.

Dvojnásobný srbský reprezentant je druhou letní posilou Slavie, která potřetí za sebou ovládla ligu a navíc vyhrála i domácí pohár. V úterý mistrovský tým získal slovenského útočníka Ivana Schranze z Jablonce.

Přímé přestupy mezi pražskými rivaly nejsou neobvyklé, první se udál už v roce 1897. V minulosti ze Sparty zamířili do Slavie Patrik Berger, Pavel Novotný, Martin Abraham, Ladislav Volešák, Bekim Balaj, Martin Juhar, Simon Deli a Josef Hušbauer. Ze Slavie se na Letnou přesunuli například Vladimír Labant či Matúš Kozáčik.

Dresy obou klubů oblékli třeba vicemistři světa z roku 1934 Josef Čtyřoký a Štefan Čambal, jeden z hrdinů stříbrného Eura 1996 Karel Poborský či další reprezentanti Jaromír Blažek, Erich Brabec, Pavel Horváth, Jiří Štajner, Tomáš Pekhart, Ondřej Čelůstka nebo Slovák Karol Kisel.

Současný kapitán Sparty Bořek Dočkal je stejně jako jeden z jeho předchůdců ve funkci Lukáš Vácha slávistickým odchovancem, opačná situace platí u Davida Hovorky. Rumunská hvězda "sešívaných" Nicolae Stanciu byl před odchodem do saúdskoarabského Al Ahlí v lednu 2019 sparťanem.