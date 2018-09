Rostov na Donu - Čeští fotbalisté v pondělí odehrají přípravné utkání v Rusku, a i když nejde o soutěžní duel, budou mít o motivaci postaráno. Reprezentanti budou na vyprodaném stadionu v Rostově na Donu čelit rozjeté sborné, která na nedávném mistrovství světa na domácí půdě došla až do čtvrtfinále, a hlavně zkusí aspoň trochu napravit čtvrteční porážku 1:2 v úvodním zápase Ligy národů s Ukrajinou.

Český tým si ve čtvrtek v Uherském Hradišti hned na úvod nové soutěže, která do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a je dodatečnou kvalifikací na Euro, zkomplikoval boj o prvenství ve tříčlenné skupině B1, kde vedle Ukrajiny figuruje ještě Slovensko. Právě na jeho půdě se reprezentace představí v říjnu, ještě předtím ji ale čeká prověrka v Rusku.

"Porážka s Ukrajinou je nepříjemná, ale je třeba se z toho oklepat. Čeká nás další utkání, sice v uvozovkách jen přátelské, ale to nic nemění na tom, že se na něj musíme dát dohromady a co nejlépe se připravit. A brát to i jako přípravu na zápasy, které nás čekají v říjnu," řekl novinářům český trenér Karel Jarolím.

"Budeme chtít nějakým způsobem odčinit ten prohraný zápas. Víme, že Rusko je velice dobrý soupeř, který předvedl super výsledky na mistrovství světa. Určitě ale do toho půjdeme s vítěznou mentalitou a chceme něco uhrát," doplnil záložník Jakub Jankto.

"Viděl jsem Rusy hrát na mistrovství světa. Je to kvalitní mančaft a tím, že v Rusku bylo mistrovství světa, to tu určitě zanechalo nějakou stopu. Takže myslím, že zápas bude mít dobré parametry," řekl český záložník Michal Trávník.

Zatímco český tým prohrál tři z letošních pěti zápasů, Rusko je v poslední době ve formě. Svěřenci trenéra Stanislava Čerčesova v létě nečekaně došli na domácím světovém šampionátu až do čtvrtfinále, kde na penalty podlehli Chorvatsku. Pohodu si sborná navzdory několika absencím přenesla i do startu Ligy národů, neboť v pátek zvítězila v Turecku 2:1.

"Potřebujeme v těchto výkonech pokračovat. Jsme na správné cestě a věřím, že to předvedeme i proti Česku," uvedl Čerčesov.

Zápas by měl v Rostově sledovat vyprodaný stadion pro více než 40 tisíc diváků, který byl dostavěn až letos před šampionátem. "Jsem rád za každou kvalitní zápasovou konfrontaci, kterou zápas s Ruskem stoprocentně nabídne. Fotbal se opět dostává v Rusku do popředí zájmu. O to je cennější, že si pozvali k přípravnému utkání právě nás," uvedl Jarolím.

"Je to pro nás výzva po tom nevydařeném výsledku se zvednout a pokusit se být Rusku vyrovnaným soupeřem. Na zápas se hrozně moc těším. Není tolik zápasů, kdy na vás přijde 40 tisíc lidí a hrajete proti skvělému mančaftu, který sice není úplně top v Evropě, ale bylo vidět, že šlapou a hrají týmově," prohlásil český brankář Tomáš Koubek, jenž by měl tentokrát dostat šanci mezi tyčemi.

Jarolím pravděpodobně nasadí i další hráče, kteří proti Ukrajině nenastoupili. Podle všeho se také vrátí ke klasickému rozestavení se čtyřmi obránci, protože systém na tři stopery nefungoval. I Čerčesov zřejmě zamíchá se sestavou.

Zápas začne v pondělí v 18:00 SELČ.

Statistické údaje před přípravným fotbalovým utkáním Rusko - ČR: Výkop: pondělí 10. září, 18:00 (Rostov na Donu, ČT sport). Rozhodčí: Alijar Aghajev - Zejnal Zejnalov, Rza Mammadov (všichni Ázerb.). Bilance: SSSR - Československo 12 6-4-2 21:12. Rusko - ČR: 3 1-1-1 8:6. ČR bilance celkem: 274 149-55-70 499:262. ČR pod trenérem Karlem Jarolímem: 21 10-4-7 34:23. Poslední vzájemný zápas (příprava, 1. června 2016, Innsbruck): ČR - Rusko 2:1 (0:1) Branky: 49. Rosický, 90. Necid - 7. Kokorin. Rozhodčí: Schörgenhofer - Winsauer, Brandner (všichni Rak.). Diváci: 650. ČR: Čech - Gebre Selassie, Hubník (46. Sivok), Kadlec, Limberský (64. Kadeřábek) - Darida, Pavelka (46. Plašil) - Dočkal (41. Skalák), Rosický (85. Kolář), Krejčí - Lafata (46. Necid). Trenér: Vrba. Rusko: Lodygin (46. Guilherme) - Smolnikov, V. Berezuckij (63. Neustädter), Ignaševič, Torbinskij (63. Kombarov) - Denisov, Ivanov (63. Golovin) - Šatov, Smolov, Kokorin (63. Samedov) - Dzjuba (46. Mamajev). Trenér: Sluckij. Předpokládané sestavy: Rusko: Guilherme - Smolnikov, Neustädter, Džikija, Rauš - Zobnin, Gazinskij, Jerochin - Mogilevec, Ionov - Zabolotnyj. ČR: Koubek - Řezník, Kalas, Brabec, Gebre Selassie - Petrák - Jankto, Trávník, Hořava, Zmrhal - Schick. Absence: Golovin, Dzagojev, Dzjuba, Kudrjašov (všichni zranění) - Suchý, Darida, Pavlenka, Barák, Dočkal, Kopic, Jugas, Novák (všichni zranění), Šural (nemoc). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Dzjuba (14) - Krmenčík (7). Zajímavosti: - Česko se s Ruskem v samostatné historii utkalo 3x s vyrovnanou bilancí výhry, porážky a remízy - Česko na ME 1996 s Ruskem remizovalo 3:3, na ME 2012 prohrálo 1:4 a předloni v přípravě zvítězilo 2:1 - Rusko je v žebříčku FIFA na 49. místě, Česko na 44. pozici - Rusko v pátek na úvod Ligy národů zvítězilo v Turecku 2:1, Česko ve čtvrtek prohrálo doma s Ukrajinou 1:2 - Rusko v létě na mistrovství světa na domácí půdě došlo do čtvrtfinále, kde vypadlo na penalty s Chorvatskem, Česko na šampionátu nestartovalo - Rusko prohrálo v základní hrací době jediný z posledních 7 zápasů - Česko v letošních 5 zápasech 3x prohrálo a pravidelně střídalo porážku a výhru - brankář Kolář a Petrák (oba ČR) si mohou připsat první start za reprezentační A-tým - brankář Koubek (ČR) si vloni v února zachytal v Rostově za Spartu v úvodním utkání jarní fáze Evropské ligy a Letenští prohráli 0:4 - zápas by měl sledovat vyprodaný stadion v Rostově pro více než 40 tisíc diváků