Praha - Čeští fotbaloví reprezentanti přivítají 26. března v přípravném utkání Brazílii, jejímž kapitánem je hvězdný útočník Neymar. Zápas proti pětinásobným mistrům světa a aktuálně třetímu týmu žebříčku FIFA odehraje národní celek na stadionu Slavie v Edenu. Utkání bude následovat čtyři dny po úvodním duelu kvalifikace mistrovství Evropy proti Anglii ve Wembley.

FAČR jednal i o zápase s dalším jihoamerickým gigantem Argentinou, ale nakonec se dohodl s Brazílií. "Vyjednávání běželo prakticky nepřetržitě od losu kvalifikace v Dublinu, kdy bylo jasné, jaké evropské týmy na nás vycházejí. Začalo se pracovat na všech eventualitách. Stálo to šest týdnů vyjednávání, práce. Původní ekonomické požadavky jak Brazílie, tak Argentiny byly astronomické, ale postupně jsme se dokázali dobrat dohody," řekl na tiskové konferenci předseda FAČR Martin Malík.

Český nebo československý národní tým dosud sehrál s Brazílií 18 utkání s bilancí dvou výher, šesti remíz a deseti porážek. Samostatná reprezentace se utkala s "Kanárky" jen v roce 1997 na Poháru FIFA v Rijádu, kde v semifinále podlehla favoritovi 0:2. V Česku se naposledy Brazílie představila v dubnu 1956 v přípravě, která skončila bez branek. Na loňském světovém šampionátu, kde reprezentanti chyběli, "Kanárci" vypadli ve čtvrtfinále.

"Když jsem se prvně dozvěděl, že je tady možnost, že by to mohla být Brazílie, řekl jsem si, že by to byla pecka. Nakonec se to povedlo a i pro mě samotného to bude obrovský okamžik v mé fotbalové kariéře. Brazílie doma v Praze, to bude obrovský zážitek, předtím ještě Anglie. Tyhle dva zápasy si bude člověk pamatovat nadosmrti," uvedl reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.