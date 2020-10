Fotbalová reprezentace nastoupí v přípravě na Kypru

Larnaka (Kypr) - Čeští fotbalisté dnes odehrají přípravné utkání na Kypru. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se budou se chtít dobře naladit na následující zápasy Ligy národů v Izraeli a ve Skotsku. Šanci tentokrát dostanou méně vytížení hráči. Utkání v Larnace začne v 18:00.

Český celek letos vzhledem k dlouhé koronavirové přestávce zatím odehrál stejně jako ostatní evropské reprezentace jen dva zápasy v září. Na úvod Ligy národů nejprve zvítězil na Slovensku 3:1, původní výběr ale následně musel do izolace kvůli dvěma pozitivním testům na covid-19 u členů realizačního týmu a narychlo složené nové mužstvo poté doma podlehlo Skotsku 1:2.

Právě na utkání na Slovensku chtějí reprezentanti během říjnového srazu navázat. Kvůli předchozí nucené pauze se tentokrát během jednoho termínu hrají tři místo obvyklých dvou zápasů. V Izraeli nastoupí český tým v neděli a ve Skotsku příští středu.

"I když tam budou třeba personální změny, chtěli bychom výsledkově a herně navázat na utkání na Slovensku, které se nám povedlo. Pokud bychom to odehráli v takové kvalitě a intenzitě, je to předpoklad k tomu, abychom byli úspěšní," řekl asistent trenéra Jiří Chytrý v nahrávce pro média.

"Myslím, že před měsícem jsme předvedli velmi dobrý výkon a vyšlo to i výsledkově. Okolnosti toho srazu stejně jako tenhle měsíc jsou prostě zvláštní. Zatím jsme měli jen chvilku možnost vidět soupeře a tak nějak dostat do hlav, co od něj můžeme čekat. Myslím, že to bude spíš o koncentraci na nás, na náš výkon," řekl na tiskové konferenci český kapitán Bořek Dočkal.

Ani tentokrát se národnímu týmu nevyhnuly problémy s koronavirem. Pondělní testy odhalily jednoho nakaženého hráče z Plzně a kompletní trojice z Viktorie, záložníci Lukáš Kalvach s Janem Kopicem a útočník Zdeněk Ondrášek, mužstvo opustila. Reprezentace bude oslabena také o dva nejlepší útočníky Patrika Schicka s Michaelem Krmenčíkem, kteří jsou zranění.

"Samozřejmě ty jejich góly nám budou určitě chybět. Ale nedá se nic dělat, musíme vycházet z reálných možností, které máme. Dostanou šanci další hráči. Pro ně je to prostor, aby si řekli o místo," prohlásil Chytrý.

Proti Kypřanům by měli dostat šanci hlavně ti hráči, kteří v následujících zápasech nebudou v základní sestavě. "Chystáme se dát příležitost těm, kteří zatím nemají odehráno tolik utkání. Chtěli bychom ho i tak odehrát v podobném pojetí jako na Slovensku, se stejnou intenzitou. Jsme zvědaví na výkony hráčů, kteří dostanou příležitost. Musíme přemýšlet tak, že chceme rozložit síly mezi ta utkání. Máme naplánovaná utkání jedna a dvě a podle nich se rozhodneme do třetího utkání," řekl Chytrý.

Zatímco český celek hraje v Lize národů Ligu B, druhou ze čtyř úrovní soutěže, Kypřané figurují o stupeň níže v Lize C. V září v úvodu své skupiny prohráli oba domácí zápasy s Ázerbájdžánem i Černou Horou a nedali v nich gól. Celkově utrpěli už pět porážek za sebou. Český nebo československý tým Kypřané v dosavadních devíti duelech neporazili a nikdy se ani neprobojovali na velkou akci.

"Je strašně důležité, že máme možnost hrát s tak silným soupeřem, jako je Česká republika. Díky těmto zápasům se naučíme čelit těžkým soupeřům. Jsem na hráče velmi zvědavý. Máme před sebou tři zápasy za týden, takže nás čeká ještě těžší výzva než v září," uvedl belgický trenér Kypřanů Johan Walem.

Utkání v Larnace začne ve středu v 18:00. Na tamním stadionu, který byl otevřen před čtyřmi lety, se odehraje mezistátní zápas poprvé.

Statistické údaje před utkáním Kypr - ČR: Výkop: středa 7. října, 18:00 (Larnaka). Rozhodčí: Tschudi - Josipovic, Sbrissa (všichni Švýc.). Bilance: Kypr - ČR (včetně Československa): 9 0-2-7 5:25. Kypr - ČR: 3 0-0-3 3:7. ČR bilance celkem: 291 158-55-78 524:289. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 15 9-0-6 23:20. Poslední vzájemné utkání (kvalifikace ME, 21. listopadu 2007, Nikósie): Kypr - Česká republika 0:2 (0:1) Branky: 11. Pudil, 74. Koller. Rozhodčí: Paniašvili - Elikašvili, Jvardidze (všichni Gruz.). ŽK: Satsias - Kadlec. Diváci: 5211. Sestavy: Kypr: Jorgalidis - Christu, Lambru, Nikolau (56. Charalambus), Garpozis (62. Jasumis) - Charalambidis, Satsias, Aloneftis, Makridis (84. Michael) - Okkas, M. Konstantinu. Trenér: Anastasiadis. ČR: Zítka - Pospěch, Kováč, Rozehnal, Kadlec - Plašil (87. Kladrubský), Matějovský, Galásek, Pudil - Koller (77. Fenin), Kulič (57. Baroš). Trenér: Brückner. Předpokládané sestavy: Kypr: Michael - Antoniu, Karo, Laifis, Sielis - Kastanos, Kusulos, Tzionis - Pittas, Sotiriu, Christofi. ČR: Koubek - Kadeřábek, Petrášek, Kúdela, Novák - Holeš, Král, Barák, Ševčík, Provod - Vydra. Absence: Sotiriu, Laifis, M. Ioannu (všichni nejistý start) - Krmenčík, Schick, Jankto, Kolář (všichni zranění), Pavlenka, Kopic, Kalvach, Ondrášek (všichni koronavirová opatření). Zajímavosti: - Česko (včetně Československa) neprohrálo ani jeden z 9 vzájemných duelů - Česko v samostatné historii vyhrálo všechny 3 zápasy s Kyprem (naposledy v roce 2007) - Česko (včetně Československa) hrálo na Kypru 5x, 3x zvítězilo a 2x remizovalo - Kypr je v žebříčku FIFA na 98. místě, Česko na 45. pozici - Kypr v září na úvod Ligy národů ve své skupině doma prohrál s Ázerbájdžánem a Černou Horou a nedal gól - Česko v září nejprve zvítězilo na Slovensku 3:1, mužstvo ale kvůli koronaviru u 2 členů realizačního týmu muselo do izolace a narychlo složený nový výběr pod vedením trenéra Davida Holoubka podlehl Skotsku 1:2 - Kypr prohrál posledních 5 zápasů - Kypr doma 6x za sebou nezvítězil (z toho 5 porážek) - Kypr nikdy nehrál na velké akci - Česko prohrálo 2 z posledních 3 zápasů - Česko od června 2017 už 28x za sebou neremizovalo - Česko vyhrálo 2 z posledních 3 venkovních utkání - brankář Nguyen a hráči Hovorka, Matějů a Petrášek (všichni ČR) si mohou připsat premiérový start za reprezentační A-tým