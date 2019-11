Fotbalová reprezentace by mohla v březnu hrát v Kostarice či USA

Praha - Čeští fotbalisté možná v březnu odehrají přípravné utkání v netradiční destinaci. Národní tým by se mohl v příštím reprezentačním termínu představit v Kostarice nebo Spojených státech amerických, ve hře je také zápas v Albánii. Podle předsedy Fotbalové asociace ČR Martina Malíka bude hodně záležet na tom, jak dopadne v sobotu los evropského šampionátu v příštím roce.

"Zatím není nic, co bych mohl označit za vysoce pravděpodobnou variantu nebo za variantu, která by byla v tuhle chvíli blízko. Je ve hře Kostarika, Severní Amerika, je samozřejmě možné, že to bude i někde blíž. Máme i pozvání od Albánie, která s námi historicky nehrála," řekl Malík novinářům.

Jasněji by mělo být po sobotním losu Eura v Bukurešti, který určí českému týmu soupeře pro základní skupinu. "Možností je několik, bude hodně záležet na losu Eura. Jak tam vykrystalizují březnové termíny a dostupnost jednotlivých týmů. Pak se s přihlédnutím k potřebám realizačního týmu a trenérů budeme rozhodovat o tom, co je nejlepší varianta," uvedl Malík.

Netradiční destinaci pro přípravné utkání v průběhu sezony nepovažuje za problém. "Vycházím z toho, co jsem zatím konzultoval s trenérem (Jaroslavem Šilhavým) a realizačním týmem. Samozřejmě oni mluví s hráči, takže předpokládám, že tohle se děje ve shodě. Ta dohoda, že to může být i některá z těchto destinací, tam existuje. S hráči jsem nemluvil, ale jsem bytostně přesvědčen, že s některými z nich mluvili jak trenéři, tak ostatní lidé z realizačního týmu," dodal předseda FAČR.

Pro los Eura, které se bude poprvé konat ve 12 zemích, nemá žádné výslovné přání. "Nevím, jestli je Baku největší strašák. Možná bych si přál, ať je to něco, co bude atraktivní pro české fanoušky. Vůbec by mi nevadilo Bilbao nebo třeba Amsterodam. Sportovně si vybírat nemá cenu, to si jen budeme přivolávat nějaké trable," podotkl Malík.

Těsně před červnovým startem Eura bude mít reprezentace jako tradičně před velkou akcí přípravný kemp, který v minulosti býval v Rakousku. Soupeři zatím nejsou známí. "Bude to zase hodně záležet na losu. Určitě budeme mít přípravný kemp, který bude někde v dosahu. Pravděpodobně zvolíme některou z okolních zemí. Pak se budeme snažit podle přání trenéra vyhledat soupeře, kteří pomohou v přípravě na Euro těsně před šampionátem," uvedl Malík.

Na Euru budou mít reprezentanti jako druhou volbu dresů svítivě zelenou venkovní sadu, kterou poprvé oblékli v závěrečném duelu kvalifikace v Bulharsku. "Vzhledem k tomu, že ten tým je mladý, ambiciózní, tak se domníváme, že ta agresivní barva dresů k týmu sedí. Věřím, že se ukáže, že i v těchto dresech jsme schopni vyhrávat a přinesou nám radost," dodal Malík.