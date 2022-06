Fotbalová Plzeň zahájila přípravu bez Šulce a Hlavatého, Holík by měl zůstat

Plzeň - Fotbalisté Plzně zahájili letní přípravu bez záložníků Pavla Šulce a Michala Hlavatého, kteří začali trénovat v Jablonci, respektive v Pardubicích. Po půlročním hostování z Jablonce se zapojil do přípravy Viktorie i krajní obránce Libor Holík. Úřadující mistři u všech tří hráčů řeší formu dalšího angažmá.

"Pavel (Šulc) samozřejmě také získal titul, pomohl nám. Ale on sám, i my jsme od něj čekali o něco víc. Teď se naskytla možnost hostování a myslím si, že pro obě strany je to správný krok. Má svoje kvality, příležitostí bude dostávat víc. Věřím, že se tam dobře rozehraje, trošku se nastartuje a pak se klidně může vrátit," řekl plzeňský trenér Michal Bílek na tiskové konferenci.

Viktoria zatím během přestávky získala navrátilce Václava Pilaře, jenž naposled působil v Jablonci, dalšího záložníka Kristiho Qoseho (Karviná), útočníka Jana Klimenta (Wisla Krakov), brankáře Martina Jedličku (Dunajská Streda) a obránce Mohameda Tijaniho (Slavia) s Filipem Čihákem (Pardubice), který je plzeňským odchovancem.

"Jsem spokojený s tím, jak jsme kádr doplnili. Nevylučuju, že ještě dojde k nějakým změnám. Chtěli jsme mužstvo posílit. Myslím si, že přichází všichni kvalitní a zkušení hráči. Věřím tomu, že rychle zapadnou a v nadcházející sezoně nám pomůžou," uvedl bývalý kouč české reprezentace.

Po vypršení smlouvy odešli nejlepší střelec minulého ročníku Jean-David Beauguel a gólman Aleš Hruška. Obránce Fernando Santos se z hostování vrátil do Karviné a obratem zamířil do pražské Slavie. Hostování skončilo i Janu Sýkorovi, ale odchod záložníka Lechu Poznaň by nemusel být definitivní. "Ještě určitá šance je, mluvil jsem s ním asi tři dny nazpátek. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Jeho návrat jsme ještě úplně nezavrhli," řekl Bílek.

Západočeši absolvují úvodní část přípravy v blízkém okolí Plzně. První zápas sehrají v sobotu proti Klatovům v Žákavě, poté se utkají s Karlovými Vary v Touškově, Slovan Bratislava vyzvou v Dobřanech a Táborsko na hřišti plzeňského Petřínu. Od 3. do 12. července Viktorii čeká soustředění v rakouském Westendorfu, kde narazí na rumunský tým Botosani, belgický Sint-Truiden a Besiktas Istanbul.

Příprava bude směřovat ke 2. předkolu Ligy mistrů, ve kterém Plzeňští vyzvou HJK Helsinky, nebo RFS Riga. Začnou na hřišti soupeře 19., nebo 20. července, o týden později sehrají domácí odvetu.