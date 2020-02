Plzeň - Fotbalová Plzeň měla v minulé sezoně čistý zisk 245 milionů korun. Viktoria si tak výrazně polepšila od předchozího ročníku 2017/18, kdy prodělala téměř 133 milionů. Západočeský klub o výsledcích svého hospodaření informoval ve výroční zprávě.

Plzni k posunu do černých čísel významně pomohla účast v základní skupině prestižní Ligy mistrů. V ní se utkala s Realem Madrid, AS Řím a CSKA Moskva, uhrála sedm bodů a postoupila z třetího místa do vyřazovací fáze Evropské ligy. Hned v prvním jarním kole této soutěže Viktoria vypadla s Dinamem Záhřeb. Pohárová sezona 2018/19 klubu celkem vynesla 802 milionů korun.

"Účast v evropských pohárech je naprosto zásadní pro hospodaření jakéhokoliv českého klubu. Obzvlášť pro Plzeň, která má nižší základní rozpočet ve srovnání s českými giganty a je naprosto závislá na příjmech z evropských pohárů a speciálně z Ligy mistrů," řekl majitel západočeského klubu Tomáš Paclík pro deník E15.

V aktuálním ročníku se Plzeň do skupiny evropských pohárů nedostala, což se ji stalo teprve podruhé za posledních devět let.