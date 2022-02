Fotbalová liga slibuje dramatický boj o titul, favoritem je obhájce Slavia

Praha - O víkendu začne jarní část první fotbalové ligy, která slibuje mimořádně dramatický souboj o titul. Poprvé od sezony 2009/10 se po 19 kolech tři nejlepší týmy v tabulce vměstnaly do rozdílu pouhých tří bodů. Na čtvrtý mistrovský primát po sobě zaútočí vedoucí Slavia, kterou bookmakeři stále považují za favorita. Jen bod ale ztrácí druhá Plzeň a další dva body zpět je třetí Sparta. Na opačném konci tabulky se pokusí přímý sestup odvrátit poslední Karviná. Po roční odmlce se po základní části odehraje nadstavba.

Slavia na podzim nedominovala tolik jako v předchozích letech. Červenobílí na začátku října prohráli derby na Spartě a v lize utrpěli porážku po rekordních 54 zápasech. Zatímco vloni měl celek z Edenu po 19 kolech před druhým týmem tabulky náskok 10 bodů a o rok dříve dokonce 14 bodů, tentokrát je situace v čele mnohem vyrovnanější. I čtvrté Slovácko ztrácí jen devět bodů.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský očekává boj až do posledních kol. Čtyři tituly po sobě naposledy získala Sparta, když si jich v letech 1997 až 2001 připsala pět. "Už před sezonou jsem říkal, že tentokrát bude špička vyrovnaná, že tam bude více týmů. Bude to boj o každý bod. Rozhodovat budou vzájemné a venkovní zápasy, důležité bude i postavení směrem do nadstavby. Týmy ukazují, že jsou silné doma," prohlásil Trpišovský.

Boj o titul může ovlivnit i fakt, že Slavii a Spartu na rozdíl od Plzně čeká vyřazovací část Evropské konferenční ligy, do níž pražské kluby vstoupí 17. února. Červenobílí na rozdíl od konkurence přes zimu oslabili, do Lokomotivu Moskva totiž odešel jejich nejlepší střelec útočník Jan Kuchta a do Číny má namířeno další z opor rumunský záložník Nicolae Stanciu, jehož přestup ještě nebyl definitivně potvrzen. Po dlouhém zranění by se naopak měli v průběhu jara vrátit do hry zadáci Ondřej Kúdela s Davidem Hovorkou a záložník Lukáš Provod.

Plzeň a Sparta své klíčové hráče udržely. Ve Viktorii zřejmě zatím zůstane její nejlepší střelec útočník Jean-David Beauguel, jemuž po sezoně vyprší smlouva. Autor 10 podzimních ligových branek se v závěru zimní přípravy potýkal se zraněním, už ale trénuje s mužstvem.

Západočeši se po letním vypadnutí v kvalifikaci evropských pohárů pod bývalým reprezentačním trenérem Michalem Bílkem zvedli a navzdory předsezonním prognózám se zatím nečekaně drží v boji o titul. Otázkou je, jak se na Viktorii podepíšou zatím nedotažená jednání o příchodu nového klubového majitele.

"Situace ohledně prodeje nemá žádný vliv na chod našeho týmu. Chceme navázat na úspěšný podzim, prezentovat se poctivou a zodpovědnou hrou. Cílem pro jaro je dostat se do předkol evropských pohárů, o titulu v tuto chvíli vůbec nemluvíme," uvedl Bílek.

Spartu během zimní přestávky opustili severští krajní hráči David Moberg Karlsson s Andreasem Vindheimem, na Letnou naopak přišel útočník Tomáš Čvančara z Jablonce. Pražané se pod trenérem Pavlem Vrbou pokusí zaútočit na první titul od sezony 2013/14.

"Možná jsme mohli mít o čtyři body víc, některé zápasy jsme měli zvládnout lépe než do remízy. Plzeň a Slavia uhrály více bodů, ale doufejme, že na jaře jich uhrajeme zase víc my," řekl Vrba, jenž v zimní pauze se Spartou prodloužil smlouvu.

Aktuálně čtvrté Slovácko ještě po 15 kolech ztrácelo na první místo jen tři body, nyní má ale na Slavii devítibodové manko. O další tři body zpět je pátá Ostrava. Ostatní týmy už ztrácejí na čelo výrazněji, šestá Mladá Boleslav získala o 10 bodů méně než Baník. Střed tabulky je ovšem velmi vyrovnaný, mezi šestým a desátým místem je rozdíl pouhých čtyř bodů. Nečekanou sedmou příčku drží jediný nováček Hradec Králové, byť kvůli přestavbě stadionu hraje domácí zápasy v azylu v Mladé Boleslavi.

Na posledním místě soutěže figuruje Karviná, která jako jediná v ligové sezoně ještě nezvítězila. Slezané uhráli pouhých pět bodů a na předposlední Teplice mají šestibodové manko. Do bojů o záchranu na podzim nečekaně zabředl účastník skupiny Evropské konferenční ligy Jablonec, jemuž patří 14. místo, které by na konci soutěže znamenalo účast v baráži stejně jako 15. pozice. Přímo sestoupí pouze nejhorší tým.

Po roční odmlce způsobené zvýšením počtu účastníků v minulé sezoně se vrací pětikolová nadstavbová část, která se uskuteční potřetí. Prvních šest celků po 30 kolech si zahraje skupinu o titul a stejný počet týmů čeká boj o záchranu. Kvůli snížení počtu českých účastníků od příští pohárové sezony bylo zrušeno kvalifikační utkání o Evropu a mužstva na sedmém až desátém místě se v prostřední nadstavbové skupině utkají jen o prémii milion korun a lepší nasazení do domácího poháru.

Kvůli opatřením proti koronaviru může v úvodu jarní části na stadiony stále pouze tisícovka diváků, vedení soutěže nicméně věří, že brzy by mohla být hlediště zaplněna z poloviny. Ligu vysílá jen O2 TV, z obrazovek České televize přenosy před sezonou zmizely. Nový mistr bude po úpravách termínové listiny korunován nejpozději 14. května.