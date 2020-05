Fotbalová liga se v úterý rozběhne naplno

Praha - První fotbalová liga se po sobotní dohrávce 23. kola mezi Teplicemi a Libercem po koronavirové přestávce naplno rozběhne v úterý čtyřmi zápasy 25. kola. Tři duely se hrají od 18:00, vedoucí Slavia Praha se od 20:00 představí v Mladé Boleslavi. Po dnešním dalším uvolnění vládních opatření v boji s nemocí covid-19 může být na stadionech 300 lidí. Trenéři díky dočasné novince v pravidlech budou moci poprvé využít pět místo dosavadních tří střídání.

V Mladé Boleslavi se utkají týmy, které jako jediné z 32 profesionálních klubů první a druhé ligy mají v kádru hráče nakaženého koronavirem. Kontrolní testy ani v jednom z nich další pozitivní případy neodhalily, a pokud stejným výsledkem dopadne i druhá vlna testování, budou celky moci v úterý nastoupit.

Zatímco sobotního duelu v Teplicích se mohlo zúčastnit včetně hráčů, realizačních týmů i rozhodčích jen 150 osob, nyní už může být na stadionu dvojnásobek lidí. Dojde i na mírné uvolnění některých přísných hygienických nařízení - oproti víkendovému utkání už trenéři budou moci za týmem do kabiny a odpadá pro ně i povinnost nosit roušky, stejně jako pro hráče základní sestavy cestou z kabiny na hřiště.

Obhájce titulu Slavia vyhrála jediné ze čtyř jarních kol a její náskok na druhou Plzeň se z podzimních 16 bodů snížil na polovinu. Proti Mladé Boleslavi se však Pražanům daří, v lize ji porazili sedmkrát za sebou.

"Všichni jsme zvyklí v zimě a létě na přípravné zápasy bez diváků, bude to podobné. Tím, že začínáme venku, si myslím, že je to pro nás taková menší výhoda. Větší problém to bude doma bez podpory diváků, když jsme na ni zvyklí," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský, jehož svěřenci už v srpnu hráli doma s Libercem bez diváků kvůli disciplinárnímu trestu.

"Myslím, že bude všechno jinak. Ta doba byla strašně dlouhá. Když končila liga, týmy měly nějakou formu, teď mají úplně jinou. Je to nový začátek, nová soutěž. Nikdo moc neví, co aktuálně čekat," dodal Trpišovský.

Soutěžní premiéru si v úterý na lavičkách svých týmů bojujících o záchranu odbudou příbramský kouč Pavel Horváth, pro něhož půjde o ligový debut, a zlínský Bohumil Páník. Oba přišli k mužstvům v březnu těsně před přerušením ročníku kvůli pandemii.

Poslední Příbram, která nevyhrála 17 kol po sobě, přivítá čtvrtou Ostravu. "Myslím, že ani úplně nejde o mě. Já se samozřejmě těším, ale spíš jde o kluky, aby byli naladění tak, abychom měli šanci bodovat a zachránit ligu pro Příbram. Určitě jsme něco změnili a uvidíme, na co to bude stačit," řekl Horváth. Jeho tým může podpořit část fanoušků, protože klub se rozhodl volnou kapacitu doplnit majiteli zakoupených permanentek.

Zlínu patří 14. místo, které znamená účast v baráži. "Ševci" se představí na půdě třetího Jablonce. "Čeká nás velmi těžký soupeř. Je na pohárových příčkách, má výborný kádr, ať už z hráčů, kteří jsou v Jablonci dlouho, nebo jsou na hostování z pražských celků. Věřím však, že se nebudeme vracet s prázdnou," prohlásil Páník, kterého na konci prosince odvolal Baník Ostrava.

Podle jabloneckého kouče Petra Rady se absence diváků zřejmě projeví na kvalitě hry. "Bude to o tom, aby se hráči na to přeštelovali. Zvyknout si hlavou, že tady nebudou lidi, že bude stejná atmosféra jako v přátelském utkání. To bude největší problém, aby si hráči nemysleli, že když tu nejsou lidi, nemůže se nic stát. Hraje se o body, tabulka se pořád počítá. Zápasy budou o nasazení, o přístupu," konstatoval Rada.

Šesté Slovácko doma vyzve desátou Olomouc. "Chceme se v závěru ligy pokusit udržet si pozici v elitní šestce a úterní duel bude pro nás klíčový. Věřím, že jej zvládneme. Olomouc je velmi silný protivník, podstatný ale bude přístup našich hráčů," řekl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Zbylé čtyři zápasy 25. kola se odehrají ve středu. Bude mezi nimi i šlágr mezi devátou Spartou a druhou Plzní.

Statistické údaje před zápasy 25. kola první fotbalové ligy:

(zápasů se smí kvůli koronavirovým omezením zúčastnit jen 300 osob včetně hráčů, realizačních týmů a rozhodčích)

FK Jablonec (3.) - Fastav Zlín (14.)

Výkop: úterý 26. května, 18:00.

Rozhodčí: Lerch - Šimáček, Ratajová.

Bilance: 27 14-9-4 43:23.

Poslední zápas: 1:0.

Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Hübschman - Matoušek, Považanec, Hämäläinen, Sýkora - Chramosta.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Simerský, Bartošák - Fantiš, Hlinka, Jiráček, Čanturišvili - Poznar, Jawo.

Absence: Doležal, Kubista (oba nejistý start) - Matejov (4 ŽK), Ikaunieks (dohoda klubů).

Disciplinární ohrožení: Krob (7 ŽK), Kratochvíl, Považanec, Doležal - Fantiš, Čanturišvili (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Doležal (10) - Poznar (5).

Zajímavosti:

- Jablonec v lize se Zlínem 11x za sebou neprohrál a v posledních 6 zápasech s ním inkasoval jediný gól

- Zlín vyhrál jediné z 13 ligových utkání v Jablonci

- Jablonec 3 kola po sobě nevyhrál

- Jablonec vyhrál jediné z posledních 4 domácích ligových utkání

- Zlín poprvé v této ligové sezoně povede trenér Páník, který nahradil odvolaného Kameníka

- Zlín ze 4 jarních kol 3x prohrál a jednou remizoval

- Zlín venku v lize 8x po sobě nezvítězil

- Jablonec v přípravě před restartem ligy 3x zvítězil a jednou prohrál, Zlín si připsal 3 výhry a dal 12 gólů

- Chramosta (Jablonec) může odehrát 250. ligový zápas

1. FK Příbram (16.) - Baník Ostrava (4.)

Výkop: úterý 26. května, 18:00.

Rozhodčí: Marek - Vodrážka, Batík.

Bilance: 39 13-8-18 42:56.

Poslední zápas: 0:3.

Předpokládané sestavy:

Příbram: Kočí - Pazdera, Dramé, Kingue, Nový - Tregler - Polidar, Rezek, Zorvan, Antwi - Slepička.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Jirásek, Jánoš - Reiter, Kuzmanovič, De Azevedo - O. Šašinka.

Absence: J. Šašinka (dohoda klubů), Yilmaz (nejistý start) - Potočný (8 ŽK), Procházka, Hrubý (oba 4 ŽK), Holzer (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Soldát, Tregler (oba 7 ŽK), Škoda - Jánoš, De Azevedo, O. Šašinka (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Škoda (6) - Potočný (9).

Zajímavosti:

- Příbram s Ostravou 4x za sebou v lize prohrála a v posledních 3 zápasech Baníku nedala gól

- Příbram poprvé v soutěžním zápase povede nový kouč Horváth, kterého čeká trenérská premiéra v první lize

- Příbram 17x za sebou v lize nevyhrála (13 porážek a 4 remízy) od srpnového domácího vítězství 4:0 nad Jabloncem

- Příbram na jaře ještě neskórovala a v posledních 9 ligových zápasech dala jediný gól, její aktuální série bez branky trvá 391 minut

- Příbram v této ligové sezoně doma získala všech 14 bodů, 8x za sebou tam však nevyhrála

- Příbram má nejhorší obranu ligy s 46 inkasovanými góly

- Ostrava v minulém kole utrpěla první porážku po 8 kolech

- Ostrava venku v lize 4x po sobě neprohrála a poslední 3 zápasy tam vyhrála bez inkasované branky

- Příbram v přípravě před restartem ligy 2x vyhrála a jednou prohrála, Ostrava jednou zvítězila a 2x remizovala

- Kuzmanovič (Ostrava) den po utkání oslaví 31. narozeniny

1. FC Slovácko (6.) - Sigma Olomouc (10.)

Výkop: úterý 26. května, 18:00.

Rozhodčí: Klíma - Moláček, Caletka.

Bilance: 31 10-9-12 37:37.

Poslední zápas: 2:2.

Předpokládané sestavy:

Slovácko: Trmal - Zahustel, Hofmann, Kadlec, Reinberk - Daníček, Havlík - Petržela, Sadílek, Navrátil - Zajíc.

Olomouc: Mandous - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Hála, Breite, Houska, Chytil, Falta - Juliš.

Absence: Vecheta (zranění), Šimko (nejistý start) - Nešpor (zranění), González (trest za ČK).

Disciplinární ohrožení: Kadlec, Reinberk (oba 7 ŽK) - Sladký, Vepřek, Juliš (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Zajíc (6) - Juliš (4).

Zajímavosti:

- Slovácko vyhrálo jediný z posledních 5 vzájemných ligových duelů

- Olomouc v lize na Slovácku 5x za sebou nezvítězila

- Slovácko 3 kola po sobě neprohrálo a neinkasovalo

- Slovácko prohrálo jediný z posledních 10 domácích ligových zápasů

- Olomouc prohrála jediné z posledních 8 kol

- Olomouc vyhrála jediný z posledních 9 venkovních ligových zápasů

- Olomouc je s 11 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy

- na lavičku Slovácka se po trestu za žluté karty vrací trenér Svědík, který hrával za Olomouc

- Slovácko v přípravě před restartem ligy 2x zvítězilo, Olomouc si připsala 2 výhry a porážku

- Juliš dal ve 3 ligových zápasech za Olomouc 4 góly

FK Mladá Boleslav (5.) - Slavia Praha (1.)

Výkop: úterý 26. května, 20:00.

Rozhodčí: Zelinka - Paták, Kotík.

Bilance: 31 9-10-12 44:47.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Křapka, Jakub Klíma, Mazuch, Túlio - Hubínek, Janošek - Ladra, Budínský, Fulnek - Wágner.

Slavia: Kolář - Coufal, Takács, Kúdela, Bořil - Ševčík, Traoré - Masopust, Stanciu, Provod - Musa.

Absence: Tatajev (8 ŽK), Pudil (4 ŽK), Zelený (dohoda klubů), Mašek, Matějovský, Pech, Wiesner (všichni rekonvalescence) - Olayinka (4 ŽK + zranění), Hovorka (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Budínský, Hubínek, Křapka - Coufal, Frydrych, Kúdela (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Budínský - Musa (oba 9).

Zajímavosti:

- M. Boleslav a Slavia jsou jedinými kluby v lize, které mají v kádru hráče nakaženého novým koronavirem, zbytek týmu je ale v pořádku

- Slavia porazila v lize M. Boleslav 7x po sobě a ve 4 z posledních 5 vzájemných duelů v nejvyšší soutěži neinkasovala

- Slavia vyhrála poslední 3 ligové zápasy v M. Boleslavi

- M. Boleslav poslední kolo vyhrála, předtím ale v lize nezvítězila 5x po sobě

- M. Boleslav vyhrála v ligové sezoně 9 z 12 domácích zápasů a získala tam 28 z celkových 37 bodů

- Slavia vyhrála jediné z posledních 4 kol

- Slavia prohrála poslední 2 venkovní ligové zápasy, i tak je se 24 body nejlepším týmem soutěže na hřištích soupeřů

- Slavia má s 48 góly nejlepší útok ligy a 8 inkasovanými brankami i nejlepší obranu

- M. Boleslav remizovala v přípravě před restartem ligy s Bohemians 1:1 a 0:0, Slavia přípravný duel nehrála

- Kolář (Slavia) si může připsat 100. ligový start

- trenér Slavie Trpišovský odkoučuje 150. zápas v české lize

Dynamo České Budějovice (8.) - Slovan Liberec (7.)

Výkop: středa 27. května, 18:00.

Rozhodčí: Hrubeš - Kubr, Vaňkát.

Bilance: 37 6-11-20 34:69.

Poslední zápas: 2:4.

Předpokládané sestavy:

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Havelka, Čavoš - Mészáros, Šulc, Granečný - Ledecký.

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Hromada, Mara - Malinský, Beran, Pešek - Kuchta.

Absence: Mršič, Javorek (oba zranění), Schranz (nejistý start) - nikdo.

Disciplinární ohrožení: Novák (7 ŽK), Havel, Havelka - Fukala, Hybš, Malinský, Pešek, Kuchta (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Schranz (7) - Malinský (6).

Zajímavosti:

- Liberec v lize neprohrál s Č. Budějovicemi 12x za sebou a vyhrál 6 z posledních 7 vzájemných duelů v nejvyšší soutěži

- Č. Budějovice doma v lize neporazily Liberec 5x po sobě

- Č. Budějovice prohrály poslední 2 ligové zápasy a nedaly v nich gól

- Č. Budějovice v posledním domácím ligovém zápase prohrály, předtím tam ale v nejvyšší soutěži 5x za sebou zvítězily

- Liberec v sobotu v úvodním utkání obnovené sezony prohrál 0:2 v Teplicích a utrpěl v lize první porážku po předchozích 4 výhrách

- Liberec prohrál 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů

- Č. Budějovice v přípravě před restartem ligy jednou zvítězily a jednou prohrály, Liberec si připsal výhru a remízu

- kouč Liberce Hoftych v minulosti trénoval Č. Budějovice

Bohemians Praha 1905 (11.) - FK Teplice (12.)

Výkop: středa 27. května, 18:00.

Rozhodčí: Pechanec - Horák, Myška.

Bilance: 31 8-6-17 26:43.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Bohemians: Le Giang - Hůlka, Krch, Šmíd - Bartek, Jindřišek, Vacek, Podaný - Mosquera, Vodháněl - Pulkrab.

Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, Knapík, Vondrášek - Moulis, Kučera, Trubač, Radosta - J. Mareš, Řezníček.

Absence: Pokorný, Ugwu (oba zranění), Hronek (nejistý start) - Vyhnal, Shejbal, Mareček (všichni zranění), P. Mareš, Ljevakovič, Kodeš, Řezníček, Hyčka (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Bartek, Jindřišek, Podaný (všichni 3 ŽK) - Vondrášek (7 ŽK), Hyčka (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Vodháněl (4) - J. Mareš (6).

Zajímavosti:

- Teplice ve 3 z posledních 4 ligových zápasů na půdě Bohemians neprohrály

- Bohemians prohráli jediné z posledních 5 kol

- Bohemians doma v ligové sezoně prohráli jediné z 11 utkání a získali tam tam 22 z celkových 27 bodů

- Bohemians doma udrželi nulu v 5 z posledních 6 ligových zápasů

- Teplice v sobotu v úvodním zápase obnovené sezony zvítězily nad Libercem 2:0 a vyhrály poprvé po 4 kolech

- Teplice venku v lize 5x za sebou nevyhrály

- Bohemians v přípravě před restartem ligy v 6 zápasech neprohráli (3 vítězství, 3 remízy), Teplice hrály jediné utkání a porazily Ústí nad Labem

- Řezníček (Teplice) oslaví den před utkáním 32. narozeniny

SFC Opava (15.) - MFK Karviná (13.)

Výkop: středa 27. května, 18:00.

Rozhodčí: Franěk - Novák, Váňa.

Bilance: 4 1-2-1 4:5.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Opava: Fendrich - Hrabina, Hnaníček, Žídek, Helešic - Mondek, Texl, Zavadil, Dordič - Schaffartzik - Železník.

Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Rundič, Čonka - Janečka, Hanousek, Qose - Ba Loua, Lingr, Taiwo.

Absence: Jursa (4 ŽK), Souček, Dedič (oba nejistý start) - nikdo.

Disciplinární ohrožení: Schaffartzik, Souček, Juřena (všichni 3 ŽK) - Ndefe (7 ŽK), Ba Loua, Bukata, Hanousek, Lingr, Petráň, Petkov (všichni 3 ŽK)

Nejlepší střelci: Dedič (4) - Taiwo, Lingr, Smrž, Petráň (všichni 3).

Zajímavosti:

- Opava prohrála 5 z posledních 6 kol

- Opava je s 11 body nejhorším domácím týmem ligové sezony

- Opava skórovala v jediném z posledních 5 kol a s 11 góly má nejhorší ligový útok

- Karviná na jaře ve 4 ligových zápasech neprohrála a neinkasovala

- Karviná venku v lize 6 utkání po sobě neskórovala a získala z nich jediný bod

- Opava v přípravě před restartem ligy 2x zvítězila a jednou remizovala, Karviná si připsala 2 remízy a jednu výhru

- trenér Opavy Balcárek v minulosti vedl Karvinou ve druhé lize

- Dordič (Opava) slaví den před utkáním 26. narozeniny

Sparta Praha (9.) - Viktoria Plzeň (2.)

Výkop: středa 27. května, 20:00.

Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Vlček.

Bilance: 46 24-7-15 64:46.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Sparta: Heča - Vindheim, Štetina, Hancko, Frýdek - Sáček, Krejčí - Dočkal, Kanga, Hložek - Tetteh.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Kopic, Beauguel, Kovařík.

Absence: Graiciar, Lischka, Panák, Ben Chaim, Kaya (všichni zranění) - Alvir, Ekpai (oba nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Hancko, Kozák - Alvir, Bucha, Čermák, Hejda, Limberský, Řezník (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Kanga (10) - Bucha (9).

Zajímavosti:

- Plzeň vyhrála 3 z posledních 4 vzájemných ligových zápasů, navíc bez inkasované branky

- Sparta porazila Plzeň jen ve 2 z posledních 12 ligových utkání

- Sparta doma v lize nad Plzní z posledních 3 utkání 2x zvítězila a vždy bez inkasované branky

- Sparta v lize 5x za sebou nevyhrála

- Sparta vyhrála jediný z posledních 4 domácích ligových zápasů

- Plzeň na jaře vyhrála všech 5 soutěžních zápasů pod trenérem Guľou (z toho 4 v lize)

- Plzeň prohrála jediné z posledních 10 kol

- Plzeň prohrála jediný z posledních 5 venkovních ligových zápasů

- Sparta si v přípravě před restartem ligy připsala 4 vítězství a naposledy remízu se Žižkovem, Plzeň vyhrála všechna 3 utkání

- trenér Sparty Kotal dělal v minulosti krátce asistenta v Plzni

Tabulka:

1. Slavia 24 18 4 2 48:8 58 2. Plzeň 24 15 5 4 45:20 50 3. Jablonec 24 11 7 6 42:31 40 4. Ostrava 24 11 5 8 36:27 38 5. Mladá Boleslav 24 11 4 9 42:37 37 6. Slovácko 24 10 7 7 30:27 37 7. Liberec 24 11 3 10 42:33 36 8. České Budějovice 24 11 3 10 39:38 36 9. Sparta 24 9 8 7 42:32 35 10. Olomouc 24 7 11 6 31:29 32 11. Bohemians 24 7 6 11 25:37 27 12. Teplice 24 6 9 9 21:35 27 13. Karviná 24 5 8 11 20:30 23 14. Zlín 24 6 4 14 22:40 22 15. Opava 24 4 5 15 11:41 17 16. Příbram 24 3 5 16 15:46 14