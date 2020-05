Fotbalová liga se po koronavirové pauze rozběhne 23. května

Praha - První a druhá fotbalová liga, které před polovinou března přerušila pandemie nového koronaviru, se znovu rozběhnou. Profesionální kluby dnes na ligovém grémiu v Praze odsouhlasily prodloužení sezony přes 30. června, kdy za běžných okolností oficiálně končí ročník. Nejvyšší soutěž po koronavirové pauze začne v sobotu 23. května dohrávkou 23. kola mezi Teplicemi a Libercem. Pokud nebude odehráno kompletních 35 kol včetně nadstavby, liga bude bez mistra. Zápasy se budou hrát bez diváků.

V pražské hale O2 universum, kde se za přísných hygienických opatření jednání grémia konalo, hlasovali zástupci týmů první i druhé ligy zvlášť. V nejvyšší soutěži se vyslovilo pro dohrání 13 z 16 celků, zdržely se Karviná, Zlín a Opava. V druhé nejvyšší soutěži hlasovalo pro pokračování 15 z 16 účastníků, proti byl Sokolov. Kluby se vyslovily pro dokončení soutěží v kompletní podobě, v případě první ligy tedy i s nadstavbou.

"Musím říct, že jsem tomu věřil (že to dopadne takto). Že argumenty pro dohrání sezony jsou tak silné, že upřímně příliš silných argumentů pro nedohrání sezony z mého pohledu neexistuje. Debata byla hodně konstruktivní a věcná, nebyla emočně vypjatá," řekl novinářům předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Nejdiskutovanějším tématem podle něj bylo to, co se stane, pokud se v mužstvu objeví pozitivní případ covidu-19. Rozhodovat budou krajské hygienické stanice, ale podle Svobody jeden či dva nakažení nebudou automaticky znamenat karanténu pro celý tým.

Ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA) už na konci dubna po uvolnění vládních opatření proti šíření koronaviru schválil restart sezony bez diváků od 25. května. Jelikož by se ale ročník nestihl dohrát do 30. června, muselo jeho prodloužení odsouhlasit grémium, tedy jednání všech 32 profesionálních klubů.

Grémium zároveň schválilo změnu termínové listiny, kterou předložil výbor LFA. Přesné termíny LFA oznámí v příštích dnech, po předehrávce mezi Teplicemi a Libercem se nejvyšší soutěž naplno rozběhne 25. kolem v úterý 26. a ve středu 27. května. První liga by se měla dohrát do 15. července, odvety baráže o nejvyšší soutěž pak do víkendu 18. a 19. července.

V případě problémů - například pozitivního testu hráče - by bylo možné ročník prodloužit až do 2. srpna. LFA by na toto téma svolala grémium. Nadstavbovou skupinu o titul chce každopádně dohrát do 8. července.

"Chceme umožnit potenciálním zástupcům v evropských pohárech co možná nejdelší čas na přípravu na předkola. Podle posledního materiálu od UEFA, který zatím není oficiální, by tři z pěti našich zástupců v pohárech hráli v týdnu od 10. srpna 2. předkolo," řekl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

Zápas první ligy se naposledy hrál 9. března. Tabulku po nekompletních 24 kolech vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před Plzní. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavbu, která je pro většinu týmů pětikolová, a baráž o nejvyšší soutěž. Dohrávat se bude ještě semifinále a finále domácího poháru. Naopak amatérské soutěže od třetí ligy níže, které řídí Fotbalová asociace ČR, už byly předčasně ukončeny.

Česká liga se po koronavirové pauze znovu rozběhne jako jedna z prvních na světě. Nejrychleji restartují profesionální soutěže v Německu, kde se začne hrát už tuto sobotu. Liga se bude v Česku hrát stejně jako v dalších zemích bez diváků a za specifických hygienických opatření. Zatím není znám přesný počet osob, který bude moci být při zápasech na stadionu. Na úvodní utkání Teplic s Libercem LFA počítá se 100 lidmi včetně hráčů, od 26. května pak s 500 osobami. Musí to však ještě potvrdit vláda.

Opavští na webu uvedli, že se zdrželi hlasování proto, aby nebránili dohrání sezony. "Probírali jsme to zleva, zprava. Dohrání soutěže v daných podmínkách je významným zásahem do našeho rozpočtu, ekonomický a zdravotní aspekt je pro nás nezanedbatelný, zároveň ale samozřejmě chceme, aby se fotbal hrál a rozhodlo se na hřišti," řekl ředitel klubu Jaroslav Rovňan.

"Situace není černobílá a mrzí nás, že jsme byli postaveni před situaci 'buď, anebo', ale nedá se nic dělat. Rozhodnutí většiny klubů respektujeme a těšíme se na ligu, byť nám bude chybět podpora fanoušků," dodal.

Pokud nebude odehráno kompletních 35 kol, liga bude bez mistra

Ligová fotbalová asociace vyhlásí ligového mistra pouze za předpokladu, že bude dohráno všech 35 kol nejvyšší soutěže včetně nadstavby, případně aspoň kompletní program skupiny o titul. Nový šampion nemůže být korunován ani v případě, že už by tým měl prvenství matematicky jisté a následně by se kvůli koronavirové situaci nemohl zbytek ročníku dohrát.

"Tuto variantu jsme dnes probírali. To, že bychom vyhlásili mistra, aniž by se odehrálo všech 35 zápasů, nejde. Dokážeme si představit, že když se dohraje skupina o titul, ale nedohraje se celá soutěž, tak můžeme vyhlásit mistra. Ta poslední kola nadstavby nejsou nastavena tak, že musí hrát všichni najednou. Ale že by se vyhlásil mistr po 33 kolech, to nepřipadá v úvahu," řekl novinářům výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta po ligovém grémiu, které odsouhlasilo pokračování profesionálních soutěží, přerušených v březnu pandemií.

Předseda LFA Dušan Svoboda naprosto vyloučil variantu, že by soutěž skončila po 30 kolech základní části a byl vyhlášen mistr. LFA podle něj nemůže měnit soutěžní řád v průběhu sezony a pouštět se do právních rizik.

"Sezona se buď dohraje celá, nebo nedohraje. Nikdo z nás nechce dopustit, abychom otevřeli další kauzu jako Bohemka. Ani v téhle mimořádné situaci nechceme jít do nějakých právních rizik. Soutěžní řád jasně říká, že soutěžní ročník končí po 35 odehraných zápasech," uvedl Svoboda.

"V okamžiku, kdy to nemáte odehráno, je ukončen soutěžní ročník a nemáte určené pořadí. Není to nic, co by bylo k nějakému hlasování, to tak prostě je. Máte to jasně napsáno, že to nemůžeme měnit v rozehrané soutěži. V okamžiku, kdy v titulové skupině bude chybět byť jeden zápas, nejde vyhlásit mistra," dodal.