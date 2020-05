Fotbalová liga se bude hrát v týdnu od 18 a 20 hodin

Praha - Zápasy fotbalové ligy, která se po dvouměsíční přestávce zaviněné pandemií koronaviru znovu rozběhne příští týden, se budou kromě víkendu dohrávat také v úterý a ve středu. V těchto hracích dnech jsou začátky utkání stanovené na 18 a 20 hodin.

Základní část, ve které zbývá odehrát šest kol, odstartuje v sobotu 23. května dohrávka odloženého duelu 23. kola mezi Teplicemi a Libercem. V úterý 26. května pak do soutěže vstoupí obhájce titulu Slavia zápasem v Mladé Boleslavi, který začne ve 20:00. Ve středu je ve stejném čase na programu duel Sparty s Plzní.

Ve 28. kole na sebe v neděli 7. června narazí aktuálně vedoucí celek tabulky Slavia a Plzeň, která momentálně na druhém místě ztrácí na pražský celek osm bodů. Poslední dvě kola se poté budou hrát ve stejném čase a základní část skončí v neděli 14. června.

Nejatraktivnější zápasy - duely Slavie, Sparty a Plzně - budou na programu vždy večer a až na jednu výjimku se nebudou překrývat s jinými duely.

Po skončení základní části se soutěž rozdělí na skupinu o titul, o Evropskou ligu a o udržení. První liga by se měla dohrát do 15. července, odvety baráže o nejvyšší soutěž pak do víkendu 19. července.