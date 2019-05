Fotbalová liga pozná druhého účastníka baráže a pátý tým tabulky

Praha - Posledním pátým kolem o víkendu skončí nadstavbová část první fotbalové ligy, ve které už je většina zásadních otazníků vyřešena. V sobotních zápasech skupiny o záchranu se rozhodne o tom, zda jako druhý tým zamíří do baráže Příbram, nebo Bohemians 1905. V nedělní skupině o titul se pak na dálku utkají Liberec s Ostravou o páté místo, které znamená kvalifikační duel o Evropskou ligu. Slavia po domácím pražském derby se Spartou převezme mistrovský pohár.

Slavia po nedělní remíze 0:0 v Ostravě získala titul a ve středu po triumfu 2:0 nad Baníkem obhájila prvenství v domácí poháru. Červenobílí si poprvé v samostatné historii připsali double a v derby se Spartou budou slavit a přebírat trofej pro mistra. Slávisté v lize s rivalem šestkrát za sebou neprohráli a před měsícem ho porazili v semifinále MOL Cupu 3:0. To odnesl letenský kouč Zdeněk Ščasný, kterého nahradil Michal Horňák.

"Měli jsme velkou motivaci, aby až v neděli budeme nastupovat doma proti Spartě, tam byly dva poháry. Věřím, že sezonu završíme výborným výkonem a výborným výsledkem i proti Spartě. Pořád je to derby a to prostě musíme vyhrát," řekl asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

Sparťané vyhráli čtyři z pěti zápasů pod Horňákem a pokaždé bez inkasované branky, sezonu ale končí až na třetím místě. I proto budou v jinak vyprodaném hledišti v Edenu s největší pravděpodobností scházet hostující fanoušci na protest proti klubovému vedení a neplánují ani tradiční pochod ke stadionu velkého rivala.

"O všem je rozhodnuto, v tabulce už se nemůže nic stát. Přijedeme tam a Slavia bude slavit titul. Není to ideální, ale o motivaci nouze nebude. Je to pořád derby, to se hraje vždy naplno. Chceme uspět," uvedl Horňák.

Liberec s Ostravou mají shodně 46 bodů a na se dálku utkají o to, kdo skončí pátý a vybojuje možnost zahrát si kvalifikační duel o Evropskou ligu s vítězem skupiny o Evropu. Severočeši potřebují v podještědském derby v Jablonci získat více bodů než Baník v Plzni, neboť při bodové rovnosti by ve prospěch Slezanů hrálo lepší umístění po základní části.

Plzeň skončí druhá a své umístění už nezmění ani čtvrtý Jablonec. Ostrava s Viktorií v lize 17 utkání po sobě nevyhrála a navíc v součtu s pohárovým finále se Slavií šest zápasů neskórovala.

"Musíme se vyždímat a zabojovat o tu pátou příčku, která nám znovu může dát šanci, abychom si zahráli ještě ten další zápas a do pohárů se nakonec přece jen dostali," uvedl ostravský kouč Bohumil Páník.

Liberec Jablonci už tři zápasy nedal gól a obě derby v této sezoně skončila bezbrankovou remízou. "Na prvním místě mě zajímá náš těžký zápas v Jablonci, ten musíme zvládnout. Pak můžeme doufat, že by Ostrava eventuálně zakopla," řekl slovenský kouč Liberce Zsolt Hornyák.

Ve skupině o záchranu je už jasno o sestupu poslední Dukly i prvním účastníkovi baráže Karviné. Poslední kolo určí, kdo Slezany v baráži proti týmu z druhé ligy doplní. Lépe jsou na tom třináctí Bohemians 1905, kteří mají dvoubodový náskok na čtrnáctou Příbram. "Klokanům" stačí doma remíza s již zachráněnou Opavou nebo ztráta Příbrami s Duklou. Středočeský tým naopak musí zvítězit a zároveň doufat, že Bohemians prohrají.

"Doma jsme v lize v této sezoně vyhráli jen dvakrát, remíz máme výrazně více. Samozřejmě bychom velmi rádi zápas vyhráli, ale pokud by skončil remízou, tak se budeme radovat víc než po všech remízách za celý ročník," řekl kouč Bohemians Martin Hašek.

"Samozřejmě to doma chceme zvládnout a budeme čekat, jak dopadne zápas na Bohemce. Šance jsou furt otevřené, ještě se to neodehrálo. Ve fotbale se může stát cokoliv," dodal příbramský trenér Roman Nádvorník.

Sobotní tři duely skupiny o záchranu začínají v 17:00 a ve zbylém utkání již zachráněné Slovácko přivítá Karvinou, chystající se na baráž. Nedělní tři zápasy skupiny o titul mají výkop v 15:00.

Statistické údaje před zápasy 5. kola nadstavby první fotbalové ligy:

Skupina o titul:

Slavia Praha (1.) - Sparta Praha (3.)

Výkop: neděle 26. května, 15:00.

Rozhodčí: Berka - Kubr, Flimmel.

Bilance: 52 9-19-24 48:76.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Král - Masopust, Hušbauer, Zmrhal - Škoda.

Sparta: Heča - Zahustel, Radakovič, Štetina, Hanousek - Karlsson, Hašek, Kanga, Frýdek, Hložek - Tetteh.

Absence: Hromada, Tecl (oba rekonvalescence), Stoch, Ševčík, Traoré (všichni nejistý start) - Dočkal, Pulkrab, Panák, Kadlec, Drchal, Ben Chaim (všichni zranění).

Nejlepší střelci: Stoch, Souček (oba 12) - Tetteh, Kanga (oba 11).

Zajímavosti:

- Sparta v lize Slavii od března 2016 6x po sobě neporazila, poslední 3 ligová derby ale skončila remízou

- Slavia před měsícem porazila Spartu v semifinále poháru 3:0 a u letenského týmu následně skončil trenér Ščasný

- Sparta v posledních 5 soutěžních derby na Slavii nevyhrála

- Slavia po remíze 0:0 v minulém kole v Ostravě získala titul a ve středu po výhře 2:0 nad Baníkem obhájila prvenství v poháru, takže si připsala double

- Slavia má se 77 góly nejlepší útok ligy a s 25 inkasovanými brankami nejlepší obranu

- Slavia 7 soutěžních zápasů po sobě neprohrála

- Slavia doma v lize 14x za sebou neprohrála

- Sparta vyhrála 4 z 5 utkání pod trenérem Horňákem a pokaždé bez inkasované branky

- Sparta vyhrála jediný z posledních 4 venkovních ligových zápasů

- trenér Slavie Trpišovský v začátcích kariéry vedl na Spartě mládež

- Slavia po zápase převezme pohár pro mistra ligy

Viktoria Plzeň (2.) - Baník Ostrava (6.)

Výkop: neděle 26. května, 15:00.

Rozhodčí: Nenadál - Horák, Vodrážka.

Bilance: 42 18-10-14 56:48.

Poslední zápas: 2:1.

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Kovařík - Petržela, Hrošovský, Kayamba, Kopic - Bakoš - Beauguel.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Hrubý, Jirásek, Jánoš, Holzer - Kuzmanovič.

Absence: Chorý, Hořava, Řezník (všichni 2 ŽK), Čermák, Ekpai, Hubník, Krmenčík, Procházka (všichni zranění), Limberský (nejistý start) - Baroš (trest za ČK), J. Šašinka (nejistý start).

Nejlepší střelci: Beauguel (15) - Kuzmanovič (9).

Zajímavosti:

- Plzeň v lize od srpna 2009 neprohrála s Ostravou 17x za sebou a vyhrála 9 z posledních 10 vzájemných zápasů

- Ostrava v Plzni v lize 9x za sebou nevyhrála a posledních 5 zápasů tam prohrála

- Plzeň z posledních 9 zápasů 7x vyhrála a prohrála jen na Slavii

- Plzeň je s 49 body nejlepším domácím týmem ligy

- Plzeň doma v této ligové sezoně ze 17 utkání 16x vyhrála, jednou remizovala a dostala jen 8 gólů; posledních 9 domácích ligových zápasů vyhrála

- Ostrava z posledních 5 kol 4x prohrála a jednou remizovala

- Ostrava ve středu prohrála ve finále poháru v Olomouci se Slavií 0:2 a protáhla sérii bez gólu na 6 soutěžních zápasů

- Ostrava venku v lize 7x za sebou prohrála

- Ostrava potřebuje k pátému místu, které znamená účast v kvalifikačním utkání o Evropskou ligu, získat aspoň stejně bodů jako Liberec v Jablonci

- trenér Plzně Vrba v minulosti vedl Ostravu

- Brabec (Plzeň) si může připsat 100. ligový start, J. Šašinka (Ostrava) čeká na 50. duel v nejvyšší soutěži

- Kuzmanovič (Ostrava) oslaví den po utkání 30. narozeniny

FK Jablonec (4.) - Slovan Liberec (5.)

Výkop: neděle 26. května, 15:00.

Rozhodčí: Ardeleanu - Nádvorník, Leška.

Bilance: 50 12-14-24 44:69.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holeš, Kubista, Břečka, Sobol - Hübschman - Kratochvíl, Trávík, Považanec, Jovovič - Doležal.

Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Mara, Hybš - Breite, Oscar - Potočný, Sýkora, Pešek - Kozák.

Absence: Hovorka (trest za ČK), Lischka (rekonvalescence), Jankovič, Štěpánek (oba zranění), Acosta (nejistý start) - Musa (2 ŽK), Mikula, Oršula.

Nejlepší střelci: Doležal (15) - Kozák (7).

Zajímavosti:

- oba vzájemné duely této ligové sezony skončily 0:0

- Liberec vyhrál jediný z posledních 6 vzájemných ligových soubojů a v posledních 3 neskóroval

- Jablonec prohrál 3 z posledních 4 kol

- Jablonec v posledních 7 kolech vždy vyhrál doma a prohrál venku

- Jablonec vyhrál posledních 5 domácích ligových zápasů

- Liberec vyhrál jediné z posledních 5 kol

- Liberec potřebuje k pátému místu, které znamená účast v kvalifikačním utkání o Evropskou ligu, získat více bodů než Ostrava v Plzni

- kouč Jablonce Rada trénoval Liberec

- Doležal (Jablonec) může odehrát 200. ligový zápas

Tabulka:

1. Slavia 34 25 5 4 77:25 80 2. Plzeň 34 24 5 5 56:31 77 3. Sparta 34 20 6 8 58:31 66 4. Jablonec 34 16 6 12 57:32 54 5. Liberec 34 12 10 12 34:31 46 6. Ostrava 34 13 7 14 38:42 46

Skupina o záchranu:

1. FC Slovácko (11.) - MFK Karviná (15.)

Výkop: sobota 25. května, 17:00.

Rozhodčí: Cieslar - Mokrusch, Dresler.

Bilance: 6 2-3-1 5:3.

Poslední zápas: 2:0.

Předpokládané sestavy:

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Reinberk - Daníček - Navrátil, Havlík, Janošek, Kalabiška - Zajíc.

Karviná: Pastornický - Krivák, Smrž, Rundič, Záhumenský - Bukata, Budínský - Moravec, Lingr, Ba Loua - Wágner.

Absence: Krejčí (zranění) - Puchel (rekonvalescence), Dreksa (nejistý start).

Nejlepší střelci: Daníček (7) - Wágner (13).

Zajímavosti:

- Slovácko prohrálo jediný z 6 vzájemných ligových zápasů

- Slovácko doma v lize ve 3 zápasech s Karvinou ještě neprohrálo (výhra, 2 remízy)

- Slovácko 5 zápasů po sobě neprohrálo a ve 4 kolech nadstavby inkasovalo jen 2 góly

- Slovácko prohrálo jediný z posledních 10 domácích ligových zápasů a v posledních 2 dalo 9 gólů

- Karviná z posledních 4 kol 3x prohrála a pokaždé 0:1

- Karviná venku z posledních 8 ligových zápasů 7x prohrála a zvítězila jen na Spartě

Bohemians Praha 1905 (13.) - SFC Opava (12.)

Výkop: sobota 25. května, 17:00.

Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Fišer.

Bilance: 8 4-2-2 6:6.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Bohemians 1905: Valeš - Hůlka, Šmíd, Pokorný - Dostál, Ljovin, Jindřišek, Bartek - Vacek, Nečas, Vaníček.

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Řezníček - Jurečka, Jursa, Janetzký - Bernadina.

Absence: Juliš, Schumacher, Švec (všichni zranění), Vodháněl (nejistý start) - Smola (2 ŽK), Stáňa (zranění), Zapalač (nejistý start).

Nejlepší střelci: Hilál (5) - Smola (9).

Zajímavosti:

- Bohemians v lize s Opavou 6x za sebou neprohráli a neinkasovali

- Opava vyhrála na hřišti Bohemians jediný ze 4 ligových duelů

- Bohemians v lize prohráli jediný z posledních 8 zápasů, v minulém kole zvítězili poprvé po 4 zápasech

- Bohemians jsou s 15 body nejhorším domácím týmem ligy, vyhráli jediný z posledních 16 domácích ligových zápasů

- Bohemians jsou s 12 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy

- Bohemians stačí k odvrácení baráže bod nebo ztráta Příbrami s Duklou

- Opava vyhrála 3 z posledních 4 kol

- Opava venku v lize 7x za sebou nezvítězila a poslední 3 zápasy tam prohrála

1. FK Příbram (14.) - Dukla Praha (16.)

Výkop: sobota 25. května, 17:00.

Rozhodčí: Zelinka - Vitner, Vaňkát.

Bilance: 14 5-5-4 21:16.

Poslední zápas: 2:1.

Předpokládané sestavy:

Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Jablonský - Květ, Soldát - Fantiš, Matoušek, Rezek - Polidar.

Dukla: Rada - Douděra, Ďurica, Ostojič - Doumbia, Tetour, Holík, Miloševič - Koval, Holenda, Hadaščok.

Absence: Boháč (zranění), Slepička (rekonvalescence), Kingue (nejistý start) - Souček (trest za ČK), Kozma (rekonvalescence).

Nejlepší střelci: Matoušek (8) - Djuranovič (6).

Zajímavosti:

- Příbram v lize vyhrála 3 z posledních 4 vzájemných zápasů a prohrála jediný z posledních 9 duelů

- Příbram doma v lize 3x za sebou neprohrála a nebodovala tam v jediném z posledních 7 duelů

- Dukla v lize 9x za sebou nevyhrála (6 proher, 3 remízy)

- Dukla venku v lize prohrála 8x za sebou

- Příbram má se 71 inkasovanými góly nejhorší obranu soutěže, Dukla s 28 vstřelenými góly zase nejhorší ligový útok

- Příbram potřebuje k odvrácení baráže výhru a zároveň porážku Bohemians s Opavou, Dukla už jistě sestupuje

- kluby pojí společná minulost, v roce 1997 se první liga přesunula z Dukly do Příbrami

Tabulka:

1. Slovácko 34 12 6 16 41:47 42 2. Opava 34 12 6 16 46:56 42 3. Bohemians Praha 1905 34 9 12 13 32:42 39 4. Příbram 34 10 7 17 40:71 37 5. Karviná 34 9 5 20 42:56 32 6. Dukla 34 5 7 22 28:69 22