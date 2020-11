Fotbalová liga pokračuje čtyřmi zápasy, do Příbrami přijede Baník

Praha - Po páteční předehrávce Jablonce s Brnem dnes pokračuje dalšími čtyřmi zápasy první fotbalová liga, kterou na měsíc zastavila epidemie koronaviru. Předposlední Příbram chce sedmizápasové čekání na ligové vítězství ukončit doma proti třinácté Ostravě, dále se v 7. kole hrají utkání Pardubice - Opava, České Budějovice - Zlín a Slovácko - Olomouc.

Trápící se Baník bude u Litavky kvůli pozitivnímu testu na covid-19 postrádat trenéra Luboše Kozla, asistenta Ivana Kopeckého a údajně také brankáře Jana Laštůvku s Viktorem Budinským. Ostravské mužstvo povede trenér Ondřej Smetana z B-týmu.

Ligová fotbalová asociace, která řídí první a druhou ligu, v pátek obdržela od ministerstva zdravotnictví výjimku k obnovení profesionálních soutěží. Na všech stadionech se bude zatím hrát bez diváků.

Hlasy před víkendovými zápasy 7. kola fotbalové ligy:

--------

FK Pardubice (v tabulce: 7.) - SFC Opava (14.-15.)

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "Mám radost z možnosti obnovit soutěže také kvůli našim fanouškům, protože budeme mít možnost dělat jim radost v této nelehké době. Celou dobu jsme se připravovali tak, jako by se o nadcházejícím víkendu mělo hrát, takže věříme, že pauza nebude tak velký problém. S výjimkou hygienických omezení jsme mohli trénovat celou dobu pohromadě, tak snad navážeme na předchozí výsledky."

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Hodně se těšíme, protože už je to měsíc od posledního zápasu. Pardubice jsou velkým překvapením soutěže, hlavně tím bodovým ziskem. Jinak je to mužstvo asi tři roky pohromadě, je sehrané a dobře organizované. Má tam hráče s dobrým pohybem. My bychom chtěli navázat na poslední ligové utkání, kterým byla výhra nad Teplicemi, i když to je samozřejmě už dlouhá doba."

1. FC Slovácko (10.) - Sigma Olomouc (4.)

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Restart ligy je dobrá zpráva pro celý fotbal. Hrát se bude bez diváků, čímž my zvlášť doma přicházíme o dvanáctého hráče, ale s tím se musíme vypořádat. Snažili jsme se i během uplynulého měsíce udržet hráče v rytmu, přes víkendy jsme mezi sebou hráli modelová utkání, ale mistrovský zápas je pochopitelně něco jiného. Přijede k nám Sigma, která měla skvělý start do ligy, ale po měsíci bez zápasu to může být zase jinak."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Během přestávky jsme přišli o stopera Jemelku, který odešel do Belgie. Je to pro nás velká ztráta, s Hubníkem vytvořili vynikající dvojici. Během výluky jsme imitovali týdenní cykly a v pátek si to rozdali na velkém hřišti. Zápas na Slovácku bude především o hlavách. Nesmíme podlehnout tomu, že máme 13 bodů a jsme čtvrtí. Začíná se prakticky od nuly a hráči to vědí. Slovácko hraje nepříjemný agresivní fotbal, jsou sehraní, ví o sobě. Bude to o důrazu, o první brance."

Dynamo České Budějovice (16.) - Fastav Zlín (11.)

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Všichni se těšíme, že se zápasy znovu rozběhnou. Uvidíme, co to s námi udělá, ale bylo to pro všechny stejné. Soupeře jsme studovali, víme, jaké má silné stránky. Ale měsíc se nehrálo, nevíme, jak na tom bude po zdravotní stránce. Už je to delší doba, co hrál Zlín poslední zápas. Je to soupeř, který je nesmírně těžký. Odehráli dobré utkání na Spartě, vyhráli v Mladé Boleslavi. Ale doufám, že se připravíme tak, abychom to zvládli. První dva zápasy doma jsme nezvládli, měli jsme Slavii a Liberec. Ve venkovních zápasech jsme zase podali velice slušné výkony. Jdeme do toho s tím, že chceme získat první domácí vítězství v sezoně."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Máme za sebou měsíc přípravy bez víkendových vrcholů, na který se vždy všichni těšíme. Z mentálního hlediska bude tedy restart soutěží náročnější, ale jsme za něj rádi. Snažili jsme se nejen dobře trénovat, ale i eliminovat všechna rizika spojená s koronavirem. Tak snad to nezakřiknu. Jedeme do Budějovic, které stále čekají na první vítězství v soutěži, o to bude zápas těžší. Nám se venku povedl zápas s Boleslavi, na což chceme navázat a na jihu Čech bodovat."

1. FK Příbram (17.) - Baník Ostrava (13.)

Pavel Horváth (asistent trenéra Příbrami): "Nebylo příjemné neustále jen trénovat a nehrát zápasy. Nyní se soutěž konečně rozbíhá a já věřím, že jsme připraveni. Doufám, že nás pauza neovlivní, nicméně je to jeden z faktorů, na který jsem zvědavý. Poctivě jsme se připravovali, utkání jsou něco jiného než trénink, proto doufám, že na zápasové vytížení hráči navážou kvalitním výkonem. Nemáme moc bodů, naše povinnost je pokusit se získat tři body. Na zápas s Baníkem se těšíme, snad to dobře dopadne."

Ondřej Smetana (dočasný trenér Ostravy): "Doufám, že to (že bude chybět trenér Luboš Kozel) pro mužstvo mnoho neznamená. Myslím si, že hráči mají od trenérů jasné instrukce, jak se na hřišti chovat a jaký bude způsob hry. Vše je samozřejmě v režii trenéra Kozla, který své myšlenky a záměry, které se týkají zápasu, přenáší na mužstvo skrz mě. Jak budeme v kontaktu během utkání, to budeme teprve řešit, na to je v této chvíli ještě dost času. Zápas bude těžký, Příbram potřebuje bodovat stejně jako my."

FK Teplice (12.) - Slovan Liberec (5.)

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Jsme v zápasovém módu od začátku týdne. Těším se, že se znovu začne. S Libercem jsme hráli už na jaře při restartu, teď to na něj vyšlo znovu. Snad to dopadne stejně dobře, tenkrát jsme vyhráli 2:0. Díky Evropské lize je Slovan rozehranější, ale také i unavenější. My jsme zase nažhavenější. Záležet bude ale především na tom, kdo bude mít kolik hráčů mimo po testech na koronavirus."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Vůbec nechápu, proč se profesionální sport přerušoval. Proto jsme absolvovali všechny ty testy, abychom byli míň nakažliví, než jsou třeba lidi v běžných firmách. Je jen dobře, že rozum zvítězil. Věřím, že se co nejdříve vrátí ke sportování i děti. Asi nikomu by se vůbec nelíbilo, kdyby nám tady začali (vyrůstat) jen počítačoví fanatici. Jsme rádi, že se hrály aspoň poháry, byla to mezinárodní konfrontace. Chystáme se na nedělní zápas v Teplicích. Zastihl nás koronavirus, nejtěžší období, které nás mohlo zastihnout. Nemůžeme počítat s návratem žádných hráčů mimo asi dvou. Bude to pro nás velmi těžký ligový zápas, musíme se s tím poprat. Někteří hráči proti Hoffenheimu ukázali, že pro nás můžou být platní."

MFK Karviná (8.) - Bohemians Praha 1905 (9.)

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Hráče jsme udržovali v tom, že restart přijde. Opakovali jsme jim to na začátku každého týdne. Všichni se těšíme, těší se určitě i hráči soupeře. Nikoho nebude potřebovat nijak zvlášť motivovat. Nevíme, co můžeme od zápasu čekat, pět týdnů jsme nehráli zápas - to je jediný otazník. Ovšem chuť po utkání to určitě vyváží."

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians): "Aktuálně nevíme nic o žádném soupeři. Není známo, zda jsou nějací hráči Karviné zraněni či v karanténě. V posledních dvou zápasech před přestávkou proti Mladé Boleslavi a Brnu nastoupila Karviná ve stejné sestavě. Pokud se nic nestane, tak nejspíš nastoupí ve stejném složení i proti nám. Dělali jsme celou dobu vše pro to, abychom byli připraveni na moment, kdy osudové rozhodnutí přijde a liga se opět rozběhne. Doufám, že se naše snaha na hřišti projeví. Je to stejné pro oba týmy."

Slavia Praha (2.) - FK Mladá Boleslav (14.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jsme rádi, že testy dopadly dobře a budeme hrát. Termíny se pak budou hledat složitě, navíc se blíží reprezentační pauza, která nás vždy zabrzdí. Těžko říct něco k zápasu, týmy ligu dlouho nehrály. Nevíme, v jakém personálním obsazení Boleslav je. K nám by se mohl už připojit i Nico Stanciu, počítat můžeme i s Lacem Takácsem."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Sílu jednoho z momentálně nejsilnějších tuzemských týmů respektujeme. Zároveň nás motivuje k soustředěnému a zodpovědnému výkonu, který bude předpokladem pro úspěch a body."

Viktoria Plzeň (3.) - Sparta Praha (1.)

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Velmi se těšíme. Je to druhý restart v koronavirové situaci, shodou okolností opět se Spartou, tentokrát v domácím prostředí. Samozřejmě zápas je velmi složité něčím nahradit, obzvlášť když musíte dodržovat ještě nějaká přísná kritéria, nemůžete hrát ani přátelská střetnutí. Ale věřím, že budeme připraveni nejen fyzicky, technicky a takticky, ale i týmově. Máme obrovskou motivaci vyhrát tento nejbližší zápas a věřím, že to zvládneme bez ohledu na okolnosti."

Václav Kotal (trenér Sparty): "Věřím, že výhra na půdě Celticu je pro nás psychická vzpruha, že se lépe vyrovnáme s krátkou pauzou, která mezi zápasy je. Vrátili jsme se ráno a hned v neděli máme velmi těžký zápas s Plzní. Hlavně po předchozích dvou porážkách v Evropské lize nám výhra nad Celticem z psychického hlediska pomůže. Ale myslím, že to bude úplně jiné utkání. Jak my, tak Plzeň víme, o co hrajeme."

Statistické údaje před víkendovými zápasy 7. kola: -------- FK Pardubice (v tabulce: 7.) - SFC Opava (14.-15.) Výkop: sobota 7. listopadu, 14:00. Rozhodčí: Ardeleanu - Nádvorník, Caletka - Adámková (video). Bilance: - . Poslední zápas: - . Předpokládané sestavy: Pardubice: Boháč - Prosek, Šejvl, Toml, Surzyn - Jeřábek - Tischler, Solil, Hlavatý, Pfeifer - Černý. Opava: Fendrich - Didiba, Žídek, Večerka - Mondek, Texl, Holík, Zavadil, Helešic - Juřena, Dedič. Absence: nikdo - Hnaníček (zranění), Schaffartzik (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - Mondek (3 ŽK). Nejlepší střelci: Surzyn, Tischler - Mondek (všichni 2). Zajímavosti: - oba týmy se v lize ještě neutkaly - Pardubice vyhrály v lize 2x za sebou bez inkasované branky a prohrály v jediném z posledních 5 kol - Pardubice kvůli nevyhovujícímu stadionu hrají domácí ligové zápasy v pražském Ďolíčku, ve 3 zápasech tam neprohrály a získaly 7 bodů - Opava v předchozím kole porazila Teplice a v lize vyhrála po 8 zápasech - Opava prohrála jediné z posledních 4 kol - Opava venku v lize od loňského července nevyhrála 19x po sobě - Didiba (Opava) oslaví v den utkání 23. narozeniny 1. FC Slovácko (10.) - Sigma Olomouc (4.) Výkop: sobota 7. listopadu, 16:00. Rozhodčí: Zelinka - Vlček, Dresler. Bilance: 32 10-10-12 37:37. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Daníček - Havlík - Petržela, Sadílek, Kohút, Navrátil - Cicilia. Olomouc: Mandous - Hála, Hubník, Beneš, Vepřek - Zahradníček, González, Breite, Greššák, Falta - Nešpor. Absence: Kalabiška (trest za ČK), Divíšek, Tomič (oba zranění) - Houska (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Breite (3 ŽK) Nejlepší střelci: Kliment, Daníček, Cicilia, Navrátil, Kohút (všichni 1) - Houska, Falta (oba 2). Zajímavosti: - Slovácko vyhrálo jediný z posledních 6 ligových zápasů s Olomoucí, poslední 2 vzájemné duely skončily remízou - Slovácko doma v lize s Olomoucí 6x za sebou neprohrálo - Slovácko poslední 2 kola prohrálo a neskórovalo - Slovácko má k dobru odložený duel s Příbramí - Slovácko doma v lize 5x za sebou nezvítězilo (z toho 4 prohry) - Slovácko 6. října rozdrtilo v poháru druholigový Prostějov 6:0 - Olomouc prohrála jediné z posledních 8 kol a 4x za sebou bodovala - Olomouc venku v lize 2x za sebou zvítězila - Olomouci bude kvůli vyloučení z minulého kola chybět na lavičce trenér Radoslav Látal - trenér Slovácka Svědík hrával za Olomouc Dynamo České Budějovice (16.) - Fastav Zlín (11.) Výkop: sobota 7. listopadu, 16:00. Rozhodčí: Hrubeš - Dobrovolný, Melichar. Bilance: 20 9-5-6 21:15. Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Talověrov, Havel, Novák - Čavoš, Havelka - Ekpai, Javorek, Mršič - Brandner. Zlín: Dostál - Simerský, Buchta, Procházka - Fantiš, Conde, Jiráček, Čanturišvili - Jawo, Poznar, Dramé. Absence: Ledecký (rekonvalescence), Šulc, Van Buren (oba nejistý start) - Vraštil, Vyhnal (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - Conde, Poznar (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Čolič, Jánošík, Šulc, Matějka (všichni 1) - Poznar, Dramé (oba 2) Zajímavosti: - Č. Budějovice vyhrály poslední 3 vzájemné ligové zápasy a v nejvyšší soutěži se Zlínem 5x po sobě neprohrály - Č. Budějovice prohrály jediný z 10 domácích ligových duelů se Zlínem a poslední 3 vyhrály (navíc bez inkasované branky) - Č. Budějovice v lize 8x za sebou nevyhrály a spolu s Brnem a Příbramí jako jediné týmy v této sezoně nejvyšší soutěže čekají na vítězství - Č. Budějovice ve 3 z posledních 4 kol remizovaly, ale pokaždé venku - Č. Budějovice prohrály v této sezoně oba domácí ligové zápasy s celkovým skóre 0:8 a na vlastním hřišti jsou zatím nejhorším týmem soutěže - Č. Budějovice mají na kontě o zápas méně kvůli odloženému duelu s Bohemians - Zlín prohrál poslední 3 kola - Zlín vyhrál jediný z posledních 16 venkovních ligových duelů 1. FK Příbram (17.) - Baník Ostrava (13.) Výkop: sobota 7. listopadu, 18:15. Rozhodčí: Královec - Moláček, Mokrusch - Cieslar (video). Bilance: 40 13-9-18 42:56. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Příbram: Melichar - Nový, Tregler, Kleščík, Cmiljanovič - Pilík, Folprecht, Soldát, Hájek, Vávra - Rezek. Ostrava: Murin - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Jánoš, Kaloč - De Azevedo, Tetour, Holzer - Šašinka. Absence: nikdo - Laštůvka, Budinský (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Potočný (3 ŽK). Nejlepší střelci: Antwi, Rezek, Vávra (všichni 1) - De Azevedo (2). Zajímavosti: - Ostrava v lize s Příbramí 5x za sebou neprohrála (z toho 4 vítězství) - Příbram doma v lize neporazila Ostravu 3x za sebou a v posledních 2 zápasech nedala gól - Příbram 7 kol po sobě nevyhrála, v této ligové sezoně získala z 5 zápasů jediný bod a spolu s Brnem a Č. Budějovicemi čeká na první vítězství - Příbram má s 3 góly nejhorší útok ligy - Příbram má k dobru odložené utkání na hřišti Slovácka - Příbram 9. října prohrála v poháru 1:2 po prodloužení v druholigovém Hradci Králové - Ostrava prohrála 3 z posledních 4 kol - Ostrava venku v lize 7x za sebou nevyhrála - Ostrava 9. října v přípravě porazila druholigové Blansko 4:1 - Ostravu povede trenér "béčka" Smetana, realizační tým "áčka" včetně hlavního kouče Kozla má koronavirus - Soldát (Příbram) slaví v den utkání 27. narozeniny FK Teplice (12.) - Slovan Liberec (5.) Výkop: neděle 8. listopadu, 14:00. Rozhodčí: Pechanec - Hrabovský, Ratajová - Denev (video). Bilance: 48 22-10-16 62:55. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Heidenreich, Mareček - Černý, Kučera, Trubač, Žitný, Vukadinovič - Mareš, Řezníček. Liberec: Hasalík - Koscelník, Mikula, Kačaraba, Purzitidis, Kosek - Cancola, Nešický, Hromada, Mara - Rondič. Absence: Nazarov, Hyčka (oba zranění), Shejbal (nejistý start) - Nguyen, Knobloch, Hilál, Fukala, Mosquera, Chaluš, Sadílek, Matoušek, Tijani, Rabušic, Beran, Šulc, Barac (všichni nemoc), Pešek, Jugas (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Mosquera (3 ŽK). Nejlepší střelci: Mareš (2) - Mosquera, Rabušic (oba 4). Zajímavosti: - Teplice v lize s Libercem 7 zápasů za sebou neprohrály (z toho 5 výher) - Teplice doma v lize s Teplicemi 4x za sebou zvítězily, oba týmy se utkaly v prvním zápase i po jarním restartu soutěže - Teplice prohrály 4 z posledních 5 kol - Teplice prohrály jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů (4 výhry) - Liberec prohrál jediné z posledních 5 kol - Liberec vyhrál jediný z posledních 7 venkovních ligových duelů - Liberec od přerušení ligy stejně jako Slavia a Sparta odehrál 3 zápasy v Evropské lize a ve čtvrtek utrpěl svůj nejvyšší debakl v pohárech 0:5 na půdě Hoffenheimu - Liberci kvůli koronaviru chybělo na půdě Hoffenheimu až 15 hráčů a na utkání v Teplicích by mohli být k dispozici maximálně 2 z nich MFK Karviná (8.) - Bohemians Praha 1905 (9.) Výkop: neděle 8. listopadu, 14:00. Rozhodčí: Julínek - Kotalík, Pečenka - Proske (video). Bilance: 9 2-3-4 5:8. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Karviná: Neuman - Ndefe, Santos, Šindelář, Twardzik - Mikuš, Herc, Qose, Bartošák - Ostrák - Papadopulos. Bohemians: Le Giang - Bederka, Krch, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Vacek, Schumacher - Hronek, Puškáč, Vaníček. Absence: nikdo - Valeš, Pokorný (oba zranění), Köstl, Bartek, Vodháněl, Hronek (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Papadopulos (2) - Bartek, Dostál, Hronek, Jindřišek, Keita, Puškáč, Vaníček (všichni 1). Zajímavosti: - Bohemians neprohráli v lize s Karvinou 5x za sebou (navíc bez inkasované branky), 3 zápasy a z toho poslední 2 ale skončily 0:0 - Bohemians neprohráli v lize v Karviné 3x za sebou a neinkasovali tam - v posledních 6 vzájemných ligových zápasech padlo 5 branek - Karviná neprohrála v lize 3x po sobě a v posledních 2 kolech neinkasovala - Karviná doma v lize nevyhrála 7x za sebou - Bohemians porazili v minulém kole Zlín a v lize zvítězili po 3 zápasech - Bohemians nevyhráli venku v lize 3x za sebou, navíc bez vstřelené branky - Bohemians mají k dobru odložené utkání v Č. Budějovicích - Karviná 9. října v přípravě remizovala s Třincem 0:0, Bohemians ve stejný den uhráli stejný výsledek s dalším druholigovým týmem Žižkovem - za Bohemians může v ligovém zápase debutovat bývalý český reprezentant Necid Slavia Praha (2.) - FK Mladá Boleslav (14.) Výkop: neděle 8. listopadu, 16:00. Rozhodčí: Rejžek - Paták, Kotík - Orel (video). Bilance: 32 13-10-9 48:44. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Masopust, Hovorka, Zima, Oscar - Ševčík, Holeš - Sima, Stanciu, Olayinka - Tecl. M. Boleslav: Mikulec - Jakub Klíma, Tatajev, Křapka - Zahustel, Túlio, Budínský, Mazáň - Fulnek, Škoda, D. Mašek. Absence: Karafiát (zranění), Bořil, Kúdela, Provod, Malinský, Kovář (všichni nemoc) - Mazuch (zranění), Matějovský, Jiří Klíma (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Tecl (3) - D. Mašek, Zahustel (oba 2). Zajímavosti: - Slavia porazila v lize M. Boleslav 8x za sebou - Slavia doma v nejvyšší soutěži neprohrála s M. Boleslaví 5x po sobě a v posledních 4 zápasech zvítězila - Slavia v lize 18x za sebou neprohrála a spolu se Spartou jako jediná v této sezoně nejvyšší soutěže bodovala ve všech zápasech - Slavia doma v lize neprohrála posledních 36 zápasů od předloňského srpna - Slavia má s 2 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy - Slavia od přerušení ligy stejně jako Sparta a Liberec odehrála 3 zápasy v Evropské lize a ve čtvrtek zvítězila nad Nice 3:2 - M. Boleslav poslední 3 kola neprohrála a 2x za sebou remizovala, předtím však v lize 5x po sobě prohrála - M. Boleslav nevyhrála venku v lize 5x za sebou - M. Boleslav 8. října vyhrála v domácím poháru v druholigové Chrudimi až po penaltovém rozstřelu - Zima (Slavia) oslaví v den utkání 20. narozeniny Viktoria Plzeň (3.) - Sparta Praha (1.) Výkop: neděle 8. listopadu, 18:15. Rozhodčí: Franěk - Blažej, Kříž - Berka (video). Bilance: 48 17-7-24 50:66. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Čermák, Káčer - Ba Loua, Ondrášek, Kopic. Sparta: Nita - Plechatý, Pavelka, Hancko - Vindheim, Sáček, Ladislav Krejčí II, Dočkal, Ladislav Krejčí I - Juliš, Karlsson. Absence: Kalvach - Štetina, Hložek, Hanousek, Heča, Holec, Kozák, Minčev, Souček (všichni nemoc nebo zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Beauguel (4) - Juliš (6). Zajímavosti: - Plzeň v lize porazila Spartu 4x za sebou a prohrála v jediném z posledních 8 vzájemných duelů nejvyšší soutěže - Plzeň doma v lize porazila Spartu 4x za sebou a neprohrála s ní 10x po sobě od srpna 2011 - Plzeň v lize neprohrála 4 zápasy za sebou (3 výhry a remíza) a jen 2x z posledních 22 kol - Plzeň doma vyhrála všech 12 soutěžních zápasů pod trenérem Guľou (10 v lize) - Sparta vyhrála všech 6 dosavadních ligových kol a jako jediná ještě neztratila ani bod - Sparta prohrála jediný z posledních 9 venkovních ligových zápasů, ve 3 v této sezoně jako jediná neztratila ani bod a navíc v nich dala 12 branek - Sparta má s 20 góly nejlepší útok ligy - Sparta od přerušení ligy kvůli koronaviru odehrála 3 zápasy v Evropské lize (1 výhra, 2 prohry), ve čtvrtek zvítězila 4:1 na hřišti Celticu Glasgow - trenér Sparty Kotal dělal v minulosti krátce asistenta v Plzni - Juliš (Sparta) dal v 6 kolech 6 gólů, ve čtvrtek v Glasgow zaznamenal hattrick Tabulka: 1. Sparta 6 6 0 0 20:6 18 2. Slavia 6 5 1 0 19:2 16 3. Plzeň 6 4 1 1 16:10 13 4. Olomouc 6 4 1 1 11:7 13 5. Liberec 6 3 1 2 10:6 10 6. Jablonec 6 3 1 2 9:6 10 7. Pardubice 6 3 1 2 7:6 10 8. Karviná 6 2 3 1 7:7 9 9. Bohemians 1905 5 2 1 2 7:7 7 10. Slovácko 5 2 1 2 5:6 7 11. Zlín 6 2 0 4 8:10 6 12. Teplice 6 2 0 4 8:13 6 13. Ostrava 6 1 2 3 6:7 5 14. Mladá Boleslav 6 1 2 3 6:11 5 Opava 6 1 2 3 6:11 5 16. České Budějovice 5 0 3 2 4:12 3 17. Příbram 5 0 1 4 3:13 1 18. Brno 6 0 1 5 5:17 1