Fotbalová jednadvacítka zakončila kvalifikaci ME výhrou 7:0 nad Andorrou

ČR - Andorra, utkání skupiny G kvalifikace mistrovství Evropy 2023 fotbalistů do 21 let. 13. června 2022 Brno. Kryštof Daněk, Adam Karabec, ČTK/Uhlíř Patrik

Brno - Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2023 drtivým vítězstvím 7:0 nad outsiderem Andorrou. Domácí v Brně šestkrát skórovali už v úvodním poločase, po dvou gólech vstřelili Adam Karabec a Václav Sejk.

Už před utkáním bylo jasné, že svěřenci trenéra Jana Suchopárka ve skupině G skončí druzí za Anglií a v září je čeká barážový dvojzápas. Jméno soupeře se dozví 21. června.

"Výsledek je dobrý, hra mohla být určitě lepší. Doufám, že bude i v tom dalším období lepší, protože na některé soupeře by to asi nestačilo. Dali jsme poměrně dost branek, 7:0 je náš rekord v kvalifikaci. Ještě nějaké další situace jsme nevyřešili. Z tohohle pohledu jsme určitě spokojení," řekl Suchopárek na tiskové konferenci.

Kouč udělal v základní sestavě hned deset změn od domácí porážky 1:2 s Angličany na začátku měsíce. Zůstal pouze záložník Žambůrek, který tým vedl jako kapitán. V zahajovací jedenáctce byli i tři nováčci - obránci Vydra, Pojezný a Pech.

Na stadionu Zbrojovky ve 12. minutě otevřel skóre Karabec a krátce nato zvýšil Gabriel. Domácí dominovali a do konce první půle přidali ještě čtyři branky. Dvakrát skóroval Sejk, druhý gól zaznamenal i Karabec. Mezi střelce se zapsal také Ševčík.

"Soupeř prakticky po 30 minutách, nechci říct rezignoval, ale musel bránit v hlubokém bloku, a prakticky se už pak moc nehrálo," mínil Suchopárek.

Druhý poločas začali čeští mladíci vlažněji, přesto Daněk v 55. minutě překonal brankáře Andorry posedmé. Zbytek zápasu už se spíše dohrával, domácí favorit si nevytvořil ani větší šance.

"Já si nemyslím, že to bylo úplně polevení. Soupeř od začátku chtěl víc hrát a byli roztahanější. Pak jako celý tým stáli na své půlce, tak to bylo složitější. Ale neřešili jsme to dobře," uvedl záložník Karabec. "Ve druhém poločase jsme si nedokázali poradit s blokem soupeře, byli jsme nepřesní a netrpěliví," dodal Suchopárek.

Jednadvacítka tak nevyrovnala svou nejvyšší výhru 8:0, které dosáhla čtyřikrát v historii. Andorra prohrála i desáté utkání ve skupině, kterou uzavřela se skóre 1:28.

ČR - Andorra 7:0 (6:0)

Branky: 12. a 34. Karabec, 25. a 31. Sejk, 16. Gabriel, 27. Ševčík, 55. Daněk. Rozhodčí: Birsan - Ghinguleac, Neacsu (všichni Rum.). ŽK: Izquierdo, Guillén, Gomes, Ruiz Haro (všichni Andorra).

ČR: Jaroš - Gabriel (46. Suchomel), Vydra, Pojezný, Pech - Daněk (64. Jaroň), Karabec, Žambůrek (64. Křišťan), Ševčík (75. M. Jurásek) - Fila, Sejk (46. Alijagič). Trenér: Suchápárek.

Andorra: Giménez - Izquierdo (72. Rente), Gomes (62. Alonso), Babot, Guillén (62. Cuiňas, 89. Clotet), Ruiz Haro (72. Martinez) - Pubill, Boutarfas, Vales, Fernández - Remolins. Trenér: Casals.

Tabulka skupiny G:

1. Anglie 9 8 1 0 25:5 25 2. ČR 10 7 1 2 23:6 22 3. Slovinsko 9 3 4 2 9:6 13 4. Kosovo 9 3 2 4 7:12 11 5. Albánie 9 3 0 6 8:16 9 6. Andorra 10 0 0 10 1:28 0