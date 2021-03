Fotbalová jednadvacítka v druhém zápase na ME vyzve Slovinsko

Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Celje (Slovinsko), skupina B, utkání ČR - Itálie. Fotbalisté Česka se radují z vyrovnávajícího gólu.

Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Celje (Slovinsko), skupina B, utkání ČR - Itálie. Fotbalisté Česka se radují z vyrovnávajícího gólu. ČTK/AP/Darko Bandic

Celje (Slovinsko) - Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let v sobotu sehrají druhé ze tří utkání ve skupině B na mistrovství Evropy proti domácímu Slovinsku. Výsledek hodně napoví o jejich postupových šancích. Svěřenci trenéra Karla Krejčího ve středu vstoupili do turnaje remízou 1:1 s Itálií, Slovinci podlehli obhájcům zlata ze Španělska 0:3. Zápas v Celje začne v 18:00.

"Samozřejmě víme, že jestli si chceme udržet nějaké postupové naděje, tak musíme zápas zvládnout za tři body. Nálada je jako vždycky, jsme odhodlaní uspět a uděláme pro to maximum," řekl záložník Michal Sadílek na on-line tiskové konferenci.

"Zápas se Slovinci asi bude úplně zlomový k našemu případnému postupu. Myslím si, že k tomu i tak přistoupíme. Nenecháme jim nic zadarmo a půjdeme do toho od začátku s tím, že chceme vyhrát," doplnil další středopolař Adam Karabec.

Čeští fotbalisté chtějí proti Slovinsku, s nímž se potkají i v kvalifikaci o postup na příští Euro 2023, předvést aktivnější výkon než v duelu s Itálií. "Chtělo by to sypat víc centrů do vápna a víc dostat soupeře pod tlak. Víc bych se tlačil i do střeleckých možností. Kvalita Italů byla velká, teď bychom se mohli dostávat do víc situací a vstřelit góly," upozornil záložník Pavel Bucha.

Podle něj Slovince úvodní jednoznačná porážka se Španělskem negativně nepoznamená. "Nalomení nebudou. Přestože tady nejsou diváci, pořád hrají doma a nebudou chtít ze skupiny odejít bez vstřeleného gólu nebo jediného bodu. Určitě se proti nám budou chtít vytáhnout, budou cítit větší šanci bodovat než proti Španělsku nebo Itálii. První prohra je třeba ještě víc namotivuje," uvažoval plzeňský hráč.

Dva nejlepší týmy ze čtyř základních skupin projdou do osmičlenného play off, které se uskuteční ve druhé fázi turnaje od 31. května do 6. června. Češi naposledy do vyřazovací fáze ME postoupili před deseti lety, historickým maximem "Lvíčat" je zlato z roku 2002.

Předpokládaná sestava ČR: Jedlička - Vitík, Chaluš, L. Krejčí - Šulc, Bucha, Karabec, Sadílek, Granečný - Lingr, Šašinka.