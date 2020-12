Fotbalová jednadvacítka se dozví soupeře pro ME

Utkání skupiny 4 kvalifikace na ME 2021 fotbalistů do 21 let: Česka republika - Chorvatsko, 7. září 2020 v Českých Budějovicích. Rozhodčí Ivajlo Stojanov.

Praha - Česká fotbalová reprezentace do 21 let se ve čtvrtek dozví soupeře pro základní skupinu mistrovství Evropy, které se v příštím roce uskuteční v Maďarsku a Slovinsku. Výběr trenéra Karla Krejčího bude při losu v sídle UEFA v Nyonu, který začne v 15 hodin, ve třetím koši.

O nasazení týmů rozhodl koeficient na základě výsledků v posledních třech kvalifikacích a šampionátech v letech 2017 a 2019. Český tým figuruje ve třetím koši a nemůže narazit na Rusko, Rumunsko a Chorvatsko. S ním hrál ve skupině nedávno skončené kvalifikace, kterou ovládl s bilancí šesti výher, tří remíz a jediné porážky.

Z prvního koše může česká jednadvacítka dostat obhájce titulu ze Španělska, Francii, Německo, nebo Anglii. V druhém koši je největším papírovým favoritem Itálie před Dánskem, Portugalskem a Nizozemskem. Ve čtvrtém koši jsou podle koeficientu nejlepším celkem Švýcaři.

Krejčí před losem soupeře příliš neřeší. "Když se člověk podívá po těch koších, opravdu je zbytečné mluvit o nějakých hratelných a horších skupinách. Je to absolutní výkvět Evropy, na turnaji nechybí žádná velmoc, což z něj udělá fantastickou podívanou," prohlásil jednapadesátiletý kouč na webu FAČR.

Jednadvacítka si proti řadě možných soupeřů v minulosti zahrála v kategorii do 20 let a podle Krejčího mohou hráči z těchto zkušeností čerpat. "Je to samozřejmě už nějaký rok zpět, týmy a výkonnost hráčů se hodně mění, ale nějaké měřítko vám to ukáže," uvedl trenér.

"A naši kluci ve většině těch těžkých zápasů dokázali obstát, což je může povzbudit. Byly to zápasy, které znamenaly obrovskou zkušenost," řekl Krejčí. "Když na šampionát pojedeme v plné síle, dokážeme obstát a měřit se s každým soupeřem. Chceme bojovat o postup do červnové fáze turnaje."

Česká jednadvacítka se na Euru představí po čtyřech letech, pro některé hráče z národního týmu ale půjde o třetí šampionát za sebou. Kapitán Matěj Chaluš, brankář Martin Jedlička, obránci Denis Granečný a Libor Holík, záložníci Michal Sadílek a Ondřej Lingr a útočník Ondřej Šašinka si zahráli už na ME v kategoriích do 17 a do 19 let.

Mistrovství v Maďarsku a Slovinsku odstartuje 24. března a kvůli pandemii koronaviru se bude hrát pozměněným systémem. Od 24. do 31. března se šestnáct účastníků utká ve čtyřech základních skupinách. Z nich vždy dva nejlepší celky projdou do osmičlenného play off, které se uskuteční od 31. května do 6. června.

Nasazení pro los ME fotbalistů do 21 let:

První koš: Španělsko, Francie, Německo, Anglie.

Druhý koš: Itálie, Dánsko, Portugalsko, Nizozemsko.

Třetí koš: Rumunsko, Chorvatsko, ČR, Rusko.

Čtvrtý koš: Švýcarsko, Island, Slovinsko, Maďarsko.