Fotbalová jednadvacítka rozehraje v pátek na Islandu baráž o postup na ME

Ilustrační foto - Tisková konference k nominaci české fotbalové reprezentace na zářijové zápasy, 13. září 2022, Praha. Trenér týmu do 21 let Jan Suchopárek přichází na TK.

Ilustrační foto - Tisková konference k nominaci české fotbalové reprezentace na zářijové zápasy, 13. září 2022, Praha. Trenér týmu do 21 let Jan Suchopárek přichází na TK. ČTK/Říhová Michaela

Reykjavík - Čeští fotbalisté do 21 let rozehrají v pátek na Islandu baráž o postup na mistrovství Evropy 2023 v Rumunsku a Gruzii. Trenér Jan Suchopárek považuje soupeře "Lvíčat" za mužstvo se stupňujícím se vývojem. Oba celky usilují o druhý start na evropském šampionátu za sebou.

"Je to dvojzápas o všechno. Víme, co je ve hře, a věřím, že to zvládneme. Určitě nás nečeká nic lehkého. Je to houževnatý, běhavý soupeř. Mají kvalitu, protože postoupili ze skupiny z druhého místa přes Řecko, které skončilo třetí," řekl kapitán a záložník Filip Kaloč na on-line tiskové konferenci.

Jak Češi, tak Islanďané skončili v kvalifikační skupině na druhém místě. "Vývoj islandského mužstva měl stupňující tendenci, protože nezačali kvalifikaci ideálně, ale postupně se zlepšovali a našli dobré typy hráčů a sedla si jejich sestava. V zápasech, ve kterých jim šlo o všechno, dokázali zvítězit a zvládnout je. Oba zápasy určitě rozhodne momentální forma a roli může hrát spoustu věcí včetně cestování nebo toho, že se hraje každý zápas na jiném povrchu," uvedl Suchopárek.

Zápas v Reykjavíku se odehraje na umělé trávě, Češi na ní před odletem třikrát trénovali. "Museli jsme k tomu přistoupit, abychom si na to trochu zvykli. U nás není obvyklé hrát na umělce v září. Máme k dispozici navíc ještě předzápasový trénink, tak budeme mít další možnost si přivyknout. Věřím, že budeme připraveni," konstatoval Suchopárek.

Na závěrečný turnaj přímo postoupilo devět vítězů skupin a Švýcarsko jako nejlepší celek z druhých míst. Zbylých osm týmů z druhých příček čeká baráž. Jistou účast mají pořadatelské země Rumunsko a Gruzie.

Zatímco "Lvíčata" se zúčastnila už osmi mistrovství Evropy, Island pouze dvou. Utkání má výkop v 18:00. Odveta v Českých Budějovicích je na programu v úterý.