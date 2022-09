Fotbalová jednadvacítka rozehraje na Islandu baráž o postup na ME

Ilustrační foto - Tisková konference k nominaci české fotbalové reprezentace na zářijové zápasy, 13. září 2022, Praha. Trenér týmu do 21 let Jan Suchopárek přichází na TK.

Ilustrační foto - Tisková konference k nominaci české fotbalové reprezentace na zářijové zápasy, 13. září 2022, Praha. Trenér týmu do 21 let Jan Suchopárek přichází na TK. ČTK/Říhová Michaela

Reykjavík - Čeští fotbalisté do 21 let rozehrají dnes na Islandu baráž o postup na mistrovství Evropy 2023 v Rumunsku a Gruzii. Utkání má výkop v 18:00, odveta v Českých Budějovicích je na programu v úterý. Oba celky usilují o druhý start na evropském šampionátu za sebou.

"Je to dvojzápas o všechno. Víme, co je ve hře, a věřím, že to zvládneme. Určitě nás nečeká nic lehkého. Je to houževnatý, běhavý soupeř. Mají kvalitu, protože postoupili ze skupiny z druhého místa přes Řecko, které skončilo třetí," řekl kapitán a záložník Filip Kaloč.

Zatímco "Lvíčata" se zúčastnila už osmi mistrovství Evropy, Island pouze dvou.