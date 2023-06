Fotbalová jednadvacítka rozehraje ME ve čtvrtek s Anglií

Ilustrační foto - ČR - Andorra, utkání skupiny G kvalifikace mistrovství Evropy 2023 fotbalistů do 21 let. 13. června 2022 Brno. Patrik Vydra, Daniel Fila, Adama Gabriel, Adam Karabec

Ilustrační foto - ČR - Andorra, utkání skupiny G kvalifikace mistrovství Evropy 2023 fotbalistů do 21 let. 13. června 2022 Brno. Patrik Vydra, Daniel Fila, Adama Gabriel, Adam Karabec ČTK/Uhlíř Patrik

Batumi (Gruzie) - Čeští fotbalisté do 21 let rozehrají ve čtvrtek s Anglií mistrovství Evropy. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka se soupeři pokusí oplatit dvě porážky z kvalifikace. Utkání v gruzínské Batumi má výkop v 18:00 SELČ. Dalšími soupeři "Lvíčat" ve skupině C jsou Německo a Izrael.

"Anglii známe velmi dobře ze vzájemných zápasů v kvalifikaci, kde jsme jí dvakrát podlehli. Určitě jsme se poučili. Nechceme zalézt do hlubokého bloku, to není náš plán," citoval web Fotbalové asociace ČR (FAČR) záložníka Pavla Šulce, jenž na "malém" Euru před dvěma lety vypadl s týmem už ve skupině.

V Anglii prohráli Češi 1:3, doma pak 1:2. "Chceme se představit tak, aby se jim nehrálo lehce, nenechat je kombinovat kolem našeho vápna. To se stalo v Anglii, kde jsme rychle dostali tři branky. Při odvetě v Českých Budějovicích jsme s nimi odehráli dobré pasáže, zavřeli je na jejich polovině a dokázali podržet balon. Ve čtvrtek musíme vletět na hřiště jako jeden tým. Oni jsou individuálně skvělí, už v tomto věku jsou za hvězdy z Premier League. Ale třeba jim to může ublížit," uvedl Šulc.

Tři dny po utkání s Anglií se "Lvíčata" utkají s Němci opět v Batumi, skupinu pak zakončí v Kutaisi 28. června s Izraelem. Také tyto duely se odehrají od 18:00. Turnaj vedle Gruzie spolupořádá i Rumunsko.

Jednadvacítka se na evropském šampionátu představí poosmé. Při posledních třech účastech pokaždé skončila v hlavní fázi. Jejím největším úspěchem je zlato z roku 2002.

Předpokládaná sestava ČR: Jaroš - Gabriel, Vitík, Hranáč, Pech - Žambůrek, Červ - Šulc, Karabec, Daněk - Sejk.