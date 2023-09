Fotbalová jednadvacítka přípravným zápasem se Slováky otevře nový cyklus

Uherské Hradiště - Čeští fotbalisté do 21 let ve čtvrtek zahájí přípravným zápasem se Slovenskem v Uherském Hradišti nový cyklus. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka se chtějí vítězně naladit na úterní vstup do kvalifikace mistrovství Evropy proti Islandu v Reykjavíku. Slováci coby pořadatel šampionátu v roce 2025 mají účast na závěrečném turnaji jistou.

"Vždy je lepší vyhrát než prohrát, to je jasné heslo. Chceme každý zápas zvládnout vítězně, do toho utkání tímhle způsobem půjdeme. Určitě chceme být aktivní, nechceme vyčkávat," řekl při online tiskové konferenci Suchopárek.

Slováci nehráli soutěžní zápas od loňského podzimu a začínají se chystat na domácí evropský šampionát. Český tým zvítězil v posledních dvou vzájemných soubojích, naposledy v červnu 2019 v přípravě 2:1.

"Podle nominace má Slovensko 11 nováčků. Jsou to trošku mladší ročníky, ale rychlostně a technicky velmi dobře vybavení hráči, kteří působí v cizině. Dynamika mužstva z předchozích zápasů u nich určitě nepůjde dolů, spíš naopak," uvedl Suchopárek, jenž v předchozím cyklu postoupil s reprezentací do 21 let na letní evropský šampionát, kde mužstvo v červnu neprošlo ze skupiny.

Proti Slovensku kvůli střevní viróze nenastoupí záložníci Adam Karabec s Kryštofem Daňkem. Novým kapitánem bude útočník Václav Sejk. Zápas v Uherském Hradišti začne ve čtvrtek v 18:00.