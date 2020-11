Fotbalová jednadvacítka bude v Řecku bojovat o naději na ME

Utkání skupiny 4 kvalifikace na ME 2021 fotbalistů do 21 let: ČR - Řecko, 10. října 2019 v Karviné. Zleva Eleftherios Lyratzis z Řecka a Adam Hložek z České republiky.

Utkání skupiny 4 kvalifikace na ME 2021 fotbalistů do 21 let: ČR - Řecko, 10. října 2019 v Karviné. Zleva Eleftherios Lyratzis z Řecka a Adam Hložek z České republiky. ČTK/Ožana Jaroslav

Heráklion (Řecko) - S jasným cílem nastoupí česká fotbalová reprezentace do 21 let v pátek v Řecku k poslednímu zápasu kvalifikace mistrovství Evropy. Aby totiž výběr trenéra Karla Krejčího udržel šanci na postup na šampionát, musí v Heráklionu zvítězit.

Češi sice vedou se ziskem 18 bodů tabulku, ale ani výhra jim nakonec stačit nemusí, protože pronásledovatelé odehráli o zápas méně. Druhé Skotsko ztrácí jediný bod a o další bod zpět je třetí Chorvatsko. O českých šancích může už dnes hodně napovědět jejich dnešní vzájemný zápas v Edinburghu.

Na mistrovství postoupí vítězové skupin a také pět nejlepších celků z druhých míst. "Počítat umíme všichni. Musíme vyhrát, jiná cesta na Euro nepovede," řekl Krejčí při videokonferenci novinářům. "V Řecku uděláme maximum pro úspěch. Nemůžeme nějak bláznit, Řecko má silné ofenzivní hráče, kteří dokážou využít, pokud jim otevřete prostor," přidal.

Přípravu na zápas navíc Krejčímu komplikuje absence klíčových hráčů. Nemoc vyřadila z nominace kapitána Matěje Chaluše, Adama Hložka zranění a Michala Sadílka tři žluté karty. Další omluvenky navíc kvůli zdravotním problémům posléze poslali také Matěj Polidar a Adam Karabec.

"Doba to není jednoduchá, máte nějakou představu o složení týmu a dva dny se čeká na to, jak do ní promluví testy na koronavirus," uvedl Krejčí. "Na poslední chvíli jsme chtěli ještě mužstvo rozšířit, ale jeden z náhradníků byl bohužel pozitivní a nevyšel ani záměr dodatečně povolat Chaluše po skončení jeho karantény," dodal.

V nelehké situaci musí jednadvacítka také zapracovat na produktivitě, protože v posledních třech zápasech dala jen jednu branku. "Měli jsme nácviky na presing, represink, na zakládání útoku, co by nemuselo Řekům vyhovovat. A také hodně videa, trenéři se toho do nás snaží nahustit co nejvíc," přidal záložník Antonín Vaníček.

Do karet ale českému týmu hraje trápení soupeře. Řecko prohrálo tři z posledních čtyř zápasů a jedinou výhru i vstřelenou branku si připsalo při vítězství 1:0 nad "otloukánkem" skupiny San Marinem.

"Zdržovali a drželi míč u praporku, což je takové zvláštní, když víte, jaký při veškeré úctě je San Marino soupeř," uvedl Vaníček. "Snad jim tahle 'forma' vydrží, to by nám nahrálo. Ale stejně ten zápas bude hlavně o nás, protože my potřebujeme uhrát tři body," prohlásil. Řekové jsou v tabulce čtvrtí se ztrátou pěti bodů na první místo.