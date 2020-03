Fotbalová i hokejová liga budou pokračovat s diváky

Praha - Stát nebude kvůli novému koronaviru omezovat hromadné akce. Řekl to premiér Andrej Babiš po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu. K omezování shromáždění podle něj není důvod, nákaza se nerozšiřuje. Fotbalová i hokejová liga tak mohou pokračovat s diváky.

Jedinou soutěží, na kterou nebudou mít fanoušci přístup, tak zůstal Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě. O tom rada rozhodla již v pondělí. Čtyřdenní závody začnou na Vysočině ve čtvrtek.

Všechny akce a shromáždění nad 5000 lidí budou ale pořadatelé podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha muset hlásit krajským hygienickým stanicím, aby posoudily riziko.

Ve fotbalové lize se bude v neděli hrát pražské derby Slavia - Sparta, na které může dorazit až 20 tisíc fanoušků. Hokejová extraliga pak má před sebou páteční závěrečné kolo základní části, v němž budou tři týmy bojovat o udržení.

Bez omezení se budou hrát i čtyři dnešní zápasy čtvrtfinále českého fotbalového poháru MOL Cupu. Návštěvy nad 5000 diváků se dají očekávat na utkáních pražské Sparty s Ostravou a Plzně s Mladou Boleslaví.

Ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček rozhodnutí Bezpečnostní rady státu uvítal. "Jednoznačně je to ve prospěch sportu. Nevím, jestli se z mé strany dá mluvit o nervozitě, především by to byla nervozita klubů a některé, které měly prodané lístky na pátek, tak nervozitu pociťovaly," řekl ČTK.

Také Fotbalová asociace ČR rozhodnutí vítá. "Výsledky jednání Bezpečnostní rady státu, která je obklopena celou řadou odborníků z oblasti epidemiologie, bereme na vědomí a situaci budeme samozřejmě i nadále pečlivě monitorovat. Aktuálně jde každopádně o dobrou zprávu pro fotbal jako takový. Hrát bez fanoušků je proti podstatě sportu," uvedl na webu FAČR předseda asociace Martin Malík.

Ligová fotbalová asociace, která v České republice řídí profesionální soutěže, uvedla, že se pro ni dnešním rozhodnutím nic nemění a je v úzkém kontaktu s kluby.