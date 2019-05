Fotbalová devatenáctka si na ME zahraje s Iry, Nory a Francií

Jerevan - Čeští fotbalisté do 19 let si na červencovém mistrovství Evropy v Arménii zahrají v základní skupině B s Irskem, Norskem a Francií. Rozhodl o tom dnešní los v Jerevanu. Osmičlenný turnaj se bude hrát od 14. do 27. července, první dva týmy z obou skupin postoupí do semifinále.

Svěřenci trenéra Jana Suchopárka se na šampionát dostali díky nečekanému vítězství ve skupině elitní fáze kvalifikace, v níž za sebou nechali Anglii, Řecko i Dánsko. Devatenáctka naposledy startovala na Euru předloni, kdy vypadla v semifinále. Českým maximem je stříbro z roku 2011.

S Irskem se devatenáctka dosud utkala jedenáctkrát s bilancí šesti výher, čtyř proher a jedné remízy. Naposledy s ostrovním týmem hrála předloni v přípravě a oba zápasy prohrála 1:2.

S Francií mají čeští mladíci ve čtyřech duelech na kontě dvě remízy a prohry, v posledním vzájemném utkání podlehli v kvalifikaci před necelými třemi lety 0:2. S Norskem devatenáctka hrála šestkrát s bilancí tří vítězství, dvou porážek a jedné remízy.

Český celek bude své zápasy ve skupině hrát 15., 18. a 21. července.

Los:

Skupina A: Arménie, Portugalsko, Itálie, Španělsko.

Skupina B: ČR, Irsko, Norsko, Francie.