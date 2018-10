Trnava - České fotbalisty čeká v sobotu premiérový zápas pod novým koučem Jaroslavem Šilhavým, který po dvou zářijových porážkách nahradil Karla Jarolíma. Reprezentanti se po trenérské změně představí v druhém utkání skupiny B1 Ligy národů v prestižním derby bývalých federálních partnerů na Slovensku a po úvodní domácí prohře 1:2 s Ukrajinou potřebují v nové soutěži bodovat.

Slovensko stejně jako český tým v září na úvod Ligy národů prohrálo s Ukrajinou, která s šesti body vede tříčlennou tabulku a nakročila k postupu do elitní Ligy A. Poslední tým skupiny sestoupí do Ligy C.

Nová soutěž do velké míry nahrazuje přípravná utkání a je dodatečnou šancí dostat se na mistrovství Evropy 2020. Čtyři nejlépe umístěné týmy skupin Ligy B, které neprojdou na Euro z klasické kvalifikace, se utkají o jedno místo na šampionátu. Celá základní část Ligy národů se odehraje na podzim, po zápase v Trnavě čeká reprezentaci v úterý duel na Ukrajině a v listopadu pak domácí odveta se Slovenskem.

"Nejsou to jednoduché zápasy. Ale někdy je možná lepší hrát hned takovéhle ostré zápasy. Očekávám, že bude skvělá atmosféra, plný stadion a že tam budeme mít i my své fanoušky, kteří nás poženou za dobrým výkonem a výsledkem," řekl novinářům Šilhavý.

"Je to speciální zápas, derby. Navíc oba týmy na úvod Ligy národů prohrály, takže karty jsou rozdány jasně, je třeba vyhrát. Zápas má sám o sobě náboj, navíc pro vývoj Ligy národů je hrozně důležitý," dodal český brankář Tomáš Vaclík.

Šilhavý po debaklu národního týmu 1:5 v přípravě v Rusku v září vystřídal Jarolíma a s novými svěřenci pracuje od pondělí. Nejprve se zaměřil na zlepšení defenzivy. "První dny byly hodně pozitivní, doufám, že to takhle bude pokračovat i po zápase se Slováky. Zvykáme si na nějaké nové věci, věřím, že si to sedne a ukážeme to v sobotu na hřišti. Minulé zápasy jsme nebyli úplně silní v kombinaci a na balonu, v tomhle by teď mohla být viditelná změna," řekl český útočník Patrik Schick.

Slováci vyhráli jen tři z deseti vzájemných duelů, nyní jsou ale favoritem. Na žebříčku FIFA jim patří 26. místo, zatímco čeští fotbalisté jsou až na 47. pozici. "Před zápasem se namluví všelicos, ale důležité je dění na hřišti. Co se týká klubové úrovně, český fotbal je daleko před slovenským. Když mistr hraje přímo ve skupině Ligy mistrů, to o něčem svědčí. Česká mužstva také hrají dlouhodobě skupinu Evropské ligy. Češi mají i dost hráčů v zahraničí, jejich kvalita je vysoká," řekl slovenský kouč Ján Kozák.

"Slovensko má kvalitní tým, ale to samé je na naší straně. Horší tým nemáme, podle mě máme i širší kádr. Kdy jindy ukázat naši sílu než v tomto zápase? Minulý sraz neodpovídá tomu, jaký máme tým. A věřím, že ukážeme, že na tom tak špatně nejsme," uvedl český záložník Antonín Barák.

V pěti zápasech na Slovensku vyhrál český celek jen jednou, v roce 2006 zvítězil v kvalifikaci 3:0 a Šilhavý tehdy dělal asistenta kouči Karlu Brücknerovi. "Tehdy jsme byli jako outsider. Dali jsme jeden nebo dva góly po signálech ze standardek, tehdy to dopadlo dobře," vzpomínal Šilhavý.

Zápas začne v Trnavě v sobotu netradičně už v 15:00 a bude ho sledovat vyprodaný stadion. Českému celku chybí zraněné opory Vladimír Darida s Markem Suchým. Šilhavý zřejmě vsadí na své tradiční rozestavení 4-2-3-1, složení základní sestavy je však otazníkem.

Statistické údaje před utkáním Ligy národů Slovensko - ČR: -------- Výkop: sobota 13. října, 15:00 (Trnava, ČT sport). Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič - Kajtazovič, Ponis (všichni Slovin.).

Bilance: Slovensko - ČR: 10 3-2-5 10:21. ČR bilance celkem: 275 149-55-71 500:267. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: - . Poslední vzájemný zápas (příprava, 31. března 2015, Žilina): Slovensko - ČR 1:0 (0:0) Branka: 48. Duda. Rozhodčí: Vad - Viszokai, Lemon (všichni Maď.). ŽK: Škrtel - Plašil. Diváci: 10.594. Sestavy: Slovensko: Mucha - Pekarík, Škrtel (46. Ďurica), Saláta (46. Michalík), Hubočan - Mak (60. Šesták), Hrošovský, Greguš, Weiss (60. Ďuriš) - Hamšík (46. Jakubko), Duda (81. Pečovský). Trenér: Kozák. ČR: Vaclík - Gebre Selassie (60. M. Kadlec), Suchý, Holek, Hloušek (81. Novák) - Vácha, Pospíšil (60. Plašil) - V. Kadlec (72. Dočkal), Kolář (72. Darida), Pilař (60. Krejčí) - Necid. Trenér: Vrba. Předpokládané sestavy: Slovensko: Dúbravka - Šatka, Škrtel, Škriniar, Hubočan - Kucka, Hamšík - Mak, Duda, Weiss - Nemec. ČR: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Brabec, Gebre Selassie - Souček, Pavelka - Barák, Dočkal, Jankto - Krmenčík. Absence: Kozáčik (nemoc) - Suchý, Kalas, Sýkora, Kopic, Hejda, Hušbauer, Řezník (všichni zranění), Darida, Jugas (oba rekonvalescence). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Hamšík (21) - Krmenčík (7). Nejlepší střelci v Lize národů: nikdo - Schick (1).

Zajímavosti: - Česko poprvé povede trenér Jaroslav Šilhavý, který v září nahradil na lavičce Karla Jarolíma - Česko prohrálo jen 3 z 10 vzájemných soubojů se Slovenskem, z posledních 4 ale vyhrálo jediný - Česko vyhrálo jediný z 5 zápasů na Slovensku (v roce 2006 3:0, Šilhavý byl tehdy asistentem trenéra) - Slovensko v úvodním utkání Ligy národů prohrálo na Ukrajině 0:1, Česko podlehlo stejnému soupeři doma 1:2 - Slovensko je v žebříčku FIFA na 26. místě, Česko na 47. pozici - Slovensko vyhrálo jediný z posledních 4 zápasů - Slovensko doma neprohrálo 7x za sebou (z toho 6 výher bez inkasovaného gólu) - Česko prohrálo 3 z posledních 4 zápasů - Česko prohrálo oba zářijové zápasy, naposledy utrpělo v Rusku debakl 1:5, což byla jedna ze 2 nejhorších porážek v samostatné historii - kapitán Slovenska Škrtel si může připsat 100. start za reprezentaci - Stronati může odehrát první utkání za reprezentační A-tým, start v oficiálním zápase nemá na kontě ani Kúdela (oba ČR) - Hrošovský (Slovensko) hraje za Plzeň - zápas bude sledovat vyprodaný stadion v Trnavě