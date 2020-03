Fotbalisty v Lize národů čekají Skotsko, Izrael a znovu Slováci

Amsterodam - Čeští fotbalisté se v Lize národů stejně jako předloni utkají s bývalým federálním partnerem Slovenskem. Dalšími soupeři svěřenců trenéra Jaroslava Šilhavého ve druhé skupině Ligy B budou Skotsko a Izrael. Rozhodl o tom dnešní los v Amsterodamu.

Reprezentanti při předloňské premiéře nové soutěže skončili ve tříčlenné skupině druzí na Ukrajinou a před Slovenskem. Bývalého federálního partnera dvakrát porazili.

Stejně jako při premiéře Ligy národů se národní tým představí ve druhé ze čtyř úrovní. Na rozdíl od prvního vydání ale bude hrát místo dvou s třemi soupeři, neboť UEFA rozšířila všechny skupiny Ligy A až C na čtyřčlenné.

Svěřence trenéra Šilhavého čeká systémem doma-venku šest utkání, skupiny se budou hrát od 3. září do 17. listopadu. Soutěž nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím také dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Tentokrát budou ve hře dvě místa v play off o mistrovství světa 2022 v Kataru. Liga národů bude rozhodující i pro rozdělení do košů při losu světové kvalifikace.

Liga A:

Skupina 1: Nizozemsko, Itálie, Bosna a Hercegovina, Polsko.

Skupina 2: Anglie, Belgie, Dánsko, Island.

Skupina 3: Portugalsko, Francie, Švédsko, Chorvatsko.

Skupina 4: Švýcarsko, Španělsko, Ukrajina, Německo.

Liga B:

Skupina 1: Rakousko, Norsko, Severní Irsko, Rumunsko.

Skupina 2: ČR, Skotsko, Slovensko, Izrael.

Skupina 3: Rusko, Srbsko, Turecko, Maďarsko.

Skupina 4: Wales, Finsko, Irsko, Bulharsko.

Liga C:

Skupina 1: Ázerbájdžán, Lucembursko, Kypr, Černá Hora.

Skupina 2: Arménie, Estonsko, Severní Makedonie, Gruzie.

Skupina 3: Moldavsko, Slovinsko, Kosovo, Řecko.

Skupina 4: Kazachstán, Litva, Bělorusko, Albánie.

Liga D:

Skupina 1: Malta, Andorra, Lotyšsko, Faerské ostrovy.

Skupina 2: San Marino, Lichtenštejnsko, Gibraltar.