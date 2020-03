Fotbalisty v Lize národů čekají Skotsko, Izrael a znovu Slováci

Amsterodam - Čeští fotbalisté se v druhém ročníku Ligy národů stejně jako předloni utkají s bývalým federálním partnerem Slovenskem, jehož národní tým vede český kouč Pavel Hapal. Dalšími soupeři svěřenců trenéra Jaroslava Šilhavého ve druhé skupině Ligy B budou Skotsko a Izrael. Rozhodl o tom los v Amsterodamu.

Reprezentanti při předloňské premiéře nové soutěže skončili ve tříčlenné skupině druzí na Ukrajinou a před Slovenskem. Bývalého federálního partnera dvakrát porazili - v prvním duelu pod vedením Šilhavého nejprve v Trnavě zvítězili 2:1 a v domácí odvetě vyhráli 1:0.

"Zase Slovensko, to je pikantní. Je to samozřejmě silný soupeř, na druhou stranu přijde určitě plné hlediště na Slovensku i u nás. Je to zase derby, z toho pohledu pro fotbal je to jen dobře," uvedl v nahrávce pro média Šilhavý.

Stejně jako při premiéře Ligy národů se národní tým představí ve druhé ze čtyř úrovní soutěže. Na rozdíl od prvního vydání ale bude hrát místo dvou s třemi soupeři, neboť UEFA rozšířila všechny skupiny Ligy A až C na čtyřčlenné.

Skotsko i Izrael jsou možnými soupeři národního týmu na červnovém mistrovství Evropy. Oba týmy se společně s Norskem a Srbskem v březnu v play off utkají o poslední volné místo v "české" skupině, kde jsou ještě Chorvatsko a Anglie.

Se Skotskem reprezentace vyhrála jediný z posledních čtyř zápasů a naposledy mu v přípravě v březnu 2016 podlehla 0:1. V posledních soutěžních duelech ale český tým uspěl - v kvalifikaci o Euro 2012 doma vyhrál 1:0 a venku remizoval 2:2. Ve skotském Glasgow nastoupí národní celek k dvěma ze tří zápasů skupiny na mistrovství Evropy. S Izraelem si reprezentace dosud zahrála dvakrát v přípravě a v obou případech v letech 2000 a 2012 zvítězila.

Český tým figuruje na 20. místě Ligy národů a při losu byl jako poslední nasazen v prvním výkonnostním koši Ligy B. Vyhnul se tak Rusku, Rakousku a Walesu. "Skotsko a Izrael taky nejsou lehcí soupeři. Vstoupili jsme do toho z prvního koše, ta obhajoba není vždy jednoduchá, je to pro nás něco nového. Ale věřím, že to zvládneme," uvedl Šilhavý.

Jeho svěřence čeká v Lize národů systémem doma-venku šest utkání, skupiny se budou hrát od 3. září do 17. listopadu. Soutěž nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím také dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Tentokrát budou ve hře dvě místa v play off o mistrovství světa 2022 v Kataru.

Z klasické kvalifikace přímo projdou na šampionát jen vítězové skupin. Týmy na druhých místech budou hrát play off spolu s dvěma nejlepší celky z Ligy národů, které nepostoupí z kvalifikace. Dvoukolová baráž určí zbylé tři evropské účastníky turnaje v Kataru.

Liga národů bude rozhodující i pro rozdělení do košů při losu kvalifikace. Český celek bude hrát o to, aby uhájil umístění v první dvacítce soutěže a byl v druhém koši.

Vítěz skupiny postoupí do vyšší ligy, naopak poslední tým sestoupí. Čtyři vítězové v Lize A projdou do Final Four a příští rok budou usilovat o celkové prvenství, které obhajuje Portugalsko.

"Je to soutěž jako každá jiná, má svá pravidla. Tentokrát je to těžké dostat se na mistrovství přes Ligu národů. Věřím, že zvládneme kvalifikaci jako takovou a baráž z Ligy národů nebudeme potřebovat," dodal Šilhavý.

Liga A:

Skupina 1: Nizozemsko, Itálie, Bosna a Hercegovina, Polsko.

Skupina 2: Anglie, Belgie, Dánsko, Island.

Skupina 3: Portugalsko, Francie, Švédsko, Chorvatsko.

Skupina 4: Švýcarsko, Španělsko, Ukrajina, Německo.

Liga B:

Skupina 1: Rakousko, Norsko, Severní Irsko, Rumunsko.

Skupina 2: ČR, Skotsko, Slovensko, Izrael.

Skupina 3: Rusko, Srbsko, Turecko, Maďarsko.

Skupina 4: Wales, Finsko, Irsko, Bulharsko.

Liga C:

Skupina 1: Ázerbájdžán, Lucembursko, Kypr, Černá Hora.

Skupina 2: Arménie, Estonsko, Severní Makedonie, Gruzie.

Skupina 3: Moldavsko, Slovinsko, Kosovo, Řecko.

Skupina 4: Kazachstán, Litva, Bělorusko, Albánie.

Liga D:

Skupina 1: Malta, Andorra, Lotyšsko, Faerské ostrovy.

Skupina 2: San Marino, Lichtenštejnsko, Gibraltar.