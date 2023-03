Fotbalisty Teplic povede po Jarošíkovi dosavadní šéftrenér mládeže Frťala

Teplice - Fotbalisty Teplic po sobotním odvolání trenéra Jiřího Jarošíka povede dosavadní šéftrenér klubové akademie Zdenko Frťala. Čtrnáctý celek první ligy o tom informoval na svém webu. Mluvčí klubu Martin Kovařík na dotaz ČTK uvedl, že někdejší dlouholetý hráč Severočechů uzavřel smlouvu na dobu neurčitou.

"Zdenko Frťala byl pro nás v tomto směru prioritním řešením a nakonec také jednoznačnou volbou. Vnitřní prostředí a chod klubu zná ze svého působení u naší mládeže dokonale a právě to by mu mělo velmi složitou sportovní situaci našeho A-týmu alespoň trochu ulehčit," uvedl ředitel klubu Rudolf Řepka.

Teplice nevyhrály už sedm kol a ze šesti zápasů v jarní části nejvyšší soutěže utrpěly pět porážek. Jediný bod si překvapivě připsaly za domácí remízu 1:1 s vedoucí Slavií. Poté ale Jarošíkův tým prohrál v Jablonci i na Spartě shodně 1:4. Ihned po utkání na pražské Letné vedení klubu bývalého českého reprezentanta odvolalo. Mužstvo vedl od září 2021.

"Skláři" jsou nyní na první barážové pozici. V minulé sezoně udrželi prvoligovou příslušnost až po úspěšně zvládnuté baráži s Vlašimí.

Dvaapadesátiletý Frťala hrál za Teplice v letech 1994 až 2003, kdy tam ukončil kariéru. Poté načal trenérskou dráhu, postupně dělal asistenta v Blšanech, Plzni, Spartě nebo v Teplicích. V roce 2015 jako hlavní trenér dovedl Varnsdorf k premiérovému postupu do první ligy, kvůli nevyhovujícímu stadionu se ale klub účasti v nejvyšší soutěži vzdal.

Necelý rok trénoval Frťala Jablonec, poté se vrátil do Varnsdorfu a následně se ujal Hradce Králové. Východočechy dovedl v roce 2021 po čtyřech letech do nejvyšší soutěže, z rodinných důvodů ale na jejich lavičce skončil a poté se stal šéftrenérem teplické mládeže.

Debut na lavičce "áčka" Severočechů si odbyde v neděli doma proti nováčkovi z Brna. "Jsem připraven na sebe vzít velkou zodpovědnost, působím v klubu druhým rokem a jsem vděčný, že mě klub zvolil za hlavního trenéra. Jako první budu chtít mluvit se všemi hráči, protože momentálně to bude hodně o mentálním nastavení. V každém zápase se budeme chtít prezentovat stylem hry, aby fanoušci odcházeli ze zápasů s pocitem, že hráči nechali na hřišti všechno," prohlásil Frťala.

Jeho asistenty budou dosavadní trenéři týmu do 19 let Ondřej Prášil a Jan Rezek, brankáře bude mít na starosti Přemysl Lipš, který rovněž dosud působil u mládeže. Staronovým kondičním trenérem se stane Václav Polák. "Jsou to lidé, kteří jsou fotbalu oddaní. Jsou s fotbalem spjatí, mají ho ve své DNA a věřím, že se společně maximálně přičiníme o to, aby tento klub s bohatou historií na dřívější úspěchy navázal," řekl Frťala.