Fotbalisty Teplic posílil stoper Heidenreich z Bergama

Praha - Fotbalisty Teplic posílil obránce David Heidenreich. Dvacetiletý stoper do severočeského celku přišel na roční hostování z třetího týmu italského ligy Atalanty Bergamo, za který si však zatím nezahrál a nastupoval za výběr hráčů do devatenácti let.

Heidenreich je odchovancem Teplic, ze kterých do Bergama odešel už v 16 letech. Po přerušení italských soutěží kvůli koronaviru se na Stínadla vrátil a s mateřským klubem trénoval. "Jde o velký talent českého fotbalu a věříme, že ten správný krok do dospělého fotbalu udělá v našem týmu," uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek.

Český mládežnický reprezentant, který loni vedl devatenáctku na mistrovství Evropy jako kapitán, za první tým Atalanty ještě nenastoupil. Třikrát už však byl na lavičce a vysloužil si novou smlouvu. "V Atalantě prokázal svůj obrovský potenciál a klub s nim do budoucna počítá," přidal Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest, která stopera zastupuje.

"Pro vstup do seniorského fotbalu jsme tak společně s vedením italského týmu hledali takovou variantu, která Davidovi umožní okamžitý sportovní rozvoj. K dispozici byly varianty ze Serie B, shodli jsme se však, že ideální bude nejvyšší soutěž s reálnou možností pravidelných startů," dodal.

Nakonec Heidenreich zůstal v Teplicích, kde bude ve známém prostředí a navíc o něj klub velmi stál. "David měl možnost na Stínadlech několik týdnů během jara trénovat, realizační tým spolu se sportovním ředitelem Štěpánem Vachouškem tak měl dostatek času si o jeho schopnostech udělat dostatečný obrázek," prohlásil Kolář.

Heidenreich by měl už dnes nastoupit do přípravného utkání s Hradcem Králové a posléze si v Teplicích připsat i první ligový start. "Hrát ligu byl vždycky jeden z mých osobních cílů a jsem moc rád, že to bude zrovna tady v Teplicích. Už se moc těším až znovu obléknu žlutomodrý dres," uvedl.