Fotbalisty Sparty posílil reprezentační útočník Kuchta

Praha - Fotbalisty pražské Sparty posílil před novou sezonou útočník Jan Kuchta. Pětadvacetiletý reprezentant přišel na Letnou na roční hostování s opcí z Lokomotivu Moskva, kam letos v lednu přestoupil za pět milionů eur z týmu úhlavního sparťanského rivala Slavie.

"Jakmile se naskytla možnost Honzu získat, okamžitě jsme začali jednat, protože byl v úzkém okruhu útočníků, na které jsme v posledních měsících cílili. Trenér s tímto příchodem ihned souhlasil. Posílit tým o prověřeného střelce bylo důležitým bodem v tomto přestupním období," uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Podle serveru Seznam Zprávy uvažovala o odkupu své bývalé opory za pět milionů eur Slavia, sám hráč dal ale přednost Spartě. Ta údajně zaplatila za hostování jeden milion eur, a pokud za rok bude chtít využít opci na přestup, musí doplatit zbylé čtyři miliony. Kuchta mohl teoreticky z Lokomotivu odejít na rok zadarmo vzhledem k výjimce, kterou FIFA zavedla po ruské invazi na Ukrajinu pro zahraniční hráče působící v ruské lize. Vzhledem k tomu, že Spartu posílil po dohodě na hostování, představitelé Lokomotivu podle serveru Seznam Zprávy přislíbili Slavii, že své závazky uhradí.

Kuchta už ve Spartě působil v mládežnických týmech. Poté nastupoval za Bohemians 1905, Žižkov, Slovácko, Teplice a Liberec, odkud v létě 2020 zamířil do Slavie. V jejím dresu vstřelil za rok a půl v 65 zápasech 32 soutěžních branek. V sezoně 2020/21 získal v Edenu mistrovský titul a přispěl i k triumfu v poháru. S 15 góly se stal nejlepším střelcem ligy společně s Adamem Hložkem, jehož by měl po jeho odchodu do Leverkusenu ve sparťanské ofenzivě nahradit. Slavii pomohl také do čtvrtfinále Evropské ligy.

V ruské lize za Lokomotiv odehrál Kuchta 10 utkání s bilancí tří branek a dvou asistencí. Další působení v Lokomotivu mu zkomplikovala ruská vojenská invaze na Ukrajinu, která vypukla měsíc a půl po jeho příchodu do moskevského týmu. Kuchta na sebe také výrazně upozornil ve čtyřech červnových duelech elitní skupiny Ligy národů, v nichž za národní tým dal dvě branky.

"Důležitými atributy Honzovy hry jsou rychlost, napadání rozehrávky soupeře, kvalita v zakončení. Je v ideálním věku, vybudoval si dobrou pozici v reprezentaci, náš tým se s ním stává od první chvíle silnější," řekl o nové posile Rosický.

Celkově Kuchta odehrál v české lize 110 zápasů a nastřílel 37 gólů, v národním týmu má na kontě 10 startů a dvě branky z červnových duelů proti Švýcarsku a Španělsku.