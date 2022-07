Fotbalisty Sparty čeká v EKL po úvodní remíze 0:0 odveta na hřišti Vikingu

Stavanger (Norsko) - Fotbalisté Sparty nastoupí ve čtvrtek v odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti Vikingu Stavanger. Úvodní duel na Letné skončil minulý týden bez branek. Zápas v Norsku, kde se bude hrát na umělé trávě, má výkop v 19:00.

Pražané si doma vytvořili několik šancí, ale Vikingu se díky brankáři Patriku Gunnarssonovi a urputné obraně podařilo uhrát nerozhodný výsledek. "Bylo by dobré jet do Norska s pohodlným náskokem. Na jejich hřišti musíme zase dominovat. Jsem si jistý, že vyhrajeme. V odvetě očekáváme stejný výkon jako na Letné," řekl dánský trenér Brian Priske, který si proti celku ze Stavangeru odbyl soutěžní premiéru na lavičce Sparty.

Ani stoper Dávid Hancko nemá z odvety strach. "Kdybychom doma vyhráli bez inkasovaného gólu, bylo by to pro nás komfortnější, jednodušší. Pořád je za námi teprve poločas. Věřím, že jsme ukázali, že jsme kvalitnější hráči a mužstvo a že nám chybí jenom gól," uvedl čtyřiadvacetiletý slovenský reprezentant.

Zatímco Letenští vstoupí do české ligy až v neděli domácím soubojem s Libercem, Viking má za sebou polovinu aktuální sezony norské nejvyšší soutěže, jež se hraje systémem jaro - podzim. V neděli v ní podlehl na hřišti Valerengy Oslo 2:4 a klesl na čtvrté místo.

Sparta v pěti pohárových utkáních s norskými soupeři neprohrála. České kluby vyřadily norské týmy v šesti ze sedmi dosavadních dvojzápasů evropských pohárů. Na druhé straně se Pražanům dlouhodobě nedaří ve venkovních pohárových utkáních. Nevyhráli sedmkrát za sebou (z toho šest porážek) a od sezony 2012/13 venku nezvítězili v předkolech pohárů dokonce ve 14 zápasech po sobě.

Letenští si v minulých dvou ročnících zahráli základní skupinu Evropské ligy a v uplynulé sezoně se kvalifikovali do úvodního jarního vyřazovacího kola Evropské konferenční ligy, kde nestačili na Partizan Bělehrad. Porážka s Vikingem by pro ně znamenala konec v této pohárové sezoně, pro postup do skupiny EKL by naopak museli vyřadit ještě dva další soupeře.

Viking se představil v hlavní fázi pohárů pouze v sezoně 2005/06 v Poháru UEFA (dnes Evropská liga), kdy remizoval s jiným pražským celkem Slavií 2:2. O víkendu navíc do švédského Hammarby prodal útočníka Vetona Berishu, nejlepšího střelce týmu nejen v této sezoně, ale i v uplynulých dvou. Norský reprezentant však kvůli zranění nehrál už na Letné.

Statistické údaje před odvetou 2. předkola fotbalové EKL Viking - Sparta Výkop: čtvrtek 28. července, 19:00. Rozhodčí: Kastrati - Hyseni, Muhadri (všichni Kos.). První zápas: 0:0. Bilance (klubová): Norsko - ČR: 16 2-5-9 17:28. 1967/68 PMEZ: Skeid Oslo - Sparta Praha 0:1, 1:1, 1976/77 PMEZ: Viking Stavanger - Ostrava 2:1, 0:2, 1984/85 PMEZ: Valerenga Oslo - Sparta Praha 3:3, 0:2, 2005/06 UEFA: Viking Stavanger - Slavia Praha 2:2, 2006/07 LM: Mladá Boleslav - Valerenga Oslo 3:1, 2:2, 2011/12 LM: Trondheim - Plzeň 0:1, 2:3, 2013/14 EL: Jablonec - Strömsgodset 2:1, 3:1, 2015/16 EL: Mladá Boleslav - Strömsgodset 1:2, 1:0, 2022/23 EKL: Sparta Praha - Viking Stavanger 0:0. Viking v Evropě: LM/PMEZ 14 1-2-11 11:29 EL/UEFA 51 20-12-19 69:63 EKL 1 0-1-0 0:0 PVP 2 0-0-2 0:5 Celkem 68 21-15-32 80:97 Sparta v Evropě: LM/PMEZ 146 54-30-62 190:203 EL/UEFA 124 50-34-40 175:153 EKL 3 0-1-2 1:3 PVP 30 15-5-10 68:32 Celkem 303 119-70-114 434:391 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Viking: Gunnarsson - Björshol, Brekalo, Vevatne - Kabran, Fridjónsson, Solbakken, De Lanlay, Pattynama - Karlsbakk, Traoré. Sparta: Holec - Mejdr, Zelený, Hancko, Wiesner - Sadílek, Fortelný - Pešek, Karabec, Haraslín - Kuchta. Absence: Auklend, Hagen, Stensness - Čelůstka, Drchal, Ladislav Krejčí II, Pavelka, Suchomel, Vindheim (všichni zranění), Höjer, Vitík (oba nejistý start). Zajímavosti: - Sparta v 5 pohárových utkáních s norskými soupeři neprohrála - Viking nepodlehl českým mužstvům ve 3 ze 4 pohárových duelů - české kluby vyřadily norské soupeře v 6 ze 7 dosavadních dvojzápasů evropských pohárů - z 16 duelů s norskými soupeři prohrály české týmy jen dva - Sparta nezvítězila v pohárech v 6 z posledních 7 utkání - Sparta nevyhrála venku v pohárech 7x za sebou (z toho 6 porážek) a ve 13 z posledních 14 zápasů - Sparta od sezony 2012/13 nezvítězila venku v předkolech pohárů 14x v řadě - Viking se představil v hlavní fázi pohárů pouze v sezoně 2005/06 v Poháru UEFA (dnes Evropská liga), kdy remizoval s jiným pražským celkem Slavií 2:2 - Sparta hrála v posledních dvou sezonách skupinu EL, v minulém ročníku se kvalifikovala do úvodního vyřazovacího kola EKL, kde podlehla Partizanu Bělehrad - Sparta a Viking skončily v minulé ligové sezoně třetí - Viking v neděli prohrál na hřišti Valerengy Oslo 2:4 a v tabulce norské ligy (hraje se systémem jaro - podzim) je čtvrtý - vítěz dvojzápasu vyzve ve 3. předkole skotský Motherwell, nebo irský Sligo Rovers - Viking hraje na umělé trávě - Holec (Sparta) oslaví v den utkání 28. narozeniny - ve Vikingu dříve působili čeští hráči Fillo a Kaufman