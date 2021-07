Fotbalisty Sparty čeká po pěti letech boj o LM, 2. předkolo rozehrají s Rapidem

Vídeň - Po pěti letech čeká fotbalisty pražské Sparty boj o účast v základní skupině Ligy mistrů. V úvodním zápase 2. předkola se Letenští, kteří vstoupí do kvalifikace nového pohárového ročníku jako první český tým, v úterý představí na hřišti rakouského vicemistra Rapidu Vídeň. Oba celky si hlavní fázi milionářské soutěže naposledy zahrály v sezoně 2005/06. Utkání má výkop ve 20:30.

Sparťané od poslední účasti v hlavní fázi vypadli v kvalifikaci Ligy mistrů sedmkrát po sobě, Rapid třikrát. Vítěz dvojutkání, který v dalším předkole vyzve Monako, si zajistí minimálně účast ve skupině Evropské ligy. Poražený ve 3. předkole Evropské ligy nastoupí proti kyperské Famagustě. Na cestě do skupiny Ligy mistrů by Pražané museli zdolat tři předkola.

Letenští se na souboj s Rapidem těší. "Vyhovuje mi, že to není velká vzdálenost. Je to mužstvo, které je za kopcem. Hlavně doufám, že nás v domácím zápase fanoušci dotlačí k postupu a k tomu, abychom měli jistotu skupiny evropských pohárů. Doufám, že budeme bojovat o skupinu Ligy mistrů," řekl v rozhovoru pro klubovou televizi sparťanský trenér Pavel Vrba, který si základní skupinu prestižní soutěže třikrát zahrál s Plzní.

Při červnovém losu byly ve hře i Galatasaray Istanbul a dánský Midtjylland. "Možná to na papíře vypadá, že Rapid je nejhratelnější soupeř, ale pořád je to jen na papíře. Vždy rozhoduje hřiště. Bude to těžké. Je to na dva zápasy. Už v tom prvním venku ideálně nedostat gól a nachystat si na domácí zápas dobrý výsledek," prohlásil reprezentační stoper Ondřej Čelůstka.

Letenští neprohráli v pohárech ani jeden ze sedmi duelů s rakouskými soupeři. Rapid zdolal české týmy v pohárech ve čtyřech z šesti utkání, naposledy si ve skupině Evropské ligy v sezoně 2015/16 poradil s Plzní 3:2 doma a 2:1 venku.

Kromě shodné poslední účasti ve skupině Ligy mistrů má Sparta s Rapidem i další společné věci. Oba celky jsou co do počtu domácích titulů suverénně nejlepší, Pražané však poslední primát získali v roce 2014, Vídeňané dokonce o šest let dříve. Oba týmy v uplynulé sezoně skončily ve své soutěži druhé a ve skupině Evropské ligy třetí. Také shodně načnou nový ligový ročník v sobotu doma.

Svěřenci kouče Dietmara Kühbauera už mají na rozdíl od Pražanů za sebou první soutěžní utkání. V pátek rozstříleli v úvodním kole rakouského poháru 6:0 třetiligovou vídeňskou Viktorii.

"Sparta je klub s dlouhou tradicí a pravidelný účastník evropských pohárů. V minulém ročníku Evropské ligy odehrála skvělé zápasy včetně dvou jasných výher nad Celticem Glasgow (shodně 4:1). Sparta má silný tým, okořeněný několika dobrými individualitami. Těšíme se na ty dva zápasy, ale nevidím nás nutně jako favority," uvedl pro klubový web sportovní ředitel Rapidu Zoran Barisic.

V Rakousku v současnosti neplatí žádná kapacitní koronavirová omezení na sportovní akce, kvůli nařízení UEFA ale v předkolech nesmí na stadiony hostující fanoušci.

Odveta na Letné je na programu ve středu 28. července. Nově už při rovnosti skóre z obou zápasů nerozhoduje větší počet branek vstřelených na soupeřově hřišti, naopak se prodlužuje.

Statistické údaje před úvodním utkáním 2. předkola Ligy mistrů Rapid Vídeň - Sparta Praha: Výkop: úterý 20. července, 20:30 (Sport 1). Rozhodčí: Gözübüyük - Balder, Bluemink (všichni Niz.). Bilance (klubová): Rakousko - ČR (Československo) 31 9-8-14 36:46. 1958/59 PMEZ: Wiener SC - Dukla Praha 3:1, 0:1, 1980/81 UEFA: Brno - Linec 3:1, 2:0, 1982/83 UEFA: Bohemians Praha - Admira Wacker Vídeň 5:0, 2:1, 1983/84 PMEZ: Bohemians Praha - Rapid Vídeň 2:1, 0:1, 1985/86 UEFA: LASK Linec - Ostrava 2:0, 1:0, 1995/96 UEFA: Sturm Štýrský Hradec - Slavia Praha 0:1, 1:1, 1996/97 PVP: Sturm Štýrský Hradec - Sparta Praha 2:2, 1:1, 1997/98 LM: Salcburk - Sparta Praha 0:0, 0:3, 1997/98 UEFA: Rapid Vídeň - Brno 6:1, 0:2, 2001/02 UEFA: Žižkov - Innsbruck 0:0, 0:1, 2006/07 UEFA: Austria Vídeň - Sparta Praha 0:1, 2007/08 UEFA: Austria Vídeň - Jablonec 4:3, 1:1, 2012/13 EL: Admira Mödling - Sparta Praha 0:2, 2:2, 2015/16 EL: Rapid Vídeň - Plzeň 3:2, 2:1, 2016/17 EL: Admira Mödling - Liberec 1:2, 0:2, 2016/17 EL: Austria Vídeň - Plzeň 0:0, 2:3. Rapid v Evropě: LM/PMEZ 79 34-9-36 128:119 PVP 52 19-17-16 87:73 EL/UEFA 148 57-27-64 209:212 Celkem: 279 110-53-116 424:404 Sparta v Evropě: LM/PMEZ 142 53-30-59 186:196 EL/UEFA 118 48-33-37 169:144 PVP 30 15-5-10 68:32 Celkem 290 116-68-106 423:372 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Rapid: Strebinger - Stojkovič, Hofmann, Wimmer, Ullmann - Petrovič, Knasmüllner - Schick, Fountas, Arase - Kara. Sparta: Nita - Wiesner, Štetina, Hancko, Höjer - Karlsson, Pavelka, Ladislav Krejčí II, Dočkal, Ladislav Krejčí I - Hložek. Absence: Schobesberger, Velimirovic (oba zranění) - Čelůstka, Hancko, Juliš (všichni nejistý start). Zajímavosti: - Sparta se naposledy utkala s Rapidem v letní přípravě v roce 2012, kdy s ním v zápase hraném na jeden poločas remizovala 1:1 díky brance Ladislava Krejčího staršího - Sparta v dávné minulosti sehrála s Rapidem 6 soutěžních zápasů s bilancí 4 vítězství a 2 porážek; v letech 1927 a 1930 s ním hrála ve Středoevropském poháru, v sezoně 1980/81 pak v Poháru Intertoto zvítězila doma i venku 1:0 - Sparta v 7 utkáních s rakouskými soupeři v soutěžích UEFA (bez Poháru Intertoto) neprohrála - Rapid porazil české týmy ve 4 z 6 pohárových duelů (bez Poháru Intertoto), v sezoně 2015/16 zdolal ve skupině Evropské ligy Plzeň 3:2 doma a 2:1 venku - Sparta si základní skupinu PMEZ/LM zahrála 8x, Rapid 2x - týmy naposledy postoupily do skupiny LM v sezoně 2005/06; Sparta od té doby neuspěla v kvalifikaci soutěže 7x po sobě, Rapid 3x - Sparta je v předkole LM po 5 letech, Rapid podruhé za sebou - týmy v minulém ročníku skončily v domácí lize druhé a ve skupině Evropské ligy třetí - mužstva jsou v počtu domácích titulů suverénně nejlepší, Rapid však na první prvenství čeká od roku 2008, Sparta od roku 2014 - Rapid zvítězil doma v pohárech v jediném z posledních 4 zápasů - Sparta vyhrála venku v pohárech jen 2 z posledních 13 duelů - vítěz dvojutkání, který v dalším předkole potká Monako, si zajistí účast minimálně ve skupině EL, poraženého čeká ve 3. předkole EL kyperská Famagusta - Rapid v přípravě prohrál jediný z 6 zápasů, jediná porážka Sparty ze 7 utkání přišla s rakouským Wolfsbergerem - Rapid už má za sebou první soutěžní zápas v nové sezoně, v pátečním 1. kole domácího poháru porazil třetiligovou vídeňskou Viktorii 6:0 - oba týmy v sobotu vstoupí do nové ligové sezony - za Rapid v minulosti hráli Češi Bican, Vytlačil, Panenka, Maier, Wágner, Kincl, Bejbl, Došek a Voříšek - záložník Auer přestoupil v červenci do Rapidu z Mladé Boleslavi, dříve působil i v pražských klubech Slavii a Žižkově - v Rakousku neplatí žádná kapacitní omezení na sportovní akce, kvůli nařízení UEFA ale v předkolech nesmí na stadiony hostující fanoušci