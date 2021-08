Fotbalisty Slavie trápí velká marodka, potíže má opět i Kuchta

Praha - Fotbalisté Slavie Praha mají před čtvrtečním úvodním zápasem závěrečného 4. předkola Evropské ligy s Legií Varšava nadále velkou marodku. Do pořádku se mimo jiné nestihne dát křídelník Peter Olayinka, zdravotní potíže se vrátily útočníkovi Janu Kuchtovi a nemocný byl v minulých dnech další ofenzivní hráč Ivan Schranz. Trenér českého šampiona Jindřich Trpišovský přesto věří, že dá dohromady silnou základní sestavu.

"Zdravotní stránka není moc dobrá. Absencí je hodně, což už jsme viděli v minulých zápasech. Pokračují dlouhodobé absence. Netroufnu si ani všechny vyjmenovat, ale jsou to pro nás důležití hráči. Ať je to Michael Krmenčík, Petr Ševčík, Peter Olayinka, Srdjan Plavšič a dlouhodobí marodi Lukáš Provod a David Hovorka. Plus kluci, kteří se bohužel nevešli na soupisku," řekl na on-line tiskové konferenci Trpišovský.

Ševčík s Plavšičem utrpěli zranění ve 3. předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť, s nímž Slavia vypadla, a aktuálně nejsou na pohárové soupisce. Olayinka na ní zůstal, ale ve čtvrtek podle trenéra nenastoupí. Stále mimo hru je také jedna z letních posil útočník Krmenčík.

Zdravotní problémy mají nově i další dva ofenzivní hráči. "Včera nám z tréninku vypadl Honza Kuchta, protože se mu vrátil problém, který měl před deseti dny. Uvidíme, jestli bude schopný dnes trénovat. Ivan Schranz byl předevčírem nemocný, včera už to bylo lepší. Není tam moc hráčů, kteří jsou stoprocentně zdraví," posteskl si Trpišovský.

Na soupisku pro dvojzápas s Legií se naopak vrátil kapitán Jan Bořil, který měl potíže po mistrovství Evropy a v nové sezoně ještě neodehrál ani minutu. Připraven pak bude pravý bek Alexander Bah, jenž vynechal víkendový ligový zápas v Mladé Boleslavi.

Navzdory absencím je Trpišovský přesvědčen, že poskládá silnou sestavu. "Kádr máme momentálně hodně široký a kvalitní, takže i při těch absencích je pořád kam sáhnout. Určitě poskládáme silnou základní jedenáctku s nějakými dalšími možnostmi, jak do utkání zasáhnout. Absencí je hodně, navíc jsou to důležití hráči. Ale kádr jsme skládali tak, abychom se s nimi vyrovnali. Absence v sezoně vždy přijdou, vždy někdo chybí," dodal kouč.