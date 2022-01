Fotbalisty Slavie posílil Sor z Baníku Ostrava, opačným směrem zamířil Ekpai

Ostrava/Praha - Nigerijský fotbalista Yira Collins Sor přestoupil z Baníku Ostrava do pražské Slavie. Jednadvacetiletý křídelní hráč podepsal s úřadujícím českým mistrem smlouvu do konce roku 2026. Opačným směrem do Baníku zamířil na půlroční hostování s opcí další nigerijský záložník Ubong Ekpai. Oba kluby o tom informovaly na svých webových stránkách.

O Sora se zajímalo více klubů. Podle médií o něj usilovala i Sparta, uspěla ale konkurenční Slavia. Přestupovou částku kluby nezveřejnily. Sor se připojí k novému týmu až příští týden poté, co se mužstvo vrátí z Portugalska.

"Sora sledujeme od začátku působení v České republice. Jsme přesvědčeni, že má obrovský potenciál a zároveň je vhodným typem hráče pro náš fotbal. Věříme, že tento transfer bude úspěšný. Jednání byla dlouhá, mimořádně tvrdá, ale férová," řekl pro klubový web sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Sor přišel do Baníku vloni v únoru a v české lize dosud odehrál 25 utkání. V této sezoně nejvyšší soutěže si zatím připsal tři branky a pět asistencí a pomohl Slezanům k aktuálnímu pátému místu v tabulce.

Mladý Nigerijec se nového angažmá nemůže dočkat a těší se i na krajana a ofenzivního univerzála Petera Olayinku. "Slavia je můj vysněný tým, vždy se mi líbilo, jakým stylem hraje. Je to klub s velkými úspěchy a historií. Je tu spousta skvělých hráčů, splnil se mi sen," řekl Sor. "Samozřejmě jedním z důvodů, proč jsem si Slavii vybral a proč jsem tak rád, že jsem tady, je Peter Olayinka. Mít příležitost hrát po boku takového kamaráda a mentora mi dělá radost. Těším se, až společně jednou nastoupíme," dodal Sor.

Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský si od Sora hodně slibuje. "Třetí nebo čtvrtý zápas v lize hrál na Slavii proti nám a tam s ním proběhl první kontakt. S Peterem Olayinkou jsme ho tam společně odchytili. Víme, že to je typ křídelního hráče, který je nejrychlejší z rychlých. Navíc se umí orientovat ve zhuštěném prostoru, má body a dokáže se dostat z těžkých situací. Je v Evropě rok, bude s ním ještě samozřejmě práce, ale má velice zajímavý potenciál," uvedl Trpišovský.

Součástí dohody je hostování Ekpaie v Baníku. Šestadvacetiletý záložník přišel do Slavie v létě po konci smlouvy v Plzni jako volný hráč a s Pražany podepsal tříletou smlouvu. Nastupoval především v první části podzimní sezony, poté už byl náhradníkem.

Ekpai má v české lize na kontě 83 startů a 13 branek. Působil i v Liberci, Zlíně a Českých Budějovicích. "Je to hráč v ideálním fotbalovém věku, navíc už aklimatizovaný v českém prostředí. Jsme přesvědčeni, že rozšíří naši variabilitu v ofenzivě," řekl sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann.

Slavia už na startu přípravy získala ukrajinského obránce Maksyma Talovjerova a záložníka Filipa Blechu. Pražané koupili i středopolaře Marka Ichu z Táborska, ale ten stráví jaro na hostování ve Vlašimi.