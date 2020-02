Fotbalisty Slavie posílil obránce Tijani z Jihlavy

Praha - Fotbalisty Slavie posílil obránce Mohamed Tijani. Dvaadvacetiletý stoper z Pobřeží slonoviny zamířil do mistrovského týmu na půlroční hostování s opcí z druholigové Jihlavy. Pražané o tom informovali na svých internetových stránkách.

Tijani měl v zimní přestávce původně namířeno do Sparty, která ho podle médií chtěla obratem poslat na hostování do Teplic. Urostlý hráč ale neprošel lékařskou prohlídkou a z transferu nakonec sešlo. Místo toho se ozvala Slavia.

"Jsem moc rád, že jsem ve Slavii, která má stejně jako já nejvyšší možné ambice. Chtěl bych se zde předvést v co nejlepším světle a přispět k tomu, aby se Slavia udržela na své současné pozici nejlepšího českého klubu," uvedl Tijani.

"Strávil jsem poslední tři týdny v nejistotě, ale teď už se cítím dobře, protože jsem přišel do velkého klubu. Všechno, co se za poslední týdny stalo, už je za mnou, teď už se mohu soustředit jen na to, abych zapadl do mého nového týmu. Chtěl bych moc poděkovat trenérovi Jindřichu Trpišovskému, který mi dal velkou důvěru tím, že mě chtěl mít v mužstvu. Věřím, že ho nezklamu," dodal Tijani.

V Edenu ho čeká první ligové angažmá v kariéře. V 17 letech odešel do mládežnické akademie španělského Vallecana, předloni na jaře pak zamířil do Čech do třetiligového Vyškova. O rok později ho angažovala Jihlava.

Tijani se ve Slavii potká s krajanem Ibrahimem Traoré. V nedávné minulosti v Edenu působil jiný stoper z Pobřeží slonoviny Simon Deli, který byl jednou z opor týmu.

"Se Simonem se známe velmi dobře, protože pocházíme ze stejného města, navíc bydlíme kousek od sebe. Ukázal, že je to jeden z nejlepších obránců, kteří v Česku hráli, a moc rád bych šel stejnou cestou jako on. A proč vlastně nebýt ještě lepší než on?" uvedl Tijani s úsměvem.

Urostlý stoper je pátou zimní posilou Pražanů, kteří se v tomto období zaměřili na mladé hráče. Získali záložníka Patrika Hellebranda, obránce Davida Zimu a z hostování v Liberci středopolaře Oscara a útočníka Petara Musu.