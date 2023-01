Fotbalisty Slavie posílil devatenáctiletý norský záložník Zafeiris

Praha - Fotbalisty Slavie posílil devatenáctiletý záložník Christos Zafeiris z Haugesundu. Norský mládežnický reprezentant s řeckými kořeny podepsal v Edenu smlouvu do 30. června 2027. Pražané ho představili fanouškům před úvodním výkopem prvního jarního ligového zápasu s Jabloncem.

"Věříme, že Christos bude pro Slavii platnou posilou. Je mu devatenáct let, už tak zajímavé fotbalové dovednosti bude moci u nás ještě zdokonalit. Doufáme, že půjde ve stopách Alexandera Baha a Aihama Ousoua, kteří se na naše prostředí perfektně aklimatizovali. Věříme, že získáváme typologii hráče, rychlého a důrazného záložníka, která trenérskému týmu umožní ještě víc variovat při tvoření sestavy," citoval klubový web sportovního ředitele vršovického celku Jiřího Bílka.

Zafeiris se narodil v Řecku, ale v devíti letech se s rodinou přestěhoval do Norska. V minulé sezoně tamní soutěže zaznamenal čtyři branky a pět asistencí. "Můj osobní cíl je ukázat lidem, že jsem dobrý hráč. Ukázat, že můžu hrát od začátku a být důležitým hráčem týmu. Týmové cíle jsou vždycky se snažit vyhrávat, dostat se do Ligy mistrů a hrát v Evropě. Taky vyhrát ligu a pohár," uvedl hráč.

Začátku angažmá se nemůže dočkat. "Slavia je skvělý klub, mám radost, že jsem tady, a těším se na zkušenosti, které tu získám," prohlásil Zafeiris. Aténský rodák před úvodním hvizdem duelu s Jabloncem zamířil ke středovému kruhu, předvedl několik triků s míčem a pozdravil fanoušky.

Trenér Jindřich Trpišovský si jeho příchod pochvaluje. "Má velký akční rádius. Na svůj věk je mimořádně technicky vybavený. Skvěle pracuje s prostorem, cítí hru do plné obrany. Má nízko těžiště, dobře přebírá míče nahoru. Na svůj věk odehrál spoustu zápasů a má hodně bodů. Doufám, že u nás potvrdí, že je to hráč, který chce být hodně vidět v klíčových momentech. Na svůj věk má velké sebevědomí. Trochu mi v tom připomíná Lindžiho (Lingra)," konstatoval šestačtyřicetiletý rodák z Prahy.

Do mužstva ho zabuduje postupně. "Poprvé přichází do cizího prostředí. Bohužel přišel do týmu, který má za sebou přípravu. Je v jiném módu. V podstatě mu skončila sezona. Má volno a bude začínat od nuly. Bude si muset pozici vypracovat, dostane čas na aklimatizaci. Směrem do budoucna v něm vidíme obrovský potenciál, aby se mohl zařadit mezi klíčové hráče týmu," řekl Trpišovský.

Zafeirisův přestup se nerodil lehce. "Jeho příchod byl jako na horské dráze. Usilovali jsme o něj celý podzim. Byl tady v prosinci s agenty i s tátou, proběhly všechny možné věci, třeba to, proč o něj máme zájem. Myslím si, že tohle hrálo velkou roli. Jednu dobu to bylo otevřené, pak zase úplně zavřené. Myslím si, že největší roli v tom sehrál on sám. Líbilo se mu prostředí, do kterého mohl přijít. To bylo zásadní," podotkl někdejší kouč Žižkova či Liberce.

"Je to kategorie hráčů, kterou pokud sem nedostanete v tomto věku, tak už sem do Česka nedostanete nikdy. Zvolil to, že má za sebou sezonu, kdy pravidelně nastupoval. Chce udělat mezikrok do konkurenčního prostředí a nechce se hned přesunout do velké ligy," poznamenal Trpišovský.

Profesionální kariéru ve Slavii naopak oficiálně ukončil v 37 letech brankář Přemysl Kovář. Majitel čtyř titulů a tří domácích pohárů se přesunul do role manažera A-týmu.