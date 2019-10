Fotbalisty Slavie po Barceloně čeká ligový šlágr v Plzni

Praha - Fotbalisté Slavie ve středu ve skupině Ligy mistrů potrápili slavnou Barcelonu a v neděli je čeká jeden z vrcholů prvoligového podzimu. Úřadující šampioni a lídři tabulky se ve šlágru 14. kola představí na stadionu druhé Plzně, kde prohráli posledních pět utkání. Viktoria chce potvrdit domácí formu a stáhnout šestibodovou ztrátu na hlavního rivala v boji o titul.

"Pro nás je to samozřejmě o to složitější, že Slavia má před námi náskok šesti bodů a my ho chceme snížit. Víme, že nás čeká výborný soupeř a budeme to mít určitě hodně těžké. Momentálně Slavia dominuje v české lize, ale my tu dominanci chceme trochu zpomalit a chceme se jim vyrovnat. Doufám, že se nám to v neděli podaří," řekl plzeňský trenér Pavel Vrba, jehož tým Pražanům doma nepodlehl od května 2013.

Slávisté věří, že jim v Plzni pomůže i dobrý výkon proti Barceloně, které doma podlehli 1:2, ale favorizovaného soupeře přestříleli a sahali po remíze. "Známe se perfektně, trenér Vrba je výborný taktik, ale my se na ně taky připravíme. Věřím, že kluci po takovém výkonu s Barcelonou ze sebe fyzickou i psychickou únavu rychle dostanou a budou se těšit na zápas v Plzni. Věřím, že ho zvládneme vítězně. Na jaře jsme v Plzni prohráli a dostali takovou facku. Doufám, že teď tu facku nepotřebujeme a vyhrajeme," uvedl Zdeněk Houštecký, asistent trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského.

Sparta v sobotním malém pražském derby přivítá Bohemians 1905. Letenští, kteří jsou sedmí v tabulce, neprohráli s vršovickým týmem osmnáct let, ale tři z posledních čtyř ligových zápasů skončily remízou. "Klokani" minule při obnovené premiéře trenéra Luďka Klusáčka zdolali Opavu 1:0 a patří jim 11. příčka.

"Bohemians změnili před 14 dny trenéra, my máme respekt ke každému soupeři, ale víme, že to bude zápas o nás a našem výkonu. Zatím se nám nedaří nějaká vítězná série a jsme z toho naštvaní, protože obzvlášť poslední utkání v Teplicích (1:1) jsme měli vyhrát," uvedl Jiří Saňák, asistent sparťanského kouče Václava Jílka.

Třetí Mladá Boleslav bude stoprocentní domácí bilanci hájit v neděli proti desátému Liberci. Slovan nad týmem z města automobilů vyhrál v posledních pěti ligových duelech, ale na lavičce mu bude chybět trenér Pavel Hoftych, jenž jako první kouč v české nejvyšší soutěži pyká za čtyři žluté karty.

Ostrava se po prohře 0:3 v Plzni vrací do Vítkovic, kde v sobotu vyzve Olomouc. Čtvrtý Baník doma v nejvyšší soutěži pětkrát za sebou zvítězil, devátou Sigmu však porazil v jediném z posledních pěti ligových zápasů.

Čtrnáctá Příbram v záchranářském souboji doma hraje s patnáctým Zlínem. Středočeši v lize nevyhráli šestkrát po sobě, "Ševci" jsou bez plného bodového zisku sedm kol. Šesté Slovácko rovněž v sobotu přivítá poslední Opavu, která čeká na výhru už jedenáct ligových utkání.

Českobudějovický nováček v neděli doma změří síly s Karvinou v premiérovém střetnutí v nejvyšší soutěži. Dynamu patří dvanácté místo, Slezané jsou v tabulce třináctí.

Hlasy před víkendovými zápasy 14. kola první fotbalové ligy

Baník Ostrava (4.) - Sigma Olomouc (9.)

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Sigma je technické, herní mužstvo, které se za nového trenéra snaží hrát přímočarý fotbal. Když jim to soupeř dovolí, jsou obrovsky nebezpeční. Doma mají problémy, protože tam proti nim vesměs každý hraje v bloku. Ale venku je to nebezpečné mužstvo, které se rychle dokáže dostat k brance soupeře. Věřím, že zůstaneme u naší hry z domácích zápasů, že na rozdíl od venkovních zápasů budeme odvážnější a budeme si více věřit."

Jiří Neček (asistent trenéra Olomouce): "Náš výkon ani výsledek v minulém kole nebyly optimální, hodně jsme si toho museli vyříkat. Teď nastala fáze, kdy je potřeba něco změnit a vyjet ze zaběhlých stereotypů. Čeká nás velmi těžký soupeř, který si drží čtvrté místo v tabulce. Mezi jeho silné stránky patří obrana a brankáři. Pro Baník je doma publikum dvanáctým hráčem, ale my také umíme hrát před plnými tribunami. Jsme dobře připraveni a jedeme se porvat o dobrý výsledek."

1. FC Slovácko (6.) - SFC Opava (16.)

Michal Šmarda (asistent trenéra Slovácka): "V posledních kolech se nám herně i výsledkově dařilo, nyní ale musíme provést tři změny v osvědčené sestavě. Na jedné straně to může být znát, ale na druhé se zase mohou ukázat další hráči, kteří tolik příležitostí nedostávali. V zápase budeme favoritem, ale v žádném případě to nesmí svádět k podcenění. Opava je sice poslední, ale podle mě hraje solidní fotbal, akorát jí chybějí body. Má silné standardní situace, oporou a velkou osobností je veterán Zavadil. Chceme uspět, ale víme, že to bude těžké."

Josef Dvorník (asistent trenéra Opavy): "Po zápase s Bohemkou, od kterého jsme se chtěli odrazit a očekávali jsme, že ho zvládneme za tři body, se nám úkol prodlužuje směrem ke Slovácku. Chceme být o kus lepší v ofenzivě, ale musíme si být vědomi útočné síly Slovácka. Je to velice konsolidovaný tým a směrem dopředu má velkou kvalitu. Jejich kontinuitu asi nabouralo to, že se jim vykartovali hráči. Asi budou řešit, jak složit sestavu. Bereme to v potaz, ale na druhou stranu i my chceme nějakým způsobem hrát."

1. FK Příbram (14.) - Fastav Zlín (15.)

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Všechna následující tři kola jsou pro nás důležitá. Ať už zápas se Zlínem, Libercem nebo Opavou. Do příští reprezentační pauzy musíme získat co nejvíc bodů, abychom se dostali ze spodních pater tabulky. Jsou to soupeři, kteří jsou kvalitou okolo nás, takže to musíme zvládnout. Zlín má nového trenéra a vždycky, když se změní trenér, mužstvo to trošičku nakopne. Určitě nějaké změny ve Zlíně jsou, co jsme koukali na jejich poslední zápas. Uvidíme, s čím přijedou."

Jan Kameník (trenér Zlína): "Stále nás trápí marodka a až do poslední chvíle nebudu mít jasno, s kým mohu počítat. Hráči vědí, že k bodovému zisku nestačí pouze dobrý výkon, ten se musí podpořit góly. V Příbrami nás čeká velmi důležité utkání, ale za zápas sezony jej nepovažuji. Příbram dokáže být doma silná, což třeba poznal Jablonec. Má několik ofenzivních hráčů, kteří se dokážou prosadit jeden na jednoho, jako třeba Zeman, góly střílí Škoda. Bude to náročný duel."

Sparta Praha (7.) - Bohemians Praha 1905 (11.)

Jiří Saňák (asistent trenéra Sparty): "Bohemians změnili před 14 dny trenéra, my máme respekt ke každému soupeři, ale víme, že to bude zápas o nás a našem výkonu. Zatím se nám nedaří nějaká vítězná série a jsme z toho naštvaní, protože obzvlášť poslední utkání v Teplicích jsme měli vyhrát. Řešíme to, ještě musíme udělat spoustu věcí líp. Musíme asi ještě víc zamakat, abychom tu sérii konečně udělali. Teď se soustředíme na Bohemku, pak jedeme ve středu do Budějovic na pohár. Všechno chceme vyhrávat, nakonec je to naše povinnost mít tenhle cíl, žádný jiný není."

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians): "Sparta neprožívá ideální období. Nevyhráli v Teplicích, tudíž nenavázali na vítězství proti Karviné. Očekáváme, že na nás od začátku nastoupí a budou si chtít vytvořit tlak. Ve Spartě vždy byl, je a bude tlak. Někteří hráči se s ním vyrovnají hned, ale jiní potřebují čas. Jenže tam na to není čas, neboť výsledky musí být hned. K ofenzivním oporám bych zařadil Kangu s Kozákem, za nejlepšího hráče označím mladého Hložka, na kterého si budeme muset dát pozor. Ačkoliv to herně proti Opavě dobré nebylo, tak budeme chtít navázat na nulu v defenzivě. Nemůžeme ovšem týden slavit jedno vítězství, derby chceme zvládnout výsledkově i herně."

FK Mladá Boleslav (3.) - Slovan Liberec (10.)

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Liberec je pro Boleslav dlouhodobě mimořádně nepříjemný protivník, je proto na čase nepříznivou bilanci změnit. V květnu jsme s ním prohráli postup do elitní šestice, máme mu tedy co oplatit."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Pojedeme do Boleslavi se snahou navázat na druhý poločas v Jablonci, který byl podle našeho gusta. Hráli jsme aktivně, nebezpečně pro soupeře. To je náš hlavní cíl. Řekl bych, že Boleslav má do útočné fáze tři nadstandardní hráče - Mára Matějovský, Komličenko a Mešanovič. Mají i velmi dobré standardky. Je to velmi silný protivník, ze sedmi zápasů doma mají sedm vítězství, včetně toho, že hráli s Plzní a Spartou. Ale pokud navážeme na druhý poločas s Jabloncem, máme šanci. S asistenty jsme naladěni na jedné vlně, víme, co po mužstvu chceme. Bude to o nějaké formě komunikace, pro mužstvo to možná bude něco trochu nového, že je Medy (asistent Medynský) bude koučovat. Ale koučuje hodně tréninků, takže to nebude velká změna. Doufám, že v poločase dokážu přes kolegy dostat do týmu nějaké informace, které by mu mohly pomoci."

Dynamo České Budějovice (12.) - MFK Karviná (13.)

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Karviná ve venkovních zápasech potvrzuje, že má velkou kvalitu. Dokázala vyhrát v Příbrami, ve Zlíně a remizovala v Olomouci. Máme ale jediný cíl - budeme chtít potvrdit tři body z Olomouce. S klukama jsme se o tom bavili, že body z Olomouce budou mít platnost teprve tehdy, když je potvrdíme dalšími třemi z domácího utkání. Uděláme všechno pro to, abychom body doma získali."

František Straka (trenér Karviné): "Domácí prohrou se Slováckem jsme si situaci znovu o něco zkomplikovali. Jedeme tedy do Budějovic udělat maximum pro to, abychom zabodovali tam a částečně odčinili ztráty z domácích utkání. Psychika hraje důležitou roli, jsme nervózní, děláme zbytečné chyby. Ale venku už jsme dokázali odehrát dobrá a vítězná utkání a věřím, že jsme schopni to zopakovat."

Viktoria Plzeň (2.) - Slavia Praha (1.)

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Zápas Slavie s Barcelonou se mi strašně líbil, protože jsem byl až překvapený, s jakou kvalitou ho Slavia odehrála. Byla naprosto rovnocenným soupeřem a v závěru byla i lepší než Barcelona. Slavia nezaslouženě nezískala body. Myslím, že Slavia přijede zase dobře připravená. Fanoušci obou týmů dokážou vytvořit úžasnou atmosféru, takže to bude zápas, který bude mít všechno, co by v české lize měl být. Pro nás je to samozřejmě o to složitější, že Slavia má před námi náskok šesti bodů a my ho chceme snížit. Víme, že nás čeká výborný soupeř a budeme to mít určitě hodně těžké. Momentálně Slavia dominuje v české lize, ale my tu dominanci chceme trochu zpomalit a chceme se jim vyrovnat. Doufám, že se nám to v neděli podaří."

Zdeněk Houštecký (asistent trenéra Slavie): "Asi v 21 dnech hrajeme sedm zápasů a každý z nich je pro nás extrémně důležitý. Proti Barceloně to pro kluky bylo samozřejmě strašně náročné a už v neděli nás čeká největší soupeř naší ligy. Bude to takticky i fyzicky velmi náročný zápas. Známe se perfektně, trenér Vrba je výborný taktik, ale my se na ně taky připravíme. Věřím, že kluci po takovém výkonu s Barcelonou ze sebe fyzickou i psychickou únavu rychle dostanou a budou se těšit na zápas v Plzni. Věřím, že ho zvládneme vítězně. Na jaře jsme v Plzni prohráli a dostali takovou facku. Doufám, že teď tu facku nepotřebujeme a vyhrajeme."