Fotbalisty Slavie na startu zimní přípravy posílili Talověrov a Blecha

Praha - První zimní posilou fotbalistů Slavie Praha se stal obránce Maksym Talověrov. Jednadvacetiletý ukrajinský stoper přestoupil do Edenu z Českých Budějovic a s úřadujícím ligovým mistrem a aktuálním lídrem tabulky podepsal pětiletou smlouvu. Vršovičtí na startu zimní přípravy získali i záložníka Filipa Blechu z druholigové Vlašimi, jenž se v novém působišti dohodl na kontraktu do 30. června 2024. Slavia koupila i mladého středopolaře Marka Ichu z Táborska, ale ten stráví jaro na hostování ve Vlašimi.

O přestupu Talověrova se mluvilo již delší dobu. Ukrajinský zadák prožil povedenou podzimní část sezony a Jihočechům pomohl k současnému osmému místu v ligové tabulce. Rodák z Doněcku prošel mládeží tamního Šachtaru, působil také v "béčku" Sparty. Všech dosavadních 46 prvoligových startů si připsal v dresu Českých Budějovic, na kontě má jeden gól. Patří do kádru ukrajinské reprezentační jednadvacítky.

"Jsem pyšný, že budu hrát za takový klub, jako je Slavia. Pro mě je to jednoznačně nejlepší tým v Česku. Jsem moc rád, že jsem tady," uvedl na internetových stránkách Slavie Talověrov.

"Maksym přes svůj stále velmi nízký věk má už odehráno řadu zápasů v nejvyšší soutěži, dlouhodobě patřil mezi hráče, které jsme sledovali. Věřím, že se díky své kvalitě a charakteru dokáže ve Slavii prosadit," doplnil sportovní ředitel Pražanů Jiří Bílek.

Slávistickou záložní řadu rozšířil Blecha. Čtyřiadvacetiletý středopolař patřil na podzim k nejlepším hráčům druhé ligy, v 15 zápasech v dresu Vlašimi zaznamenal osm branek a čtyři asistence. V minulosti působil i v Táborsku a v prvoligovém týmu Bohemians 1905, za které si ale připsal v nejvyšší soutěži jediný start v květnu 2017.

"Filip byl na podzim nejlepším hráčem ve Vlašimi a jedním z nejlepších hráčů druhé ligy. Pro naši strategickou spolupráci s Vlašimí považujeme za důležité, aby její nejlepší hráči měli šanci probojovat se do kádru Slavie. Filip Blecha odjede s A-týmem na soustředění do Portugalska, po kterém se rozhodne o jeho další nejbližší budoucnosti," uvedl Bílek.

"Ani nedokážu popsat, jak se cítím. Jdu z druhé ligy rovnou do Slavie. Je to obrovský skok, jsem za to moc rád. Jsem strašně šťastný. Doufám, že se ve Slavii chytím a budu s ní bojovat o tituly a poháry," řekl Blecha.

Slavia s výhledem do budoucna angažovala také mládežnického reprezentanta Ichu z druholigového Táborska. Devatenáctiletý záložník se v Edenu upsal do 30. června 2025, ale na jaře ještě bude působit ve Vlašimi.

"Marek je hráčem do budoucnosti. V Táborsku ve svém věku ukázal svou kvalitu, dostal se do mládežnické reprezentace. Věříme, že další důležité zkušenosti s dospělým fotbalem získá na jaře ve Vlašimi," řekl Bílek.

Ze Slavie do zahraničí má naopak podle iSport.cz namířeno nejlepší střelec Jan Kuchta. Čtyřiadvacetiletý reprezentační útočník, který na podzim v lize zaznamenal devět branek, se údajně dohodl s Lokomotivem Moskva. Pražané, jejichž tým dnes odcestuje na soustředění do Portugalska, to ale zatím nepotvrdili.