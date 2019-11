Fotbalisty Slavie čeká v Lize mistrů klíčový duel s Interem Milán

Praha - Fotbalisté Slavie přivítají ve středu v předposledním z šesti duelů Ligy mistrů Inter Milán a bude to pro ně klíčový souboj. Český šampion s dvěma získanými body uzavírá čtyřčlennou tabulku a další ztrátu už si nemůže dovolit. Pokud Pražané nad trojnásobným vítězem soutěže nezvítězí, přijdou o naději na postup a zároveň se jim vzdálí i třetí příčka, která znamená účast v jarní fázi Evropské ligy. V případě prohry už se slávisté nevyhnou poslednímu místu.

Pražané při své druhé účasti ve skupině Ligy mistrů herně nezklamali ani v jednom z dosavadních čtyř zápasů, vytěžit ale dokázali jen dva body za venkovní remízy 1:1 v Miláně a naposledy 0:0 v Barceloně.

Červenobílí ztrácejí z posledního místa tabulky dva body na třetí Inter. V případě středeční výhry by se před italského soupeře dostali a přiblížili by se účasti v jarní části Evropské ligy, v níž v minulé sezoně došli až do čtvrtfinále. Skupinu vede s osmi body Barcelona, o bod méně má druhý Dortmund, kde Pražané za dva týdny skupinu zakončí. Slávisté jsou jediným českým zástupcem v tomto ročníku základní fáze pohárů.

"Vzhledem k výsledkům už bude postup strašně těžký. Doufám, že budeme třetí. O tom se všichni bavíme, chceme se o to poprat a hrát Evropu i na jaře," uvedl slávistický brankář Ondřej Kolář.

Pražané čekají na výhru ve skupině Ligy mistrů už devět utkání, jediné vítězství si připsali v roce 2007 na úvod při premiérové účasti. "Chceme pokračovat v Evropě i na jaře a je jasné, že k tomu musíme nějaký zápas vyhrát. Chceme hlavně využít domácího prostředí, k němu se hodně upínáme. Duel s Interem pro nás bude klíčový, v něm se asi o všem rozhodne," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Jeho svěřenci oba dosavadní domácí zápasy ve skupině prohráli - 0:2 s Dortmundem a 1:2 s Barcelonou. V obou utkáních ale podali solidní výkon stejně jako v prvním vzájemném duelu s Interem. Lídr české ligy vedl nad posledním italským vítězem Ligy mistrů z roku 2010 po gólu Petera Olayinky 1:0 a o nečekanou výhru ze San Sira přišel až v nastavení.

Milánský velkoklub pro změnu prohrál oba venkovní zápasy. V Barceloně ztratil vedení 1:0 a v Dortmundu dokonce přišel o dvougólový náskok. Druhý tým italské ligy tak bude v Praze odvracet hrozbu vyřazení už ve skupině, z níž nepostoupil ani před rokem.

"Víme, že si můžeme odvézt pouze jediný výsledek (výhru). Netuším, jak to půjde, ale jsem si jistý, že hráči do toho dají všechno," uvedl trenér Interu Antonio Conte.

"V Praze musíme zabrat za tři body, ale nebude lehké na Slavii vyhrát. Viděli jsme, že Slavia podává velmi dobré výkony. Hraje bojovně, ale i s míčem směrem dopředu předvádí dobrou hru. Kdyby se nám podařilo vyhrát, můžeme se od toho zápasu odrazit a zlomit to," řekl slovenským médiím obránce Interu Milan Škriniar.

Oba týmy řeší otazníky v sestavě. Na slávistické straně je nejistý start záložníků Tomáše Součka s Lukášem Masopustem, na marodku Interu zase naposledy přibyl Nicoló Barella, který skóroval v úvodním vzájemném duelu.

Zápas v Edenu začne ve středu v 21:00 a asistovat mu bude videorozhodčí.

Statistické údaje před utkáním fotbalové LM Slavia - Inter Výkop: středa 27. listopadu, 21:00. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Gil (video, všichni Pol.). Bilance (klubová): ČR (Československo) - Itálie 64 16-19-29 58:89. 1972/73 PVP: AC Milán - Sparta Praha 1:0, 1:0, 1974/75 UEFA: Neapol - Ostrava 0:2, 1:1, 1978/79 UEFA: Dukla Praha - Vicenza 1:0, 1:1, 1984/85 PMEZ: Juventus Turín - Sparta Praha 3:0, 0:1, 1986/87 UEFA: Dukla Praha - Inter Milán 0:1, 0:0, 1992/93 UEFA: Olomouc - Juventus Turín 1:2, 0:5, 1992/93 PVP: Sparta Praha - Parma 0:0, 0:2, 1995/96 UEFA: AC Milán - Sparta Praha 2:0, 0:0, 1995/96 UEFA: Slavia Praha - AS Řím 2:0, 1:3 po prodl., 1996/97 PVP: Fiorentina - Sparta Praha 2:1, 1:1, 1997/98 LM: Sparta Praha - Parma 0:0, 2:2, 1998/99 UEFA: Boloňa - Slavia Praha 2:1, 2:0, 1999/00 UEFA: Slavia Praha - Udine 1:0, 1:2, 2000/01 LM: Lazio Řím - Sparta Praha 3:0, 1:0, 2002/03 LM: AC Milán - Liberec 1:0, 1:2, 2003/04 LM: Lazio Řím - Sparta Praha 2:2, 0:1, 2003/04 LM: Sparta Praha - AC Milán 0:0, 1:4, 2005/06 UEFA: Slavia Praha - Palermo 2:1, 0:1, 2007/08 UEFA: Mladá Boleslav - Palermo 0:1, 1:0, pen. 4:2, 2007/08 UEFA: Fiorentina - Mladá Boleslav 2:1, 2008/09 LM: Fiorentina - Slavia Praha 2:0, 0:0, 2009/10 EL: FC Janov - Slavia Praha 2:0, 0:0, 2010/11 EL: Sparta Praha - Palermo 3:2, 2:2, 2011/12 LM: AC Milán - Plzeň 2:0, 2:2, 2012/13 EL: Neapol - Plzeň 0:3, 0:2, 2013/14 EL: Udine - Liberec 1:3, 1:1, 2014/15 EL: Neapol - Sparta Praha 3:1, 0:0, 2015/16 EL: Sparta Praha - Lazio Řím 1:1, 3:0, 2016/17 EL: Plzeň - AS Řím 1:1, 1:4, 2016/17 EL: Liberec - Fiorentina 0:3, 1:3, 2016/17 EL: Sparta Praha - Inter Milán 3:1, 1:2, 2018/19 LM: AS Řím - Plzeň 5:0, 1:2, 2019/20 LM: Inter Milán - Slavia Praha 1:1. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 40 12-11-17 30:52 EL/UEFA 122 46-32-44 156:142 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 170 61-46-63 197:203 Inter v Evropě: LM/PMEZ 176 85-47-44 251:171 EL/UEFA 185 91-44-50 283:169 PVP 12 6-2-4 22:9 Superpohár UEFA 1 0-0-1 0:2 Celkem 374 182-93-99 556:351 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Souček, Traoré - Ševčík, Stanciu, Olayinka - Tecl. Inter: Handanovič - Godín, De Vrij, Škriniar - D'Ambrosio, Candreva, Vecino, Brozovič, Biraghi - Lukaku, Martínez. Absence: Hovorka (zranění), Souček, Masopust (oba nejistý start) - Barella, Politano, Sánchez (všichni zranění), Asamoah, Gagliardini, Sensi (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hovorka, Ševčík, Olayinka - Barella, Candreva (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - Slavia na úvod skupiny remizovala v Miláně s Interem 1:1 po inkasovaném gólu v nastavení, v dalších zápasech prohrála doma s Dortmundem 0:2 a s Barcelonou 1:2 a v Barceloně hrála bez branek - Inter po úvodní remíze se Slavií prohrál v Barceloně 1:2 a s Dortmundem zvítězil 2:0 doma a prohrál 2:3 venku - Slavia neporazila italského soupeře 6x za sebou - Inter před 3 lety prohrál ve skupině Evropské ligy na Spartě 1:3 - Slavia prohrála jediný z 6 domácích pohárových zápasů s italskými soupeři, v posledních 2 ale neskórovala (remízy 0:0) - Slavia hraje skupinu LM podruhé v historii a poprvé od roku 2007, kdy skončila třetí a přešla do jarní části Poháru UEFA - Slavia je posledním českým zástupcem v této pohárové sezoně - Slavia v minulé sezoně došla až do čtvrtfinále Evropské ligy - Slavia v posledních 9 zápasech skupiny Ligy mistrů nevyhrála - Slavia prohrála 3 z posledních 4 domácích zápasů v pohárech včetně obou duelů v této skupině - Slavia vyhrála jen 3 z posledních 7 soutěžních zápasů, v posledních 4 ale neinkasovala - Inter v roce 2010 jako dosud poslední italský tým vyhrál Ligu mistrů, soutěž ovládl i v letech 1964 a 1965 - Inter je ve skupině Ligy mistrů potřinácté a podruhé za sebou, vloni skončil třetí a nepostoupil - Inter vyhrál jediný z posledních 8 zápasů skupiny Ligy mistrů - Inter vyhrál jen 2 z posledních 14 venkovních zápasů v pohárech a v obou duelech této skupiny prohrál - Inter prohrál jediný z posledních 8 soutěžních zápasů (z toho 6 výher) - Slavia v generálce remizovala v Olomouci 0:0, Inter zvítězil 3:0 na hřišti FC Turín Tabulka skupiny F: 1. FC Barcelona 4 2 2 0 4:2 8 2. Dortmund 4 2 1 1 5:4 7 2. Inter Milán 4 1 1 2 6:6 4 4. Slavia Praha 4 0 2 2 2:5 2