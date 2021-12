Fotbalisty Slavie čeká v EKL Fenerbahce s Novákem, Sparta narazí na Partizan

Nyon - Fotbalisté Slavie se v úvodním kole vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy utkají s Fenerbahce Istanbul, za které hraje český reprezentační bek Filip Novák. Druhý z pražských klubů v jarní části pohárů Sparta narazí na Partizan Bělehrad. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Úvodní zápasy se budou hrát 17. února, odvety jsou na programu o týden později. Slavia coby tým z druhého místa skupiny začne venku, naopak Sparta, která přešla do Evropské konferenční ligy z třetí pozice v Evropské lize, bude hrát první utkání doma.

Postupující týmy z úvodního kola vyřazovací fáze se připojí k osmi vítězům skupin, kteří v Evropské konferenční lize prošly přímo do osmifinále. Finále letos nově zavedené soutěže se odehraje 25. května v Tiraně.

Z losu má radost slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který si Fenerbahce přál. Na zajímavé souboje s krajany se může těšit český zadák Novák. Jednatřicetiletý reprezentant působí v jednom z nejslavnějších tureckých klubů od loňského léta.

Fenerbahce stejně jako Sparta prošlo do Evropské konferenční ligy z třetího místa ve skupině Evropské ligy, kde skončilo za Frankfurtem a Olympiakosem Pireus a před Antverpami. V turecké lize patří istanbulskému klubu aktuálně páté místo s dnešním zápasem k dobru. V minulé sezoně skončilo Fenerbahce v domácí soutěži třetí, z titulu se naposledy radovalo v sezoně 2013/14.

S českým soupeřem se slavný klub naposledy utkal v ročníku 2012/13, kdy ve vyřazovací fázi Evropské ligy postoupil přes Plzeň po výhře 1:0 venku a remíze 1:1 doma. Následně Fenerbahce prošlo do semifinále, což je jeho největší úspěch na evropské scéně.

V roce 2004 Fenerbahce ve skupině Ligy mistrů porazilo Spartu dvakrát 1:0, naopak v sezoně 1992/93 vypadlo v Poháru UEFA s Olomoucí po vítězství 1:0 doma a debaklu 1:7 na Hané. Slavia na tureckého soupeře v soutěžích UEFA narazila jen v roce 2003, kdy vypadla s Besiktasem Istanbul.

Partizan stejně jako Slavia postoupil z druhého místa ve skupině Evropské konferenční ligy. Sparta se s ním dosud utkala jen v sezoně 1965/66 ve čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ), předchůdce dnešní Ligy mistrů. První zápas doma vyhrála 4:1, ale po venkovním debaklu 0:5 ze soutěže vypadla.

Od té doby narazili Pražané v evropských pohárech na srbské soupeře čtyřikrát, přičemž třikrát jim podlehli. V ročníku 2017/18 vypadli ve 3. předkole Evropské ligy s jiným bělehradským celkem Crvenou zvezdou, o rok později nestačili v kvalifikaci stejné soutěže na Suboticu.

"Partizan každý rok v domácí soutěži bojuje o titul, aktuálně vede s výbornou bilancí srbskou ligu. Obecně dostávají poměrně málo branek, střelecky se jim přitom například na domácí scéně opravdu hodně daří. Respektujeme sílu soupeře, ale přejeme si postoupit do další fáze soutěže," uvedl pro klubový web sparťanský trenér Pavel Vrba.

"Je to velice zajímavý los, dostali jsme prestižní srbský klub s bohatou historií. Mají výbornou sezonu v domácí lize, mají spoustu bodů, jsou dominantní. Šance vnímám vyrovnaně," doplnil sportovní ředitel Letenských Tomáš Rosický.

Partizan v sezoně 2017/18 vypadl s Plzní ve vyřazovací fázi Evropské ligy po domácí remíze 1:1 a porážce 0:2 venku. Bělehradský celek neuspěl proti českému týmu ani v ročníku 2002/03, kdy jej po prodloužení vyřadila Slavia. Partizan je v poslední době ve stínu úspěšnějšího městského rivala Crvene zvezdy. Srbský titul finalista PMEZ z roku 1966 naposledy získal v sezoně 2016/17, v aktuálním ročníku nicméně vede tabulku.

Slavia prošla v pohárech do jarní fáze potřetí z posledních čtyř sezon. Český mistr v minulé sezoně a v roce 2019 dokráčel až do čtvrtfinále Evropské ligy, jeho pohárovým maximem je semifinále Poháru UEFA z roku 1996. Sparta si zahraje jarní část pohárů poprvé od sezony 2016/17, o ročník dříve došla rovněž v Evropské lize do čtvrtfinále.

Los 2. kola Evropské konferenční ligy (první zápasy 17. února, odvety 24. února): Fenerbahce Istanbul (Novák) - Slavia Praha, Sparta Praha - Partizan Bělehrad, Marseille - Karabach, PSV Eindhoven - Maccabi Tel Aviv, Midtjylland - PAOK Soluň, Leicester - Randers, Celtic Glasgow - Bodö/Glimt, Rapid Vídeň - Arnhem (Hájek)/Tottenham.