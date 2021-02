Fotbalisty Slavie čeká nováček z Pardubic, Sparta hostí Karvinou

Praha - Osmi zápasy 19. kola pokračuje o víkendu první fotbalová liga. Lídr tabulky a obhájce titulu Slavia, která jako jediná v sezoně nejvyšší soutěže ještě neprohrála, přivítá v generálce před úvodním duelem vyřazovací fáze Evropské ligy s Leicesterem pardubického nováčka. Druhá Sparta po vítězné premiéře trenéra Pavla Vrby v Olomouci hostí jedenáctou Karvinou a třetí Jablonec nastoupí na hřišti desáté Ostravy. Osmá Plzeň se představí v Mladé Boleslavi.

Slavia vede tabulku o 10 bodů a v nejvyšší soutěži neprohrála 30 utkání za sebou. V minulém kole ale Pražané po sérii osmi ligových výher nečekaně remizovali v Příbrami 3:3. Aktuálně sedmé Pardubice jsou jedním ze tří týmů, které dokázaly Slavii sebrat v této sezoně nejvyšší soutěže body. Na podzim s mistrem uhrály remízu 1:1.

"Pardubice jsou velké oživení ligy. Na podzim nás obraly o body, v tom zápase hrály velice dobře a pak to potvrdily. Do horní poloviny tabulky patří právem. Musíme podat podobný výkon jako s Jabloncem a Olomoucí a ve všech domácích zápasech," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Sparta minule po obratu z 0:2 vyhrála v Olomouci 3:2 a naplno bodovala ve třetím z posledních čtyř kol. Nového kouče Pražanů Vrbu nyní čeká domácí premiéra proti Karviné, kterou Letenští v lize třikrát po sobě porazili a vstřelili při tom 13 branek.

"Hráči v Olomouci ukázali obrovskou morálku. Byly tam věci, které se mi líbily. V defenzivě jsme ale měli okénka, která jsme hráčům ukázali a rozebrali si je. Doufám, že už s Karvinou to bude lepší," uvedl Vrba.

Jablonec v minulém kole nehrál se Slováckem kvůli nezpůsobilému terénu. Severočeši v neděli nastoupí v Ostravě, s níž v lize bodovali šestkrát po sobě. Baník zvítězil v jediném z posledních šesti kol.

"V Ostravě asi vnitřně nejsou spokojeni, vzhledem k hráčské kvalitě si určitě představovali, že budou výš. Doma je Ostrava vždy nepříjemná. Jejich handicap je trochu to, že nemají diváky, kulisa jim chybí. Mají ale kvalitní kádr, nakoupili hodně hráčů. Mají to dobře promíchané s mladými, ale spíš více sázejí na zkušenost," uvedl jablonecký trenér Petr Rada.

Plzeň v minulém kole podlehla Liberci 0:2 a po třech zápasech poprvé v jarní části sezony prohrála. V týdnu Západočeši v domácím poháru rozdrtili třetiligové Přepeře 7:0 a střeleckou formu si chtějí přenést i do duelu v Mladé Boleslavi, které patří první sestupová příčka.

Šestnáctá Mladá Boleslav nezvítězila devět kol po sobě a trenér Karel Jarolím po návratu na její lavičku stále čeká na první výhru v lize. Středočeši se musejí obejít bez kapitána Marka Matějovského, který se vzdal možnosti odvolat se a kvůli surovému faulu nesmí hrát tři soutěžní utkání stejně jako plzeňský Filip Kaša.

"Boleslav je tým vedený ambiciózním trenérem. V posledních zápasech nebyli horší, čeká nás nepříjemný soupeř. Budeme se chtít prosadit vlastní hrou, střílet góly tak, jako se nám to dařilo v poháru. Budeme na to chtít navázat a zvítězit," řekl asistent plzeňského trenéra Marek Bakoš.

Pátý Liberec přivítá šesté České Budějovice, které mají stejně bodů, odehrály ale o utkání více. Slovan neprohrál 14 vzájemných ligových zápasů za sebou a poslední čtyři vyhrál.

Dvanáctí Bohemians 1905 doma vyzvou devátou Olomouc, s osmi nerozhodnými výsledky remízového "krále" ligy. Kapitán "Klokanů" Josef Jindřišek oslaví v den utkání 40. narozeniny.

V záchranářském souboji čeká poslední Opavu předposlední Příbram a patnácté Brno se utká se třináctým Zlínem. "Ševci" poslední dvě kola nehráli, jelikož byli kvůli nákaze koronavirem v týmu v karanténě.

Kvůli omezením proti šíření covidu-19 stále nemohou na stadion fanoušci. Čtyři zápasy mají kvůli mrazivému počasí oproti původnímu plánu dřívější výkop.

Hlasy před víkendovými zápasy 19. kola:

--------

Zbrojovka Brno (v tabulce: 15.) - Fastav Zlín (13.)

Richard Dostálek (trenér Brna): "Zlín je pro nás aktuálně poměrně nečitelné mužstvo. Dva zápasy nehráli a můžeme jen odhadovat, v jakém rozpoložení budou a v jaké sestavě nastoupí. My jsme nezvládli zápas na Bohemce, kde jsme přišli o body a situace v tabulce nám velí porvat se o vítězství. Podmínky jsou dané, nemělo by sněžit. Hřiště je připravené, dnes jsme si ho vyzkoušeli na tréninku."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Dva zápasy jsme kvůli karanténě vynechali, ale jaký to bude mít dopad, to ukáže až samotný duel v Brně. Pro mě je podstatné, že až na pár drobných šrámů u některých hráčů jsme kompletní. Do týmu zapadly poslední posily Janošek a Potočný, což bude pro sestavu oživením. Čeká nás obrovsky těžký zápas. Brno se výborně prezentovalo v Opavě, hraje o všechno. Ale i my potřebujeme bodovat, abychom si v tabulce polepšili a měli větší klid."

SFC Opava (18.) - 1. FK Příbram (17.)

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Bavíme se o tom často, že to musíme zvládnout, ale nedaří se to. Už je to frustrující. Motivace je tak obrovská, že věřím, že to za každou cenu uhrajeme. Musíme. Když se podíváme na tabulku, je to zápas ne o šest bodů, ale o celou sezonu. Abychom se mohli dostat zpátky a držet krok v boji o záchranu. Bude to o hlavě. Jsou to dva týmy, kterým jde o moc. Myslím, že to bude takticky svázané. Musíme do zápasu vstoupit dobře a konečně to urvat."

Pavel Horváth (trenér Příbrami): "Na jaře se nám zatím vyloženě nepovedl pouze zápas s Pardubicemi. Bod se Slavií mé hráče povzbudil do další práce. Na tréninku je dobrá nálada a kluci makají naplno. Musíme zastavit nevyrovnané výkony. Čeká náš další zápas venku, jde o hodně. Musíme na hřišti nechat vše a bodovat."

Slavia Praha (1.) - FK Pardubice (7.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Pardubice jsou velké oživení ligy. Je to jeden z týmů, který nás na podzim obral o body. V tom zápase hrály velice dobře, pak to potvrdily. Na začátku jara trochu ztratily, protože jim chyběla spousta zraněných hráčů. Už jsou ale zase pohromadě. Hrají pracovitý fotbal, nedostávají moc gólů, jsou organizovaní a disciplinovaní. Do horní poloviny tabulky patří právem. Musíme podat podobný výkon jako s Jabloncem a Olomoucí a ve všech domácích zápasech. Je to o kvalitě, o tom překonat soupeře, který sem určitě přijede bránit a napadat nás. Je otázka, jestli nám terén kvalitu umožní."

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "Čekám podobné utkání, jako jsme hráli na podzim. Postaví se proti nám tým evropské úrovně a my se připravíme tak, abychom hráli maximum, na co budeme stačit. K úspěchu nás může dovést týmový výkon, pracovitost a k tomu naprostá zodpovědnost od první minuty. To by mohlo na soupeře platit."

Baník Ostrava (10.) - FK Jablonec (3.)

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Jablonec je kvalitní soupeř, kterému se výsledkově daří a je v pohodě. Ale v našich silách je s ním hrát vyrovnaně. Co jsem tady, ještě jsme je neporazili, takže motivaci budeme mít velkou. Jablonec má zkušené mužstvo. Pokud mají výsledky, hrají uvolněně, jsou klidní na míči a trpěliví. Ale mají určitě i svá slabší místa a třeba poslední zápas proti Slavii nám v tom směru něco ukázal."

Petr Rada (trenér Jablonce): "V Ostravě asi nejsou vnitřně spokojeni, vzhledem k hráčské kvalitě si určitě představovali, že budou výš. Ale ještě není konec. Doma je Ostrava vždy nepříjemná. Jejich handicap je trochu to, že nemají diváky, kulisa jim chybí. Mají kvalitní kádr, nakoupili hodně hráčů. Mají to dobře promíchané s mladými, ale spíš více sázejí na zkušenost. Musíme se na to dobře připravit. Naposledy jsme doma nehráli, hřiště to nedovolilo. Šest nebo sedm týdnů jsme netrénovali na přírodní trávě, jsme na umělce. Z toho pohledu máme trochu handicap, ale nechci se na vymlouvat."

Slovan Liberec (5.) - Dynamo České Budějovice (6.)

Pavel Medynský (asistent trenéra Liberce): "České Budějovice hrají stejně jako v minulé sezoně velmi dobře a teď mají za sebou úspěšnou bodovou sérii. Jejich mužstvo hraje výborný technický fotbal, a to ať doma nebo venku. Tým působí velmi kompaktně a sehraně i díky tomu, že je tam už dlouho trenérský štáb v čele s hlavním koučem Horejšem. S Budějovicemi jsme většinou hráli vyrovnané zápasy, takže očekávám něco podobného i teď. Terén by měl být v rámci možností docela dobrý a my samozřejmě chceme doma potvrdit minulé vítězství z Plzně. S Budějovicemi máme nyní stejný počet bodů, hraje se o páté místo a my uděláme vše pro to, abychom i v tomhle důležitém zápase zvítězili."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Čeká nás tým, který má nejvyšší ambice. Hru Liberce jsme viděli několikrát, máme je nastudované. Víme, že jsou velice nebezpeční z brejkových situací a mají hodně silné hráče. Chtěli bychom navázat na to, co nás zdobilo v posledních zápasech. Poctivě jsme se připravovali a hlavní pro nás je, abychom plnili to, co chceme. Petr Javorek nám bude chybět, ale máme v týmu plno jiných hráčů, kteří jsou schopni ho nahradit."

FK Mladá Boleslav (16.) - Viktoria Plzeň (8.)

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Jsme v situaci, v níž v každém utkání bez ohledu na soupeře musíme jít důsledně za třemi body. Psychika samozřejmě roli hraje. Každý musí odvést takový výkon, aby si po utkání mohl říct, že pro to udělal maximum."

Marek Bakoš (asistent trenéra Plzně): "Mladá Boleslav je tým vedený ambiciózním trenérem. Viděli jsme, že v posledních zápasech nebyli horší. Čeká nás nepříjemný soupeř, který má svoji tvář hry. My ji samozřejmě také máme. Budeme se chtít prosadit vlastní hrou, zareagovat na průběh a střílet góly tak, jako se nám to dařilo v poháru. Budeme na to chtít navázat a na boleslavském hřišti zvítězit. Vrací se nám někteří chlapci z marodky. Věřím, že za chviličku budeme kompletní."

Bohemians Praha (12.) - Sigma Olomouc (9.)

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians): "Kluci jdou v poslední době hodně nahoru, chceme navázat na některé momenty ze zápasů s Brnem a na Spartě. Přizpůsobíme se samozřejmě i hrací ploše. Rozhodovat bude i momentální forma na hřišti a individuální schopnosti hráčů. Ještě se uvidí, zda Olomouc nepřijede i s Houskou. Tam bych to ještě nechal s otazníkem. Ztratili kreativního Gonzáleze, který je u obrovské většiny nebezpečných věcí Sigmy v ofenzivě. Pokud by nehrál ani Houska, byli by hodně limitovaní."

Jiří Neček (asistent trenéra Olomouce): "Zápasovou zátěž posledních dnů jsme fyzicky zvládli dobře, ale budeme muset zapracovat na psychice hráčů, protože výsledek se Spartou byl pro nás malým šokem. Vedli jsme 2:0, nakonec jsme prohráli 2:3 gólem v posledních minutách. Bohemka je bojovný tým. My zase více kombinační mužstvo, tak se budeme muset vyrovnat Bohemce v osobních soubojích. Pokud chceme vyhrát, musíme se s tím porvat líp než soupeř."

Sparta Praha (2.) - MFK Karviná (11.)

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Hráči v Olomouci ukázali obrovskou morálku. I za nepříznivého stavu 0:2 zvedli prapor a předvedli, že chtějí za svůj klub bojovat. Byly tam věci, které se mi líbily. V defenzivě jsme ale měli okénka, která jsme hráčům ukázali a rozebrali si je. Doufám, že už s Karvinou to bude lepší."

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Pro sparťanské hráče je nový trenér určitě nový impulz, ale naše plány se nemění. Rádi bychom odehráli na Spartě dobrý zápas a uhráli co nejlepší výsledek. Sparta je Sparta. Pro nás je to obrovská výzva a na zápas se moc těšíme. Ani trenérská rošáda na tom nic nemění. V Olomouci se Sparta ve druhém poločase zlepšila a podařilo se jí zápas otočit. Už tam byl vidět i trenérův rukopis."

Statistické údaje před zápasy 19. kola první ligy: -------- Zbrojovka Brno (15.) - Fastav Zlín (13.) Výkop: sobota 13. února, 14:00. Rozhodčí: Hocek - Hájek, Dohnálek - Petřík (video). Bilance: 27 9-7-11 38:33. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Brno: Berkovec - Dreksa, Pernica, Šural - Štepanovský, Sedlák, Bariš, Vaněk, Moravec - Fousek, Růsek. Zlín: Dostál - Cedidla, Buchta, Vraštil - Fantiš, Conde, Hlinka, Jiráček - Dramé, Poznar, Jawo. Absence: Reiter, Kryštůfek, Gajič (všichni zranění), Přichystal (nejistý start) - Slovák (trest za ČK), Čanturišvili, Procházka (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Šural, Vintr - Buchta, Cedidla, Hlinka, Kolář, Procházka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hladík, Růsek (oba 3) - Poznar (7). Zajímavosti: - Zlín neprohrál poslední 3 vzájemné ligové zápasy - Brno doma v lize od dubna 2004 neprohrálo se Zlínem 8x po sobě - Brno vyhrálo jediné z posledních 6 kol - Brno doma v lize zvítězilo v jediném z posledních 15 duelů, v této sezoně tam získalo jen 5 z celkových 13 bodů a je tam nejhorší v soutěži - Zlín nevyhrál 7 kol po sobě - Zlín venku v lize bodoval ve 4 z posledních 5 zápasů a v tomto ročníku tam získal 11 z celkových 18 bodů - Zlín se vrací do hry po 2 kolech a pauze způsobené koronavirem v týmu - trenér Brna Dostálek v minulosti hrával ve Zlíně - Berkovec oslaví den před zápasem 32. narozeniny, Pachlopníkovi (oba Brno) bude den po utkání 21 let SFC Opava (18.) - 1. FK Příbram (17.) Výkop: sobota 13. února, 14:00. Rozhodčí: Pechanec - Matoušek, Mojžíš - Machálek (video). Bilance: 19 5-5-9 21:25. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Didiba, Kulhánek, Schaffartzik - Mondek, Nešický, Tiéhi, Hellebrand, Helešic - Dedič, Smola. Příbram: Melichar - Laňka, Kvída, Tregler, Vilotič, Cmiljanovič - Lalkovič, Rezek, Nový - Zorvan - Voltr. Absence: Holík, Žídek, Juřena, Hnaníček, Večerka, Pikul (všichni zranění), Čvančara (nejistý start) - Cortez, Soldát (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Fendrich, Helešic, Mondek, Tiéhi - Kingue, Nový (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mondek, Nešický, Žídek - Antwi, Pilík, Vávra, Voltr (všichni 2). Zajímavosti: - Opava neprohrála v lize s Příbramí 5x po sobě, poslední 3 duely ale skončily remízou, v posledních 4 vzájemných zápasech padly dohromady jen 3 branky - Opava doma v lize neprohrála s Příbramí 4x za sebou (z toho 3 výhry) a inkasovala při tom jediný gól - Opava v lize nevyhrála 12x za sebou - Opava doma v lize nevyhrála 6x po sobě a v posledních 3 zápasech tam neskórovala - Opava v úterý vypadla ve 3. kole domácího poháru s třetiligovými Karlovými Vary po prohře 0:3 - Opava má s 12 vstřelenými góly nejhorší útok v lize a s 39 inkasovanými brankami i nejhorší obranu - Příbram nevyhrála v lize 7x za sebou, během toho získala jen 2 body za domácí remízy s Plzní a Slavií v minulém kole - Příbram venku v lize poslední 4 zápasy prohrála a od května tam nezvítězila 13x za sebou, na hřištích soupeře získala jen 2 z celkových 11 bodů v sezoně - proti Příbrami se ve všech 5 jarních zápasech kopala penalta - Kočí (Příbram) si může připsat 50. start v lize Slavia Praha (1.) - FK Pardubice (7.) Výkop: sobota 13. února, 16:00. Rozhodčí: Ginzel - Nádvorník, Podaný - Franěk (video). Bilance: 1 0-1-0 1:1. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Deli, Bořil - Holeš, Provod - Sima, Stanciu, Olayinka - Kuchta. Pardubice: Boháč - Surzyn, Šejvl, Toml, Čelůstka - Čihák - Tischler, Hlavatý, Kostka, Cadu - Huf. Absence: Ševčík, Hovorka, Hilál - Jeřábek (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Kúdela, Oscar, Sima - Černý, Hlavatý, Solil (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Sima (11) - Huf (5). Zajímavosti: - jediný vzájemný zápas v lize skončil 1:1 - Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála a v nejvyšší soutěži bodovala 30x za sebou - Slavia minule remizovala v Příbrami 3:3 a nezvítězila poprvé po 8 kolech - Slavia má s 54 góly nejlepší útok ligy a s 11 inkasovanými brankami nejlepší obranu - Slavia doma od srpna 2018 v lize 42 zápasů po sobě neprohrála a na svém stadionu je nejlepším týmem v sezoně - Pardubice vyhrály 2 kola po sobě - Pardubice zvítězily venku v lize ve 2 z posledních 3 duelů, v této sezoně tam ale získaly jen 10 z celkových 28 bodů - Jeřábek (Pardubice) oslaví den před utkáním 37. narozeniny, Masopustovi bude 28 let a Stejskalovi (oba Slavia) den po zápase 24 let Baník Ostrava (10.) - FK Jablonec (3.) Výkop: neděle 14. února, 14:00. Rozhodčí: Berka - Kotík, Kubr - Lerch (video). Bilance: 53 12-22-19 71:85. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - De Azevedo, Tetour, Jánoš, Mena, Holzer - Zajíc. Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Krob - Hübschman - Schranz, Považanec, Kratochvíl, Jovovič - Doležal. Absence: nikdo - Pilař, Štěpánek (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Laštůvka, Jánoš, Kuzmanovič (všichni 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: De Azevedo - Schranz (oba 6). Zajímavosti: - Jablonec neprohrál v lize s Ostravou 6x po sobě a podlehl jí v jediném z posledních 21 zápasů - Ostrava doma v lize s Jabloncem 3x za sebou neprohrála - Ostrava prohrála 2 kola po sobě (bez vstřeleného gólu) a zvítězila v jediném z posledních 6 - Ostrava doma v lize vyhrála jediný z posledních 5 zápasů a získala tam jen 12 z celkových 26 bodů - Jablonec v posledním zápase prohrál na Slavii a nebodoval po 9 kolech - Jablonec prohrál jediný z posledních 6 venkovních ligových zápasů - Jablonec v minulém kole kvůli nezpůsobilému terénu nehrál se Slováckem a má k dobru jeden odložený zápas - trenér Ostravy Kozel v minulosti působil v Jablonci Slovan Liberec (5.) - Dynamo České Budějovice (6.) Výkop: neděle 14. února, 14:00. Rozhodčí: Orel - Dresler, Vaňkát - Klíma (video). Bilance: 39 22-11-6 72:34. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Fukala, Jugas, Chaluš, Mikula - Koscelník, Purzitidis, Mara, Karafiát, Pešek - Rabušic. Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Králik, Talověrov, Skovajsa - Čavoš, Valenta - Ekpai, Alvir, Mršič - Brandner. Absence: Mosquera (disc. trest), Matoušek, Tijani (oba zranění), Sadílek (nejistý start) - Javorek (4 ŽK). Disciplinární ohrožení: Karafiát, Pešek, Rabušic - Talověrov, Čavoš (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Rabušic (7) - Čolič, Brandner (oba 5). Zajímavosti: - Liberec neprohrál 14 vzájemných ligových zápasů za sebou a poslední 4 vyhrál - Liberec od listopadu 1996 doma v lize neprohrál s Č. Budějovicemi 15x po sobě - Liberec prohrál jediné z posledních 7 kol - Liberec doma v lize 4x za sebou neprohrál - Liberec má k dobru jeden odložený duel - Liberec dnes ve 3. kole domácího poháru porazil druholigový Žižkov 3:1 po prodloužení - Č. Budějovice prohrály jediné z posledních 12 kola a v 5 zápasech jarní části bodovaly (z toho 4 výhry) - Č. Budějovice v posledních 5 kolech inkasovaly jediný gól - Č. Budějovice prohrály jediný z 9 venkovních zápasů v ligové sezoně - Diop (Č. Budějovice) oslaví den po utkání 28. narozeniny - trenér Liberce Hoftych v minulosti vedl Č. Budějovice FK Mladá Boleslav (16.) - Viktoria Plzeň (8.) Výkop: neděle 14. února, 14:00. Rozhodčí: Franěk - Blažej, Flimmel - Hrubeš (video). Bilance: 31 8-7-16 35:55. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Diviš - Douděra, Šimek (Takács), Křapka, Preisler - Dancák, Matějovský - Malinský, Ladra, Zmrhal - Škoda. Plzeň: Staněk - Havel, Brabec, Limberský, Falta - Bucha, Kalvach, Šulc - Kayamba, Ondrášek, Ba Loua. Absence: Řezník (dohoda klubů), Jirásek (zranění), Hönig, Mikulec (oba rekonvalescence), Fulnek, Graiciar, D. Mašek, Tatajev (všichni nejistý start) - Kaša (trest za ČK), Kopic, Hejda, Hořava (všichni zranění), Čermák, Káčer, Kovařík (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Túlio - Hejda, Káčer, Kalvach (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Jiří Klíma (4) - Beauguel, Čermák (oba 6). Zajímavosti: - Plzeň prohrála jediný z posledních 5 vzájemných ligových duelů - M. Boleslav doma v lize neprohrála s Plzní 4 z posledních 5 utkání - M. Boleslav nevyhrála 9 kol po sobě a trenér Jarolím po návratu na její střídačku stále čeká na první výhru v lize - M. Boleslav doma v lize nezvítězila 5x po sobě, v této sezoně tam ale získala 9 z celkových 11 bodů - M. Boleslav má k dobru jeden odložený duel - Plzeň v minulém kole podlehla Liberci 0:2 a po 3 zápasech poprvé v jarní části sezony prohrála a inkasovala - Plzeň v minulém venkovním utkání porazila Ostravu 2:0, ale předtím na hřištích soupeřů v lize 6x za sebou nevyhrála - Plzeň ve středu rozstřílela ve 3. kole domácího poháru třetiligové Přepeře 7:0 - D. Šimek (M. Boleslav) oslaví den po utkání 23. narozeniny, Koželuhovi (Plzeň) bude 19 let Bohemians Praha (12.) - Sigma Olomouc (9.) Výkop: neděle 14. února, 14:00. Rozhodčí: Julínek - Horák, Melichar - Zelinka (video). Bilance: 33 6-14-13 31:51. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Bohemians: Le Giang - Dostál, Krch, Hůlka, Vondra - Vaníček, Květ, Jindřišek, Vodháněl - Necid, Hronek. Olomouc: Mandous - Sladký, Beneš, Poulolo, Zmrzlý - Zahradníček, Breite, Greššák, Daněk, Hála - Nešpor. Absence: Bartek, Köstl, Pokorný, Schumacher, Valeš (všichni zranění) - Hubník, González (oba 4 ŽK), Houska, Kerbr, Šíp (všichni zranění), Vepřek (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Ljovin, Vacek, Vaníček - Greššák, Poulolo, Houska (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hronek, Necid (oba 3) - González (5). Zajímavosti: - Olomouc neprohrála 3 z posledních 4 vzájemných ligových zápasů - Bohemians doma v lize naposledy Olomouc porazili, předtím tam s ní ale 5x po sobě nevyhráli - Bohemians bodovali 3 kola po sobě - Bohemians doma v lize neprohráli v 6 z posledních 7 zápasů a získali tam 17 z celkových 22 bodů v sezoně - Olomouc vyhrála jediné z posledních 10 kol - Olomouc venku v lize nezvítězila 6x po sobě (z toho 5 remíz) a v této sezoně tam získala 11 z celkových 26 bodů - Olomouc je s 8 nerozhodnými výsledky "remízovým králem" ligy - Olomouc ve středu postoupila do osmifinále domácího poháru po výhře 3:1 nad třetiligovými Domažlicemi - Bederka (Bohemians) může odehrát 50. ligové utkání - Bartek oslaví den před zápasem 33. narozeniny, Jindřiškovi (oba Bohemians) bude v den utkání 40 let Sparta Praha (2.) - MFK Karviná (11.) Výkop: neděle 14. února, 16:00. Rozhodčí: Marek - Hrabovský, Mokrusch - Adam (video). Bilance: 9 6-2-1 24:9. Poslední zápas: 5:2. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Sáček, Vitík, Čelůstka, Hancko - Karlsson, Pavelka Karabec, Dočkal, Ladislav Krejčí I - Kozák. Karviná: Bolek - Jursa, Santos, Šindelář, Mazáň - Qose, Herc - Mikuš, Smrž, Ostrák - Papadopulos. Absence: Ladislav Krejčí II (4 ŽK), Hložek, Štetina (všichni zranění), Minčev, Polidar, Wiesner, Vindheim (všichni nejistý start) - Bartošák, Dramé (oba 4 ŽK). Disciplinární ohrožení: Dočkal - Mazáň, Santos, Qose, Smrž (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Juliš (11) - Qose (5). Zajímavosti: - Sparta porazila v lize Karvinou 3x po sobě a dala při tom 13 branek - Sparta doma v lize zdolala Karvinou ve 3 ze 4 duelů - v posledních 5 vzájemných ligových utkáních padlo 24 gólů - Sparta v prvním ligovém utkání pod Vrbou porazila Olomouc 3:2 a zvítězila ve 3 z posledních 4 kol - Sparta doma v lize prohrála 3 z posledních 6 utkání a v ligové sezoně tam získala 16 z celkových 38 bodů - Karviná neprohrála 2 kola po sobě a dala v nich 5 branek - Karviná venku v lize bodovala ve 4 z posledních 5 duelů a získala tam 15 z celkových 24 bodů - Dramé (Karviná) může nastoupit k 50. zápasu v lize - Haša (Karviná) oslaví den po zápase 28. narozeniny Tabulka: 1. Slavia 18 15 3 0 54:11 48 2. Sparta 18 12 2 4 36:21 38 3. Jablonec 17 11 2 4 33:19 35 4. Slovácko 17 9 4 4 30:17 31 5. Liberec 17 8 4 5 26:17 28 6. České Budějovice 18 7 7 4 24:23 28 7. Pardubice 18 8 4 6 17:19 28 8. Plzeň 18 8 3 7 32:23 27 9. Olomouc 18 6 8 4 28:23 26 10. Ostrava 18 7 5 6 21:16 26 11. Karviná 18 6 6 6 20:26 24 12. Bohemians 1905 18 6 4 8 21:23 22 13. Zlín 16 5 3 8 18:24 18 14. Teplice 18 5 2 11 18:38 17 15. Brno 18 3 4 11 16:33 13 16. Mladá Boleslav 17 2 5 10 18:31 11 17. Příbram 18 2 5 11 15:36 11 18. Opava 18 1 5 12 12:39 8