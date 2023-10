Fotbalisty pošle na ME výhra nad Moldavskem, stačit jim asi budou i dvě remízy

Plzeň - Čeští fotbalisté jsou před listopadovými závěrečnými dvěma zápasy kvalifikace mistrovství Evropy v Polsku a s Moldavskem blízko postupu. Pokud v posledním utkání skupiny doma porazí Moldavsko, bez ohledu na další výsledky projdou na šampionát v příštím roce v Německu. Reprezentantům by dokonce pravděpodobně měly v listopadových duelech stačit i dva body. Českému celku výrazně nahrála remíza Poláků s Moldavskem 1:1.

Národní mužstvo si ve čtvrtek porážkou 0:3 v Albánii zkomplikovalo boj o postup, dnešní výsledky ale situaci podstatně změnily. Češi díky vydřenému domácímu vítězství 1:0 nad Faerskými ostrovy poskočili na druhé místo pětičlenné skupiny o bod před Polsko, které odehrálo o utkání více. Tabulku o dva body před výběrem trenéra Jaroslava Šilhavého vede Albánie.

Ve hře o postup zůstává i Moldavsko, které na český celek ztrácí dva body. Polsko už má před sebou ve skupině pouze jedno utkání, zatímco další tři týmy bojující o účast na šampionátu čekají v listopadu ještě dva kvalifikační duely.

Polákům nemusí k postupu stačit ani případné domácí vítězství nad Českem. Pokud totiž národní tým v závěrečném utkání v Olomouci porazí Moldavsko, bez ohledu na výsledek předchozího duelu ve Varšavě skončí do druhého místa.

Čechům by dokonce velmi pravděpodobně měly stačit v listopadu i dvě remízy, a to za předpokladu, že Moldavsko zároveň neporazí doma lídra skupiny Albánii o více než dvě branky. V takovém případě by před vzájemným duelem v Olomouci měli při rovnosti bodů o gól lepší skóre. První zápas Česka s Moldavskem v Kišiněvě skončil 0:0. Albánie má k postupu jednoznačně nejblíže, k definitivní jistotě potřebuje získat už jen bod.

Na mistrovství Evropy přímo projdou první dva celky z každé skupiny. O zbylá tři místa na závěrečném turnaji se v play off podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci. Česká reprezentace na kontinentálním šampionátu od rozdělení federace ještě nikdy nechyběla.

Není jasné, zda národní mužstvo i v listopadu povede trenér Šilhavý. Po porážce v Albánii je jeho pozici nejistá, na začátku příštího týdnu o ní bude jednat výkonný výbor Fotbalové asociace ČR.