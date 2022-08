Fotbalisty Plzně posílili obránce Jemelka z Olomouce a slovenský křídelník Jirka

Plzeň - Viktoria Plzeň získala reprezentačního obránce Václava Jemelku z Olomouce. Sedmadvacetiletý fotbalista s úřadujícími ligovými mistry podepsal smlouvu na tři roky. Oba kluby o Jemelkově přestupu informovaly na svých webových stránkách. Viktoria dnes rovněž angažovala křídelníka Erika Jirku, který přišel jako volný hráč po konci angažmá v druholigovém španělském Oviedu. Také čtyřiadvacetiletý slovenský reprezentant dostal v Plzni kontrakt na tři roky.

Viktoria zbrojí na závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů proti Karabachu. Západočeský klub si postupem do play off vydělal téměř 300 milionů korun, což mu výrazně pomohlo v nelehké finanční situaci.

Jemelka ve 121 ligových utkáních zaznamenal sedm gólů a tři asistence. Olomoucký odchovanec v předminulé sezoně hostoval v belgické Lovani, jinak strávil celou kariéru v Sigmě. Za národní mužstvo si dosud připsal pět startů.

"Vašek je velmi zkušený hráč, který je členem národního týmu a má za sebou i zahraniční angažmá. Není tajemstvím, že jsme o jeho služby delší dobu stáli, a jsem rád, že se nyní vše podařilo uzavřít a můžeme s ním počítat již pro nadcházející zápasy, kdy nás kromě ligy čeká i boj o Ligu mistrů," řekl generální ředitel a majitel Viktorie Adolf Šádek pro klubový web.

"Jde o levonohého stopera, který je pevný v soubojích, je to velký bojovník a navíc má kvalitní rozehrávku. Kromě pozice stopera může alternovat i na kraji obrany," přidal plzeňský trenér Michal Bílek.

Jemelka, jenž dnes dopoledne naposledy trénoval na Hané, bude Plzni k dispozici na sobotní ligové utkání s Hradcem Králové. Na západě Čech se sejde s bývalými olomouckými spoluhráči, útočníkem Tomášem Chorým a záložníkem Lukášem Kalvachem.

"Přestup jsem si moc přál. Cítil jsem, že již potřebuji změnu. Ale neodchází se mi lehko. Byl jsem v Sigmě dlouho a pocity mám teď smíšené. Na jednu stranu jsem hodně šťastný, na stranu druhou cítím, že jedna etapa končí," přiznal Jemelka pro web olomouckého klubu. "Věřím, že to pro mě bude posun. Bude to pro mě velká výzva, byť si uvědomuji, že jednoduché to nebude," doplnil zkušený zadák.

Viktoria má momentálně v kádru šest stoperů. Jemelka doplnil kapitána Lukáše Hejdu, Luďka Pernicu, Filipa Kašu a letní posily Mohameda Tijaniho s Filipem Čihákem.

Jirka během minulé sezony v Oviedu vstřelil jednu branku ve 20 soutěžních zápasech a už po roce s klubem rozvázal smlouvu. Předtím působil v Crvené zvezdě Bělehrad, jiném španělském celku Mirandés, polském Zabrze či Trnavě. Za slovenskou reprezentaci nastoupil sedmkrát a jednou skóroval.

"Jde o rychlostní typ křídelníka, který perfektně zapadá do našeho způsobu hry. Erik by navíc neměl mít problém s adaptací na nové prostředí, takže by měl rychle zapadnout do naší kabiny," uvedl Bílek.

"Vzhledem k tomu, že nás čeká náročný podzim, a to na domácí i evropské scéně, rozhodli jsme se náš tým posílit o dalšího velmi kvalitního hráče. Získali jsme na něj dobré reference také od našeho asistenta trenéra Marka Bakoše, který jej ještě coby hráč potkal během angažmá v Trnavě," dodal Šádek.