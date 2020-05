Fotbalisty Plzně posílili Kaša a Káčer ze Žiliny

Plzeň - Fotbalisty Plzně posílili obránce Filip Kaša a slovenský středopolař Miroslav Káčer. Oba získala Viktoria jako volné hráče ze Žiliny a podepsala s nimi smlouvy na tři roky. Západočeský klub o tom informoval na svém webu.

Oba hráči na konci března dostali výpověď v Žilině, která je kvůli koronavirové krizi v likvidaci. Existuje teoretická možnost, že by za Plzeň mohli nastoupit ještě v této sezoně, pokud se znovu rozehraje, je to však nepravděpodobné.

Káčera i Kašu v minulosti vedl v Žilině současný plzeňský trenér Adrián Guľa a v sezoně 2016/17 společně slavili mistrovský titul. "Zareagovali jsme na situaci, která nastala v Žilině. Jsem rád, že můžeme v našem kádru přivítat hned dva nesmírně kvalitní fotbalisty. Jak Miro Káčer, tak Filip Kaša patřili k oporám týmu a velmi dobře je ze společného působení zná i trenér Adrián Guľa. I to byl důležitý faktor během jednání. Věřím, že oba budou přínosem a posilami pro náš již tak velmi kvalitní kádr," uvedl generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

Čtyřiadvacetiletý středopolař Káčer je odchovancem a bývalým kapitánem Žiliny, za niž odehrál 212 soutěžních utkání a zaznamenal 37 gólů a 22 asistencí. Dvojnásobný reprezentant se ve věku 16 let a 162 dnů stal historicky nejmladším střelcem slovenské nejvyšší soutěže.

"Plzeň je pro mě nová výzva. Je to velký klub evropských parametrů, který mě může v kariéře dále posunout. Doufám, že pomůžu k tomu, abychom hráli evropské poháry a samozřejmě získali i titul v domácí soutěži," uvedl Káčer.

Šestadvacetiletý stoper Kaša přišel do Žiliny v roce 2016 z Ostravy a ve 108 zápasech za MŠK vstřelil 13 branek a další tři připravil. Někdejší reprezentant do 21 let v české lize za Baník absolvoval 47 duelů a dal jeden gól.

"Jsem strašně rád, že se mohu posunout zase o level výš. Viktoria Plzeň má vysoké ambice. Přišel jsem udělat maximum pro tým, chci se prosadit do základu a být prospěšný týmu," podotkl Kaša.

Také Guľa věří, že oba hráči budou pro druhý celek přerušené ligové sezony přínosem. "Jejich typologie by nám mohla do týmu přinést to, co je potřebné. Filip má velmi dobré fyzické a rychlostní parametry. V kombinaci s našimi výbornými hráči věříme, že by to směrem do budoucnosti mohl být hodně zajímavý přínos. Miro je velmi pracovitý, má velký akční rádius, je dostatečně rychlý. Na svůj věk je i mimořádně zkušený. Jejich charakter i mentalitu znám a pevně věřím, že do kabiny zapadnou," řekl Guľa.