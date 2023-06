Fotbalisty Jablonce povede trenér Látal

Jablonec nad Nisou - Novým trenérem fotbalistů Jablonce se stal Radoslav Látal. Třiapadesátiletý bývalý reprezentant se do české ligy vrací po konci angažmá v polském týmu Termalica Nieciecza a se severočeským klubem uzavřel dvouletou smlouvu. Jablonečtí o tom informovali v tiskové zprávě.

Látal na lavičce třináctého celku uplynulé prvoligové sezony vystřídá Davida Horejše, kterého vedení na konci května odvolalo. Vicemistr Evropy z roku 1996 a vítěz Poháru UEFA se Schalke 04 se vrací do české ligy po dvou letech od vypršení smlouvy v Olomouci.

Vloni v lednu se Látal ujal tehdy posledního týmu polské ligy, Niecieczu následně v nejvyšší soutěži zachránit nedokázal a v uplynulém ročníku s ní těsně nedosáhl na návrat mezi elitu. Někdejší obránce či záložník se po konci smlouvy v polském klubu oficiálně ujme jabloneckého celku od soboty a s mužstvem odcestuje na herní soustředění do Itálie.

"Je to pro mě velká výzva. Po roce a půl v Polsku se zpět do Česka těším. S (majitelem) panem (Miroslavem) Peltou se známe již delší dobu a jak mě oslovil, určitě jsem neváhal. Rozhodnutí bylo rychlé," prohlásil Látal.

Věří, že s Jabloncem vylepší umístění z posledních dvou sezon, ve kterých ambiciózní Severočeši hráli v lize nadstavbovou skupinu o záchranu. "Bude to hodně o poctivé práci. Samozřejmě u nás trenérů to záleží na výsledcích a všechno se od toho odvíjí. Chtěl bych Jablonec vytáhnout výš tam, kam patří. Vzpomínám na časy, kdy se tady hrála Evropská liga. To jsem byl v Trnavě a taky jsme se dostali do skupiny," uvedl Látal.

Bývalý hráč rodné Olomouce, Dukly Praha, Schalke a Ostravy po skončení aktivní kariéry vedl vedle Sigmy také Frýdek-Místek, Opavu, Sokolov, Baník, MFK Košice, Piast Gliwice, běloruský Brest a Trnavu.