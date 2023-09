Fotbalisty Hradce Králové po odvolání Webera povede Kotal

Hradec Králové - Fotbalisty Hradce Králové po odvolání trenéra Jozefa Webera povede sedmdesátiletý Václav Kotal. "Votroci" o tom informovali na svém webu, délku smlouvy ale neuvedli.

Kotal opustil funkci šéftrenéra v druholigové Viktorii Žižkov a vrátil se do známého prostředí. V Hradci Králové působil v 80. letech jako hráč, v 90. letech tam zastával pozici sportovního ředitele a mezi roky 2009 až 2012 "Votroky" trénoval. V sezoně 2009/10 s nimi postoupil do první ligy.

V nejvyšší soutěži se Kotal objeví po dvou a půl letech. Naposledy vedl rok Spartu, se kterou triumfoval v domácím poháru. V minulosti trénoval i Jablonec nebo Brno. Po plzeňském Miroslavu Koubkovi je druhým nejstarším trenérem v první lize.

"Situaci kolem trenéra beru částečně na sebe. Úplně jsem neodhadl, jak těžké to Jožka (Weber) v novém angažmá bude mít. Navíc se teď vlivem výsledků stupňuje tlak, takže by to pro něj bylo ještě složitější. Když vidím, že něco nefunguje, je lepší přiznat si chybu včas a přistoupit k nápravě, než abychom se trápili a jen oddalovali rozhodnutí, které by v budoucnu přišlo tak jako tak, třeba v ještě horší situaci," řekl sportovní ředitel Hradce Králové Jiří Sabou.

Dvaapadesátiletý Weber převzal východočeský klub před sezonou a u aktuálně jedenáctého týmu tabulky vydržel jen osm kol. V prvních pěti zápasech s ním získal sedm bodů a zvládl i úvodní dvě domácí utkání na nově otevřeném stadionu. Poslední tři ligové duely ale "Votroci" prohráli se skóre 3:10. Během sobotní vysoké porážky v Mladé Boleslavi (1:5) dali najevo nespokojenost i fanoušci, kteří si žádali trenérovu rezignaci.

"Je to pro mě z lidské stránky velice těžké rozhodnutí, tento krok nedělám rád, osobně mě velmi mrzí. Navíc, pokud odvoláváte trenéra, tak za to vždycky do značné míry mohou hráči. Jožkovi děkuji za práci, kterou u nás odvedl a přeji mu hodně štěstí v dalších angažmá. V Hradci měl od samého začátku svého působení velice těžkou pozici, bohužel se to projevilo víc, než jsme všichni, co se podílí na řízení klubu, předpokládali," uvedl Sabou.

Weber byl prvním odvolaným trenérem v sezoně nejvyšší soutěže. "Jožka přišel po zkušeném Mirkovi Koubkovi, který byl nad očekávání úspěšný. Velkou obměnou nyní prošel také celý tým, bude chvíli trvat, než si vše sedne. Vše je také umocněné velkými změnami, které v klubu proběhly - nový stadion, nová éra, vyšší zájem veřejnosti, vysoká očekávání. V takové situaci měl Jožka vstup do nového prostředí o to komplikovanější. Stojím si za tím, že je dobrý trenér, v minulosti to prokázal, když dvakrát postoupil do ligy. Tady to do sebe prostě nezapadlo," prohlásil Sabou.

Angažmá v Hradci Králové bylo pro Webera nejkratší v nejvyšší soutěži. Neuspěl ani před rokem v Českých Budějovicích, které vedl do 14 ligových utkání, než byl rovněž odvolán. V minulosti působil jako hlavní kouč i u pražských Bohemians 1905, v Mladé Boleslavi a dvakrát v Karviné.

K trenérské změně dnes kvůli špatným výsledkům sáhla také Karviná, jejíž vedení odvolalo Tomáše Hejduška. Nováček nejvyšší soutěže je po osmi kolech se čtyřmi body předposlední. Mužstvo dočasně převezmou asistenti v čele s Ľubomírem Luhovým.